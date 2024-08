Volt játékosai tehetik tönkre a Liverpool fontos napját

Arne Slot liverpooli belépője eddig jól sikerült. A gárda egy felkészülési meccset sem bukott el a felkészülési időszakban, kettő kivételével mindet megnyerte, majd az első igazán fontos mérkőzés is sikerrel zárult: 2-0-ra győzött az Ipswich otthonában a Premier League első fordulójában.

Fabio Carvalo már a Brentford mezét hordja a liverpooli helyett. Fotó: AFP/NurPhoto/MI News

Ezek után az első hazai találkozójukra készültek a Vörösök, a Brentforddal csapnak össze vasárnap 17.30-kor. Ekkor az új vezetőedző, Slot is megtapasztalja, egy tétmeccs alatt milyen a hangulat az Anfielden.

– Nem ez lesz az első mérkőzésem itt, mert már a Sevilla ellen is az Anfielden játszottunk, de persze ez lesz az első bajnoki. Minden meccset várok, nem csak ezt. Bízom benne, hogy hangosak lennek a szurkolók. A múlt héten kitettek magukért a nézők Ipswichben. Remélem, hogy most a mieink kétszer annyira hangosak lesznek, az sokat segítene – fogalmazott a klub pénteki sajtótájékoztatóján a holland szakember, aki azt is elárulta, nem izgul a hazai bemutatkozása miatt.

– Nem vagyok ideges, az egyébként sem jönne jókor, mert a felkészülés közepénél tartunk. Ha izgulnék, az arra utalna, hogy nem bízok a csapatomban és abban a munkában, amit a stábbal együtt is elvégeztünk.

Még nem igazolt a Liverpool

Slot amiatt sem aggódik, hogy a Liverpool továbbra is az egyetlen csapat a Premier League-ben, amely még egy játékost sem igazolt. Bár hamarosan egy bejelentésre sor kerülhet.

– Hallani fognak rólunk, ha megkötöttünk egy üzletet. De nem idegeskedem emiatt, mert bízok a csapatban. Ahogy azt mondtam korábban is, jó társaságot örököltem meg. Ezt már a múlt héten is igazolták a játékosok – mondta Slot, majd az Ipswich elleni mérkőzésről is ejtett néhány szót: – Jó úton haladunk, de vannak néhányan, akik csak három hete érkeztek meg a kerethez. Ipswich nagy energiákat mozgósított az első félidőben, hogy megnehezítsék a dolgunkat. A másodikra talán elfáradtak egy kicsit, vagy mi kapcsoltunk nagyobb fokozatra.

Érkezőkről ugyan még nem tud beszámolni a Liverpool, távozókból akadnak. Kettő, Fabio Carvalho és Sepp van den Berg éppen a következő ellenfélnél, a Brentfordnál kötött ki. Biztosan nagy lesz bennük a bizonyítási vágy a volt csapatuk ellen.

– Jó játékosokat vásároltak. Sepp és Fabio is több játékpercet akart. Ez szerintem mindenkinek jó üzlet volt így, a Brentfordnak, nekünk és a srácoknak is. Remélhetőleg ellenünk nem fognak túl jól teljesíteni – tette hozzá mosolyogva Slot.