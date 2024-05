Dárdai Pál csak a távolból szurkol a volt MLSZ-elnök ellen

A Győr egy hete a Vasas elleni 3-2-es győzelemmel óriási lépést tett a felé, hogy kilenc év után ismét az élvonalban szerepeljen. Ám az ETO az utolsó akadályban még elbukhat, nem mehet biztosra az Ajka vendégeként.

A győriek megszállják Ajkát

A győriek elzárkóztak a külvilág elől, semmilyen részletet nem hoznak nyilvánosságra a mérközés előtt, az is csak az ajkai klub honlapjáról derül ki, hogy a vendégszektorba pillanatok alatt elkapkodták az összes jegyet. Az az érzésünk, hogy a főtribünön, a hazai drukkerek között is sok győri lesz.

A Győr előnye jelenleg két pont a Vasas előtt. Az angyalföldiek tehát csak akkor juthatnak fel, ha legyőzik a Soroksárt, a Győr pedig kikap Ajkán. Lipcsei Péter, a Soroksár edzője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elárulta, Gera Zoltán, Vasas edzője jó barátja, de nincs pardon, szó sincs róla, hogy a Soroksár ne küzdene a győzelemért.

Legyűri-e a Győr végleg a Vasast? (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Miért esik ki öt csapat az NB II-ből?

Nem csak a Győr vagy Vasas feljutás kérdéses a labdarúgó NB II vasárnapi, 34., utolsó fordulójában, hanem az is, a Tiszakécske, a Siófok és a Mosonmagyaróvár mellett melyik lesz a negyedik kieső. Helyesebben az ötödik. A Haladás a pályán ugyan biztosított a helyét a másodosztályban a következő idényre is, de tartozásai miatt a klub nem kapott licence-et az NB II-re, sőt még az is kérdéses, egyáltalán az NB III-at vállalja-e.

Felvetődhet, ha a Halit kizárták, miért nem esik ki akkor csupán három csapat az NB II-ből. Nos, a versenyszabályzat úgy szól, hogy ebben az esetben az NB III-ből jut fel plusz egy csapat, tehát nem kettő, hanem három. S azért csak ennyi, nem pedig öt, mert az NB II létszámát tovább szűkítik, a 2024–25-ös évadban már csak 16 csapat szerepel a másodosztályban.

Pécs vagy BVSC?

A negyedik kieső vagy a Pécs, vagy a BVSC lesz. Hasonló a helyzet, mint a feljutásért, itt a BVSC van kétpontos előnyben. Nehéz lenne megjósolni, mire számíthatunk. Pécs–Szeged, illetve BVSC–Honvéd a párosítás. Sem a Szegednek, sem a Honvédnak nincs már tétje a találkozónak. A Szeged már két hete lezártnak tekintette a bajnokságot. Miután eldőlt, hogy a csapat nem juthat fel az NB I-be, rögvest felbontották Alekszandar Sztevanovics vezetőedző szerződését. A Szeged tehát legföljebb a becsületéért küzd a Pécs vendégeként.

Ugyanez mondható el a siralmas idényt záró Honvédról. Az NB I-ből egy éve kiesett kispestiek csak annak örülhetnek, hogy legalább a kiesés miatt nem kellett remegniük az utolsó fordulókban. Persze az idény közben kinevezett Csertői Aurélnak minden egyes meccsen bizonyítania kell, hogy a Honvéd a következő évadban vele elérheti a célját.

Dárdai nem lesz jelen

Pécs köztudottan szülővárosa, mi több, a PMFC utánpótlásközpontja az édesapja, idősebb Dárdai Pál nevét viseli. A Herthától az idény végén elköszönő szakember biztosan nem lesz ott Pécsett a Szeged elleni sorsdöntő találkozón, hiszen miként elárulta, hétfőn a legkisebbik fia, Bence meccsén lesz jelen.

Dárdai így csak a távolból szurkol egykori csapatának a BVSC ellen, amelyet a korábbi MLSZ-elnök, Kisteleki István irányít. Érdekesség, hogy Dárdai a BVSC játékosa is volt, a zuglói klubtól szerződött anno 1997-ben, 20 évesen a Herthához.

Labdarúgó NB II, 34. forduló: Szombat:

Kozármisleny–Nyíregyháza 0-2 Vasárnap: 17.00:

Pécsi MFC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

Kazincbarcika–Budafok

Gyirmót–Haladás

BVSC–Budapest Honvéd

Csákvár–Tiszakécske

Mosonmagyaróvár–Siófok 17.30:

Vasas FC–Soroksár SC

FC Ajka–ETO FC Győr Az élcsoport állása: 1. Nyíregyháza 7ö pont, 2. ETO FC Győr 66, 3. Vasas 64.

Az alsóház állása: 14. BVSC 37 pont, 15. Pécs 35, 16. Tiszakécske 31, 17. Siófok 28, 18. Mosonmagyaróvár 21.

Hirdetés: ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.