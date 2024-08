Az ellenfél szöglete sokat ért a Liverpoolnak

Szoboszlai Dominik is kifutott az Anfield gyepére Arne Slot első hazai bajnokiján. A holland tréner majdnem ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára vasárnap a Brentford ellen, mint a múlt héten az Ipswich Town otthonában, csak Jarell Quansah-t cserélte le Ibrahima Konatéra.

Arne Slot vezetésével eddig hibátlan a Liverpool. Fotó: AFP/Darren Staples

A választottjai akkor a második félidei teljesítményükkel hozták össze a 2-0-s győzelmet, most viszont a mérkőzés kezdetétől jól muzsikáltak. Mindössze tizenkét perc elteltével megszerezték a meccs első gólját. A Brentford végzett el szögletet, a Liverpool azonban lecsapott a labdára, és pillanatok alatt az ellenfél térfelén termett. Diogo Jota találta meg Luis Díazt, aki nagy erővel a kapuba bombázott.

Ismét két góllal nyert a Liverpool

A házigazda lelkesen rohamozott, nem járt messze a második góltól. Ebből sokáig semmi sem lett, pedig a szünet után nagyobb fokozatra kapcsoltak a Vörösök. Végül a 71. percben Mohamed Szalah döntötte el a három pont sorsát. Szoboszlai csente el a labdát a volt liverpooli Fabio Carvalhótól, Luis Díaz kapta meg a játékszert, ő Szalah-hoz passzolt, az egyiptomi szélső pedig a hosszúba emelt. Ezzel a Liverpool ismét 2-0-ra nyert, Szoboszlai sárga lappal zárta a meccset. A magyar középpályás teljesítményével elégedett lehetett a mestere, Arne Slot, hiszen öt játékosát cserélte le a találkozón, de Szoboszlai nem volt köztük.

A másik magyar érdekeltségű PL-csapat, a Bournemouth továbbra is vár az első győzelmére. Kerkez Milos a Nottingham után a Newcastle elleni mérkőzést is végigjátszotta, és ez a mérkőzés is 1-1-gyel ért véget.

A Chelsea is pályára lépett vasárnap délután. A londoni együttes a félidei 2-2 után négyet gurított a Wolverhampton Wanderers kapujába, azaz 6-2-re kiütötte a vendéglátóját.