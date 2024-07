Történelmi siker a kerékpárostól, aki két éve szemen lőtte magát + videó

– Köszönök mindent Istennek, aki erőt adott nekem. Amikor elkezdtem kerékpározni, nem is álmodtam arról, hogy részese lehetek a Tour de France-nak, erre most megnyertem egy mezőnyhajrás szakaszt, hihetetlen. Köszönöm minden eritreainak, sőt minden afrikainak, most már mi is részesei vagyunk a nagy versenyeknek, ez most a mi pillanatunk – fogalmazott Girmay.

A Giro-szakaszgyőzelem után történt a baj

Az eritreai kerékpáros két éve a Giro d’Italia során már ünnepelhetett szakaszsikert háromhetesen, ám az ünneplés balul sült el: Girmay olyan szerencsétlenül nyitotta ki a pezsgősüveget, hogy szemen lőtte magát a dugóval.

Girmay feladta az olasz körversenyt, s azóta sem tudta igazán visszaküzdeni magát akkori csúcsformájába. Mégis összejött a Tour de France-szakaszsiker.

👑 A royal sprint in Turin and a historic win for 🇪🇷@GrmayeBiniam!

🎥Relive the finish of stage 3 😍



👑 Un sprint royal à Turin pour une victoire historique de 🇪🇷@GrmayeBiniam !

🎥Revivez le final de l'étape 3 😍 pic.twitter.com/CmYHolGbuS — Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2024

Pogacar helyett Carapaz a Tour de France éllovasa

A bukás után az összetett éllovasok közül csak Richard Carapaz maradt az élcsoportban, jobb helyezési számával pedig átvette a sárga trikót Tadej Pogacartól. A szlovén ezt nagyon nem bánja, időt ugyanis nem veszített Carapazzal szemben, s velük azonos idővel áll még Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) és (Visma–Lease a Bike).