Szoboszlai visszatért régi önmagához, röpködnek a dicséretek

Szoboszlai Dominik tavaly pillanatok alatt meggyőzte a Liverpool szurkolóit arról, hogy megérte a hetvenmillió eurós vételárát, de a parádés őszi szezon után gyengébb tavasz következett, a magyar középpályás sok kritikát kapott, és a kezdőcsapatból is kikerült. A nyáron új időszak kezdődött a Liverpoolnál, Jürgen Klopp helyét Arne Slot vette át. Többen azt jósolták, hogy válogatottunk csapatkapitányának előnyére lehet majd a váltás, mivel a nyáron kinevezett vezetőedző rendszerébe beleillik Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik a Liverpool eddigi mindkét bajnoki mérkőzésén végig a pályán volt. Fotó: EPA

Nos, eddig Slot is számol a 23 éves játékossal. Rajta kívül csak Alisson, Virgil van Dijk és Alexis Mac Allister játszotta végig a Liverpool mindkét bajnoki mérkőzését.

Dicséretekkel halmozzák el Szoboszlait

Szoboszlai az idénybeli első Premier League-meccsen, az Ipswich ellen félig-meddig egy gólpasszt is kiosztott, de a Brentford elleni 2-0-s győzelem alkalmával is remek teljesítménnyel rukkolt elő. A tavaszi kritikáknak már nyoma sincs, a magyar válogatott labdarúgó legutóbbi Instagram-bejegyzését ellepték a szívek és a dicséretek.

A Liverpool Echo hétre értékelte Szoboszlai teljesítményét, ahogy a kezdőcsapat többsége is ezt az osztályzatot kapta. Négyen, Alisson, Ibrahima Konaté, Ryan Gravenberch és Luis Díaz zártak nyolcassal. A lap Szoboszlairól megjegyezte, az első félidőben voltak jó megmozdulásai, olykor azonban kicsit lassú volt és sárga lapot is kapott, a másodikban viszont életre kelt. Értékelésében a klublegenda Jamie Carragher is kiemelte Szoboszlait, aki szerint a középpályás jól muzsikál Slot irányítása alatt. Hasonló véleményt fogalmazott meg a Mirror cikke is.

„Egy éve ilyenkor a Liverpool-szurkolók azonnal beleszerettek Szoboszlai Dominikbe, aki gyorsan megmutatta, hogy mire képes, és mindenkit lenyűgözött az Anfielden. Magas és atletikus, ezért néhányan már az új Gerrardot látták benne, nem véletlenül – a teljesítményével rászolgált erre a dicséretre. A sérülése vagy a fáradtság, esetleg mindkettő miatt visszaesett a teljesítménye, de eddig úgy tűnik, hogy kulcsjátékos lesz Slotnál. Rengeteget robotol, ki akarja venni a részét a játékból, ezek alapján mozgalmas idény elé néz. Bár nem alakul minden a tervei szerint, mindig igyekszik helyrehozni a hibáit, mint amikor hetvenhárom métert rohant vissza a blokkolt lövése után, hogy megállítsa Mbeumót. Nem ártana megerősíteni a Liverpool középpályáját, de a mostani játékosai is elég jók” – állapította meg a lap.