Hatgólos stadionavató Nyíregyházán! Az otthon az valami más – hirdette a Szpari-tábor

A kilenc szűk esztendő után végre végérvényesen hazatérhetett a Nyíregyháza a magyar bajnokság első osztályában. Ugyanis bármilyen hihetetlen, de a Szpari 2015. május 23-a óta először játszhatott újra élvonalbeli bajnokit a saját stadionjában, és kilenc évvel ezelőtt az utolsó meccsen a nagy keleti rangadón 2-1-es vereséget szenvedett a Diósgyőrtől. A szabolcsi csapat a legutóbbi hazai, tehát a Városi Stadionban játszott NB I-es győzelméért még tovább kell visszalapozni naptárban: 2015. február 28-án a Bp. Honvédot győzték le 2-0-ra még a régi létesítményben. És vasárnap újra eljött a nagy pillanat, hiszen valamivel több mint kilenc év után a Szpazi-tábor ismét átélhette, milyen érzés az, amikor kedvenceik Nyíregyházán tudnak pontot szerezni élvonalbeli meccsen.

2015 májusa után szurkolhatott az új Városi Stadionban első osztályú bajnoki meccsen a Szpari-tábor. Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

2022 februárjában helyezték el az új létesítmény alapkövét, amelynek építése a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében valósult meg a kormány segítségével csaknem húszmilliárd forintos költségvetési támogatásból. A beruházást az Épkar Zrt. és a Nyír-Wetland Generál Zrt. konzorciuma kivitelezte, s bár az átadást az elmúlt év második felére tervezték, többször módosult az egyébként 8150 férőhelyes létesítmény ünnepélyes átadásának időpontja. Ám vasárnap délután eljött a nagy nap.

– Várjuk már, hogy hazai közönség előtt az új stadionban futballozhassunk. Ez pluszmotivációt is jelent a játékosoknak, és bízunk benne, hogy sok néző előtt, nagyszerű hangulatú mérkőzésen léphetünk pályára” – nyilatkozta a klubhonlapnak Tímár Krisztián, az NB II-ből az idén tavasszal feljutó Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. Ráadásul a csapat eddig nem a legjobban szerepelt az NB I első négy fordulójában, ugyanis az első fordulóban ugyan még Mezőkövesden fogadva legyőzték a Győri ETO-t, ám utána sorozatban három vereség következett, igaz, valamennyi idegenben.

Most azonban végre-valahára saját otthonában léphetett pályára a Nyíregyháza a saját multifunkcionális stadionjában – az aréna a modern, UEFA-2-es kategória követelményeinek is megfelel –, ahol az előzetes tervek szerint a Szpari hazai meccsein kívül koncerteknek és más rendezvényeknek is otthont ad. Mindenesetre csütörtökön már az utolsó simításokat végezték: felfestették a vonalakat, fény- és hangpróbát tartottak, megtörtént a biztonsági bejárás, a játékosok a héten először vehetik birtokba az öltözőt és léphetnek az új gyepre.

Három nyíregyházi gólnak örülhetett a hazai publikum. Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

Aztán eljött a vasárnap, és a telt házas stadionavatón úgy tűnt sokáig, hogy a Nyíregyháza győzelemmel tér haza a hosszúra nyúlt albérletből. A Szpari előbb a korábbi gólkirály, Eppel, majd Kovácsréti találatával 2-0-ra elhúzott. Ünnepelt a tábor, ám feltámadt a Fehérvár, és a 61. percben már 2-2 volt az állás – előbb Gradisar szépített, majd Kovács öngóljával egyenlített a vendégcsapat –, és a hazai stadionavatón mindenképpen győzni akaró nyírségiek kitámadtak a győztes gól megszerzése érdekében. Ám a hazaiaknak egy csepp szerencséjük sem volt, ugyanis a 86. percben egy újabb öngóllal – ezúttal Alaxairól pattan a saját kapujába a labda – a Fehérvár bevitte a győztesnek látszó találatot. A Nyíregyháza azonban nem engedte elrontani a sporttörténeti mérkőzését a vadonatúj stadionban, és két perccel később Babics szerencsés találatával legalább az egyik pontot otthon tartotta. Sőt, ha a hazaiaknak egy kicsivel több szerencséjük van, akkor a 95. percben a győzelmet is megszerezhették volna, ám Kovácsréti bombája a lécen csattant.