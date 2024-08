Szoboszlai Dominiktól elvették a gólpasszt, döntse el, hogy helyesen tették-e! + videó

Az Ipswich Town–Liverpool (0-2) találkozón az első gólt a 60. percben Diogo Jota szerezte. Öt perccel később a hazai 16-osn belül Szoboszlai Dominik tálalt Mohamed Szalah elé, kényszerítőzve az egyiptomival, aki gólra is váltotta a remek passzt. A tudósítások nagy részében ez gólpasszként szerepel, nálunk is, és nem azért, mert „haza beszélnénk”. Tény, hogy az egyik Ipswich-védő belepiszkált az átadásba, a labda megpattant a lábán, de gyakorlatilag nem változtatott irányt. Az, hogy Szalah gólhelyzetbe került, Szoboszlai Dominik helyzetfelismerésének az eredménye. A hivatalos statisztikában azonban nem írtak be gólpasszt a neve mellé. A Premier League honlapján egyelőre csak egy gólpasszos Liverpool-játékos van, Szalah, aki Diogo Jota gólját készítette elő.

Szoboszlai Dominik is elégedett lehet (Forrás: X/Liverpool FC)

Van Dijk, Szalah, Szoboszlai, Szalah volt a labda útja

A második liverpooli találatot illetően a klub X-oldala Virgil van Dijk hajszálpontos előreívelését emeli ki, mi tagadás, ez is káprázatos. A videó alapján pedig mindenki eldöntheti, hogy Szoboszlai Dominik statisztikájába be kellene-e írni egy gólpasszt vagy sem.

Sokszor vitatéma góloknál megpattanó lövéseknél, hogy öngólnak kell-e elkönyvelni vagy a gólszerzőnek jár a dicsőség a hivatalos statisztikákban. Ezúttal a gólpasszt illetően állt elő a helyzet.

Mohamed Szalah rekordot döntött

Mohamed Szalahról még említsük meg, kilencedszer fordult vele elő, hogy betalál a nyitófordulóban, ami rekord a Premier League-ben. Az egyiptomi támadónak csak a frizurája változott...