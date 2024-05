Sinner, Alcaraz, Medvegyev: a teljes élmezőny sérült

Az elmúlt szűk két évtizedben nem volt nehéz a Roland Garros esélyesét megtalálni a férfi teniszezők mezőnyében: általában állt a rangsor első, második és harmadik helyén is. A spanyol klasszis búcsúévében, hosszú kihagyás után már aligha van olyan fizikai állapotban, hogy tizenötödször is a végső sikerig meneteljen Párizsban. Akik azonban leginkább pályázhatnának Nadal helyére, azok is mind sérüléssel bajlódnak. Novak Djokovics el sem indult Madridban, Carlos Alcaraz ugyan játszott, de még kímélte a sérült karját. Az idei év eddigi legjobbja, Jannik Sinner a csípője miatt visszalépett a madridi mesterverseny negyeddöntőjétől, Danyiil Medvegyev pedig feladta a maga meccsét.

Danyiil Medvegyev egy szett után gratulált Jirí Leheckának (Fotó: ATP Tour)

Djokovicsról tudjuk most a legkevesebbet, ő idei egyetlen salakpályás versenyén, Monte-Carlóban biztató teljesítményt nyújtott, de továbbra sem vívott idén döntőt. Az ő madridi visszalépése lehet tudatos kímélés, no meg láttunk már arra is példát, hogy Djokovics Grand Slam-tornán akut sérülést is le tudott küzdeni. Hiába nem ért el idén még semmi kiemelkedőt, a riválisok állapota alapján lehet, hogy mégis a címvédő Novak Djokovics lesz a Roland Garros fő esélyese.

Alcaraz, Sinner és Medvegyev sérülése

Tavaly, Rafael Nadal távollétében Carlos Alcaraz volt Djokovics legfőbb riválisa Párizsban, de a fiatal spanyol fizikailag nem bírta kettejük elődöntőjét. Most már a Roland Garros előtt problémákkal bajlódik Alcaraz, aki Madridban ugyan végre megkezdte a salakszezonját, de az Andrej Rubljov elleni negyeddöntő elvesztése utáni nyilatkozata árulkodó volt.

– Madridban minden egyes tenyeresemnél a karomra gondoltam, elsősorban arra, érzek-e valamit, vagy sem. Nehéz úgy játszani egy Rubljov-szintű játékos ellen, hogy nem feszegethetem a határokat minden labdamenetben. A meccs végéhez közeledve egyre többet nyestem tenyeres oldalról. Keményen kell dolgoznom, hogy jó érzésekkel, fájdalom nélkül utazhassak Rómába, anélkül, hogy állandóan a karomra gondolnék – mondta Alcaraz, aki azt is kilátásba helyezte, hogy akár ki is hagyja az olaszországi versenyt, amely a Roland Garros előtti utolsó igazán rangos felvezetőtorna.