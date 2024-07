Szoboszlai liverpooli csapattársa szomorította el a románokat

Parádés hangulatot varázsoltak a holland szurkolók Münchenbe, az utcai vonulásuk is élményszámba ment, és ezt a remek atmoszférát bevitték az Allianz Arénába is. A csapatuk egyértelmű esélyesnek számított az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében Románia ellen, amellyel a legutóbb találkozott, a Bukarestben rendezett barátságos mérkőzést 3-0-ra nyerte Hollandia, a most is kezdő Memphis Depay betalált azon a mérkőzésen.

Fotó: Ronald Wittek

Most a románok nagyon bátran kezdtek, de ezzel nem hozták zavarba a hollandokat, akik a 20. percben vezetést szereztek: liverpooli csapattársa, Gakpo kapott labdát a tizenhatos bal oldalánál, majd Ratiu kicselezése után 13 méterről, jobbal a jobb alsó sarokba lőtt – 0-1. Ezután igen egyoldalúvá vált a mérkőzés, a labda folyamatosan a román tizenhatos környékén tartózkodott, ám újabb gól a szünetig már nem született.

Fotó: Georgi Licovszki

A folytatásban a román válogatott iparkodott az egyenlítés érdekében, de ezzel az ellenfele kezére játszott, amelynek nem tömör védőfallal szemben kellett boldogulnia, és több veszélyes helyzetig is eljutott. Gakpót ismét ünnepelték a társak, de korán, mert a VAR lest látott a gól előtt, és igaza is volt. Újra egy térfélre korlátozódott a mérkőzés, amely a 83. percben el is dőlt: Gakpo küzdött meg a labdáért a bal oldalon az alapvonalnál, a kapu közelébe vezette, majd középre passzolta Malen elé, akinek nem volt nehéz a kapuba továbbítania öt méterről – 0-2. A hosszabbításban Malen lódult meg a labdával a bal oldalon a felezővonaltól, a védők csak nézték, ahogyan középre húzott, majd 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt – 0-3.

Nagyon sima meccset nyert meg Hollandia, a románok nem tudták megszorítani, a negyeddöntőben Ausztria vagy Törökország lesz az ellenfele június 6-án, szombaton.