Michael Phelps is lepipálva, egy kubai veterán új rekordott állított fel

A dán vitorlázó Paul Elvström volt az első, aki ugyanabban a számban, Finndingiben zsinórban győzött 1948 és 1960 között. Őt követve az amerikai diszkoszvető, Al Oerter volt a második, ő 1956–1968 között diadalmaskodott négyszer is. Aztán tanult szakmájának megfelelően mérnökként dolgozott tovább, pedig valószínűleg Münchenben is győzhetett volna. Oerter 1980-ban, 44 évesen visszatért, akkor dobta egyéni legjobbját, de azzal is csak negyedik lett az amerikai válogatón, igaz, az amerikai bojkott miatt a moszkvai olimpiáról mindenképpen lemaradt volna.

Mijaín Lopezzel 41 évesen sem bírtak az ellenfelei. Fotó: Europress/AFP/Hiroto Sekiguchi

Harmadikként az amúgy kilencszeres Carl Lewis csatlakozott a négyszeres győztesek elitklubjához, az atlétika távolugrásban nyert 1984 és 1996 között mindannyiszor, 1984-ben ráadásul megismételte Jesse Owens bravúrját, négy számban (100 és 200 m, 4x100 m váltó, távolugrás) is győzött.

Michael Phelps 200 vegyesen ismételt

Michael Phelps volt a negyedik. Sokan elsőre arra tippelnének, hogy a 23 arannyal minden idők legeredményesebb olimpiai sportolója pillangón ismételt négyszer 2004 és 2016 között, de nem: 200 vegyesen.

Mijaín López 2021-ben Tokióban csatlakozott a többiek mellé.

Sokan azt hihették, hogy visszavonult, hiszen már a tokiói olimpián is úgy indult, hogy előtte évekig nem versenyzett.

Ugyanezt eljátszotta Párizs előtt is, de amikor 2023 végén bejelentette, hogy felkészül a párizsi olimpiára, már lehetett sejteni, hogy nagy tervei vannak, benne volt, hogy ő lesz az első ötszörös bajnok ugyanabban a számban. Így is történt, a kubai legenda ismét győzött a kötöttfogásúak között nehézsúlyban.

Mijaín Lopez előbb hétfőn a dél-koreai Szeung Csan Lit 7-0-ra, majd az irániak világbajnoki címvédőjét, Amin Mirzazadehet 3-1-re győzte le, a kedd az esti elődöntőben az azeri Sabah Saleh Shariati következett (4-1), végül a fináléban a kubai születésű, de chilei színekben versenyző Yasmani Acosta Fernandezt verte 6-0-ra. Csupa sima győzeken 41 évesen...

Ledecky és Hancock is már zsinórban négyszer nyert

Ő tehát kikerült a négyszeres első közül, ahová viszont bekerült másik két klasszis. Az amerikai úszónő, Katie Ledecky 800 gyorson diadalmaskodott negyedszerre, egyébként pedig kilenc arannyal a nők között befogta az élen Larissza Latinyinát, igaz, a szovjet tornásznőnek eggyel több ezüstje és hárommal több bronza van. A sportlövő Vincent Hancock is negyedszerre győzött skeetben. Talán neki lehet esélye, hogy négy év múlva befogja Mijaín Lópezt, aki 45 évesen aligha indul már olimpián.