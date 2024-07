Provokál az UEFA: bundázással vádolt bíró vezeti az Eb-elődöntőt

Az ember azt gondolná, hogy egy Európa-bajnokság elődöntőjében az UEFA már mindenre gondol, amikor kijelöli a játékvezetőket. Például felméri azt is, hogy a múltban az adott bírónak volt-e botránya az érintett csapatokkal, netán azok játékosaival. Nos a Hollandia–Anglia Eb-elődöntő előtt ez nem sikerült, és most attól hangos az angol sportsajtó, hogy a kijelölt bíró, Felix Zwayer és között súlyos ellentét feszült.

Jude Bellingham, az angolok legnagyobb sztárja biztos nem örül az Eb-elődöntő bíróküldésének (Fotó: EPA/Christopher Neundorf)

Nagy botrány követte 2021-ben a Bundesliga legnagyobb rangadóját, amelyet a Bayern München egy tizenegyesgólnak köszönhetően nyert meg 3-2-re Dortmundban. Erősen véleményes büntetőt fújt be azon a meccsen Felix Zwayer, amit az akkor még a Dortmund színeiben futballozó Jude Bellingham nem hagyott szó nélkül. Szavai nagy port kavartak:

– Ha egy olyan játékvezetőnek adod a legnagyobb németországi meccset, akit bundázással vádoltak, mit vársz? – tette fel a költői kérdést Bellingham.

Ilyen erős szavakkal ritkán illetik a játékvezetőket, ennek meg is lett a következménye, a német szövetség negyvenezer eurós pénzbírsággal (napi árfolyamon több mint 15 millió forint) sújtotta az angol sztárt a meglehetősen erős kijelentéséért. Bellingham és Zwayer most épp Dortmundban találkoznak újra, hiszen a holland–angol Eb-elődöntőt ott rendezik szerdán.

Igaz Bellingham vádja, bundázott Felix Zwayer?

A bundázással vádolt bíró ügye 2004-re nyúlik vissza, amikor Zwayer belekeveredett a csalások miatt elmeszelt Robert Hoyzer meccseket manipuláló ügyleteibe. A The Guardian most felidézi, hogy a berlini születésű játékvezető mindig is tagadta, hogy részt vett volna az alacsonyabb osztályú Wuppertal–Werder Bremen B mérkőzés eredményének a befolyásolásában, de a szövetségi vizsgálat megállapította, hogy elfogadott 300 ezer eurót Hoyzertől, ez azonban tíz évig titokban maradt.

Felix Zwayer Hollandiának már vezetett meccset az Eb-n, Angliának még nem (Fotó: EPA/Mohamed Meszara)

Zwayer bevallása szerint 2005-ben Hoyzer megpróbálta megvesztegetni őt, hogy nyúljon bele Rot-Weiss Essen–Köln másodosztályú meccsbe. – Amikor megkaptam ezt az ajánlatot, jelentést tettem róla a játékvezető kollégáimnak, ezt akkor azonnal visszautasítottam – hangsúlyozta a német bíró.

A hollandoknak már vezetett meccset Zwayer az Eb-n, a nyolcaddöntőben az ő vezetése mellett nyertek Románia ellen. Ezen kívül az olasz–albán és a portugál–török csoportmeccseken bíráskodott.

Az Eb másik elődöntőjét is botránybíró vezeti

Az Eb másik, keddi Spanyolország–Franciaország elődöntőjét a szlovén Slavko Vincic vezeti, aki többek között a magyar válogatott első, Svájc elleni csoportmeccsén ténykedett az Eb-n. Az ő múltja sem botrányoktól mentes: Vincicet az Origo cikke szerint 2020-ban őrizetbe vették, mert a vádak szerint tagja volt egy drogokkal, fegyverekkel és prostituáltakkal üzletelő csoportnak. Végül közvetlen bűnrészességet nem tudtak rábizonyítani, így nem sokkal később távozhatott a letartóztatásból, és folytathatta játékvezetői pályafutását.