Milák Kristóf felszívta magát, és megmutatta az osztráknak, ki az úr a Duna Arénában

– Ennyit jöttem a vb-n is februárban, ez most komoly munka volt – értékelt Szabó Szebasztián. – Nekem ez ebben az időszakban nagyon jó eredmény, hiszen az elmúlt hetekben méterben többet kellett úszni, alapoztunk, ami nem a kedvencem, de kötelező. Most következik majd a sprintre való hangolás. Az ötven pillangó nem olimpiai szám, ezért átálltunk az ötven gyorsra, szóval persze, örülök az országos bajnoki címnek, de ez csak egy kirándulás idén.