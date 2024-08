Haaland ma bosszút állt Cucurella korábbi, „reszketős” beszólása miatt + videó

Az angol élvonal előző szezonjának három dobogósa közül szombaton a bronzérmes Liverpool, Szoboszlai Dominik csapata idegenben 2-0-ra nyert az újonc Ipswich otthonában, az ezüstérmes Arsenal pedig hazai pályán verte 2-0-ra a Wolverhampton Wandererst. A legnehezebb feladat a címvédő Manchester City együttesére várt, amely vasárnap este a Chelsea vendégeként lépett pályára. A londoniak az előző szezonban a hatodik helyen végeztek, és hiába nyerték meg az utolsó öt meccsüket, Mauricio Pochettino vezetőedzőnek egy szezon után távoznia kellett. Néhány napos hír, hogy az argentin tréner az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitánya lesz. A Chelsea kispadján Pochettino helyét az olasz Vincenzo Maresca vette át, aki a Leicestert visszavezette az élvonalba.

Haaland szeret a Chelsea ellen játszani, s ma Cucurella kínosan érezheti magát (Forrás: X/Manchester City)

A nyáron a Manchester City és a Chelsea is az Egyesült Államokban túrázott, és augusztus 3-án Columbusban éppen egymás ellen játszottak felkészülési mérkőzést. A meccset a City nyerte meg 4-0-s vezetése után 4-2-re, Erling Haaland háromszor is betalált, már a 4. percben 11-esből, aztán rögtön utána az 5., majd az 56. percben.

Most Haaland és Kovacic góljaival győzött a Manchester City

S a norvég támadó – aki a 2023/24-es szezonban 27 találattal lett a Premier League gólkirálya – ma is elszomorította a Chelsea szurkolóit, a 18. percben Jérémy Doku bal oldali beadását a 16-os vonalán Bernardo Silva Haaland elé pöckölte, aki két védő között kilépve nem hibázta el a helyzetet (0-1). Hiába figyelt rá az Európa-bajnok spanyol válogatott sztárvédője, a nyári, németországi torna álomcsapatába is beválasztott Marc Cucurella, esélye sem volt Haaland ellen. S most Cucurella nagyon kényelmetlenül érezheti magát, mert amikor a spanyol válogatott Madridban ünnepelte az Eb-címét, „megtalálta” Haalandot, hogy reszkethet...

– Cucu, Cucurella paellát eszik, Cucu, Cucurella Estrellát iszik, Haaland jobban teszi, ha reszket, mert jön Cucurella! – kiabálta a Chelsea hátvédje akkor. S persze most kiposztolta a Manchester City X-oldala.

A nemes bosszút álló Erling Haaland amúgy a 100. meccsét játszotta a Cityben, és a 91. gólját jegyezte.

🔵🇳🇴 91 goals, 15 assists in 100 games as Man City player. Erling Haaland. pic.twitter.com/qrZXJs6qsj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2024

A 44. percben Nicolas Jackson egy Edersonról kipattanó labdára lecsapva bevette a City kapuját, de lesen volt, a videózás is ezt erősítette meg. Fordulás után a házigazda nagyon igyekezett, helyzetei is akadtak, azonban nem tudott egyenlíteni. S Haaland után a 84. percben még Mateo Kovacic is betalált a hazai kapuba, 20 méterről (0-2). A horvát játékos azonban nem ünnepelt, hiszen 2019 és 2023 között a Chelsea játékosa volt.

A Liverpool és az Arsenal után a Manchester City is 2-0-ra nyert a Premier League nyitófordulójában.