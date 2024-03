Világviszonylatban is ritkaság, amit a Dárdai család összehozott a válogatottban

61-szer szerepelt a magyar válogatottban, legidősebb fia, Dárdai Palkó eddig egyszer (2022-ben Görögország ellen), és most Dárdai Márton is bemutatkozott a nemzeti csapatban. a Hertha 21 éves védőjét Balogh Botond helyére küldte be csereként a törökök elleni meccs 67. percében.

A bal lábas középső védő korábban a német korosztályos válogatottakban szerepelt, még tavaly novemberben is a német U21-es csapatban lépett pályára. Aztán Berlinben személyesen találkozott Marco Rossival, és a beszélgetésük olyan jól sikerült, hogy a szövetségi kapitány már hónapokkal korábban jelezte, hogy szándéka szerint behívja majd Dárdait a márciusi meccsekre.

Dárdai Márton bemutatkozott a válogatottban. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Mivel a német másodosztályban szereplő Herthában alapember, rendszeresen játszik, Dárdai főleg a Bundesligában nagyon kevés lehetőséget kapó konkurenciája lehet a válogatottban a védelemben.

Dárdai-család, egy különleges futballdinasztia

Dárdai Márton debütálásával különleges magyar futballdinasztia született. Az korábban is megesett, hogy apa és fia is válogatott volt, ebben az élen az Albert és a Mészöly család jár Magyarországon, amelynek tagjai egyaránt, összesen 81-szer öltötték magukra a nemzeti csapat mezét a következő felosztásban: Albert Flórián 75, ifjabb Albert Flórián 6, valamint Mészöly Kálmán 61, Mészöly Géza 20.

A dobogó harmadik fokán már eddig is Dárdaiék álltak, Pál és Palkó összesen 62 fellépésével. Ehhez a törökök ellen most már Márton is hozzá tette a magáét, az igazi különlegesség pedig az, hogy apa és immáron két fia is válogatott. Ilyesmire világviszonylatban is kevés példa akad.

Pelé és Thuram után Dárdai

Az egyik legismertebb az 1994-ben világbajnok Mazinho és két fia, Rafinha, aki kétszer szerepelt a brazil válogatottban, valamint Thiago Álcantara, aki viszont spanyol válogatott lett, 46-szor.

Egy másik világbajnok, az 1998-ba a franciákkal a csúcsra jutó Lilian Thuram 142-szer szerepelt a nemzeti csapatban, és mindkét fia a nyomdokába lépett. Az Interban futballozó Marcus Thuram 16-szoros válogatott jelenleg, a Nice-ben játszó öccse, Khéphren pedig egyszeres.

A ghánai futball legendája, Abedi Pelé és fiai még rajtuk is túltettek. A 73-szoros válogatott papa mindhárom fia eljutott ugyanis a felnőtt nemzeti csapatig, igaz ők ott már nem Pelé néven szerepeltek, ami Abedi esetében is csak felvett név volt a brazil legenda után. Az igazi vezetékneve Ayew. A fiai pedig, André Ayew 119-szer, Jordan 100-szor, Ibrahim pedig hétszer volt ghánai válogatott.