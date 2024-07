Ilyen ellentét még nem volt a Liverpool játékosai között, mi lesz ebből?!

Az Európa-bajnokságon Anglia úgy jutott be a legjobb négybe, hogy rengeteg bírálatot kapott a teljesítménye miatt. A legutóbbi Eb-n ezüstérmes szigetországiak Szerbia 1-0-s legyőzésével kezdték a kontinenstornát, azóta viszont négy döntetlent értek el a rendes játékidőben. A csoportkörben csak két gólt szereztek, majd a nyolcaddöntőben a 95. percben egyenlítettek a szlovákok ellen, hogy aztán a hosszabbításban 2-1-re felülkerekedjenek, a negyeddöntőben pedig 1-1 után 11-es párbajban gyűrték le a svájciakat.

Harry Kane a szlovákok ellen győztes gólt fejelt. Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki

– Az ilyen tornákon óriási nyomás alatt játszanak a csapatok, ráadásul nálunk sok fiatal van – védekezik Gareth Southgate szövetségi kapitány. – Mi is nagy nyomás alatt vagyunk kezdettől fogva, de jól helytállunk. Nem szereztünk sok gólt, de három olyan csapattal találkoztunk, amelyek nagyon szervezett védelemmel álltak fel. Tény, hogy Harry Kane nincs csúcsformában, de fontos szerepe van a csapatban – tette hozzá Southgate, aki a svájciak ellen a 100. alkalommal irányította az angol válogatottat, és harmadikként érte el ezt a mérföldkövet Walter Winterbottom (139) és Alf Ramsey (113) után. A szakvezető az Eb előtt előrevetítette, hogy távozik a posztjáról, ha nem nyerik meg a Európa-bajnokságot, s ma a hollandok kísérlik meg elbúcsúztatni.

Anglia az elődöntőben az eddigi legerősebb ellenfelével találkozik, de Ronald Koeman alakulata sem sziporkázik. Mivel a csoportkör zárófordulójában nagy meglepetésre 3-2-re kikapott az osztrákoktól, csak a harmadik helyen ment tovább, de az angolokhoz hasonlóan a könnyebb ágra került. A nyolcaddöntőben gond nélkül le is rendezte a románokat (3-0), de a negyeddöntőben a törökök ellen megint csikorgott az Oranje gépezete, hátrányból kellett fordítania (2-1).

– Harcolnunk kell az elődöntőben. Két nagy múltú csapat csap össze, az angoloknak remek játékosaik vannak, de nekünk is – szögezte le Koeman, aki pihentebb csapatot küldhet pályára, hiszen még hosszabbításra sem kényszerült.

Ami a két válogatott egymás elleni mérlegét illeti, az eddigi 22 összecsapásukból hét holland, hat angol győzelemmel végződött kilenc döntetlen mellett. A felek legutóbb a 2019-es Nemzetek Ligája-elődöntőben találkoztak a portugáliai Guimaraesben, és hosszabbítás után a hollandok győztek 3-1-re. (A döntőben aztán 1-0-ra kikaptak a portugáloktól.)

Liverpool: hárman a holland, ketten az angol keretben

Érdekesség, hogy a két válogatott jelenlegi keretében együtt öt Liverpool-játékos található, három a hollandoknál (Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Ryan Gravenberch), kettő az angoloknál (Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez), s meglehet, hogy az Eb-n már háromgólos Gakpo és Alexander-Arnold szembe is kerül egymással. De topklubokban csapattársak Nathan Aké, illetve Kyle Walker, John Stones és Phil Foden (Manchester City), valamint Matthijs de Ligt és Harry Kane (Bayern München) is.

A Liverpool játékosai, akiknek a nemzeti csapata az Eb-n bejutott az elődöntőbe (Konaté és a francia válogatott tegnap éjjel volt érdekelt):

– Ez eddig nagyszerű torna számunkra. Úgy érzem, már tettünk egy lépést előre a legutóbbi, 2022-es világbajnoksághoz képest, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Még nem mutattuk meg a legjobbunkat, bízom benne, hogy az angolok elleni meccsen minden összeáll. Voltak jó és rossz pillanataink, ám az, hogy háromszor is hátrányba kerültünk és felálltunk, mutatja, milyen csapatot alkotunk valójában – jegyezte meg szerényen Gakpo. (A katari vb-n a hollandok a negyeddöntőben búcsúztak, tizenegyespárbajban maradtak alul a végül vb-győztes argentinokkal szemben.)

Ha az angol válogatottban Kane-nek nem is megy a játék, két gólt azért már szerzett, miként Jude Bellingham is. De említsük meg a még csak 19 éves Kobbie Mainoót is. A Manchester United játékosa az Eb-n eddig 138-szor passzolt, és 133-szor a csapattársához ment a labda. Ez 96 százalékos pontosság, és 1980 óta, amikortól az Opta adatelemző cég statisztikákkal rendelkezik az Európa-bajnokságokról, még egyetlen középpályásnak sem volt ilyen mutatója azok közül, akiknek legalább száz passza volt!

Bellingham és Zwayer újra találkozik Dortmundban

A ma esti Anglia–Hollandia találkozót a német Felix Zwayer vezeti, és róla is kell szólni. A bíró még 2004-ben bundagyanúba keveredett Németországban, és ezt 2021-ben az akkor még a Borussia Dortmund csapatában futballozó Bellingham elő is hozta. A Bayern München egy véleményes büntető értékesítésével győzött 3-2-re Dortmundban, Bellingham pedig a lefújás után felmelegítette a sztorit, amiért amúgy a német szövetség negyvenezer eurós pénzbírsággal sújtotta. Zwayer és Bellingham pedig ma este éppen Dortmundban fut össze újra. A Liverpool és a Manchester City játékosainak a találkozója is pikáns, de ez az igazi a randevú.

A várható kezdőcsapatok:

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Mainoo, Rice – Saka, Bellingham, Foden – Kane

Hollandia: Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Reijnders – Bergwijn, Simons, Gakpo – Depay