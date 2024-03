Vas Blanka eljátszott az olimpiai aranygép gondolatával + videó

Vas Blanka tavaly őszi kulcscsonttörése ellenére kiváló formába lendült a terepkerékpáros-idény hajrájára, a februári világbajnokság előtti utolsó világkupaversenyen végig a győzelemért harcolt, s végül a második helyen zárt. A vb-éremről szőtt álmoknak azonban egy betegség keresztbe tett, Vas Blanka végül nem is indult el a csehországi versenyen, most pedig már a 2024-es olimpiai idényre készül. A kerékpáros-polihisztor két szakágban is részt venne a párizsi ötkarikás játékokon.

Vas Blanka az országúti mezőnyverseny U23-as világbajnokaként vehet részt a párizsi olimpián (Fotó: Facebook/Blanka Vas)

– Mentálisan volt nehezebb feldolgozni, ugyanis nem voltam nagyon beteg, csak éppen annyira, hogy nem tudtam ott lenni a rajtvonalnál – reagált lapunk kérdésére Vas Blanka az elmaradt vb-szereplésre. – Sokáig azért nem rágódtam rajta, megnéztem a versenyt, de utána elengedtem, és inkább próbáltam az előző világkupaversenyre gondolni, ahol második lettem, hogy jó érzésekkel zárjam le a szezont.

Milyen versenyeken indul Vas Blanka?

Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy Vas Blanka három szakágban is kiemelkedő eredményekre képes. Országúton tavaly U23-as világbajnok lett, illetve szakaszt nyert a Giro d’Italián, a téli szakágnak számító terepkerékpárban sem a már említett vk-ezüst volt az első nagy sikere, a Vas által először elkezdett szakágban, hegyikerékpárban pedig a tokiói olimpiai negyedik hely jelenti a csúcsot. A japán fővárosban országúton nem állt rajthoz, Párizsban azonban a huszonkét éves kerékpáros a duplázásra készül.