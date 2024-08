Egészen jól teljesítve adta fel a leckét Marco Rossinak a magyar légió

A magyar légió Németországban a legnépesebb, az első és a másodosztályban is találunk honfitársakat. A legrangosabb magyar érdekeltségű csapat a Bajnokok Ligája főtáblára felkerült RB Leipzig, amely a Bundesliga 1. fordulójában a Bochumot fogadta Gulácsi Péterrel a kapuban és Willi Orbánnal a védelem tengelyében. A lipcseiek 1-0-ra nyertek, de ennek komoly ára lett: Willi Orbán a 84. percben csak szándékos szabálytalansággal tudta megakadályozni az ellenfél egyenlítését, ezért kiállították. A Freiburg Sallai Rolandot a kispadra ültetve nyert 3-1-re a Stuttgart ellen, a magyar csatár a 72. percben állt be, volt egy veszélyes lövése is.

Willi Orbán kiállítást érően szabálytalankodott a csapat érdekében. Fotó: AFP/DPA/Jan Woitas

Ha a nemzetiséget is nézzük, akkor két, egymást váltó magyarral ért el az Union Berlin 1-1-et Mainzban: Schäfer András kezdett, a 72. percben az ő helyére állt be a Hamburgtól a nyáron szerződtetett felvidéki, szlovák válogatott Bénes László, aki két perccel később szép góllal kiegyenlített, ráadásul a végén kihagyott egy helyzetet. A Hoffenheim Szalai Attilát végig a kispadon jegelve győzte le 3-1-re az újonc Holstein Kielt, a Frankfurt pedig Lisztes Krisztiánt és Fenyő Noáht nem nevezve kapott ki 2-0-ra Dortmundban. A Wolfsburg a hét közben a Német Kupában a 83. percben beálló Dárdai Bencével jutott tovább az ötödosztályú Koblenz 1-0-s legyőzésével, vasárnap viszont a Bayern Münchent fogadta, és a legfiatalabb Dárdait nem bevetve 3-2-re kikapott.

Szűcs Kornél remekelt a Championshipben

És, ha már Német Kupa: kedden a Frankfurt a két magyarja nélkül nyert 4-1-re a másodosztályú Braunschweig otthonában, a házigazdáknál Szabó Levente a 85. percben állt be, és ő lőtte a szépítő gólt. A Bundesliga második vonalában a bajnokin is gólképes volt a braunschweigi védelem, a csapat 5-0-ra kapott ki Kölnben, Szabó Leventét az 59. percben cserélte be az edzője. A hét egyik fontos híre volt, hogy a fiatal Németh András a Hamburgból az ugyancsak másodosztályú Preussen Münsterhez igazolt, majd szombaton a 79. perctől volt részese a hazai pályán a Kaiserslauterntől elszenvedett 1-0-s vereségnek. A Hertha 2-0-ra verte meg a Regensburgot Berlinben, ifjabb Dárdai Pál a 71., Dárdai Márton a 82. percben állt be.

Németh András új csapatot talált magának. Forrás: Scpreussen-muenster.de

A Premier League-ben a Liverpool a Brentfordot fogadta , és 2-0-ra legyőzte. Szoboszlai Dominik kezdett, a második gól előtt ő csente el a labdát a volt liverpooli Fabio Carvalhótól, Luis Díaz kapta meg a játékszert, ő Szalah-hoz passzolt, az egyiptomi szélső pedig a hosszúba emelt. Szoboszlai sárga lappal zárta a meccset, de a teljesítményével elégedett lehetett a mestere, Arne Slot, hiszen öt játékosát cserélte le a találkozón, de Szoboszlai nem volt köztük. Kerkez Milos is ott volt a Newcastle Unitedet fogadó Bournemouth kezdőjében, és ott is maradt, a végeredmény 1-1 lett úgy, hogy a VAR figyelmeztetésére a játékvezető a hosszabbításban visszavont egy már megadott gólt Kerkezék javára.

Kerkez Milos (balra) ismét nagyszerűen tette a dolgát Fotó: AFP Adrian Dennis

Két magyar szereplését kísérhetjük figyelemmel az angol másodosztályban, a Championshipben: Plymouth Argyle vezetőedzője, Wayne Rooney a 78. percben vetette be a Kecskemétről szerződtetett Szűcs Kornélt a QPR otthonában, a végeredmény 1-1 lett.

A 22 éves magyar védőnek helyzete is volt a hajrában, ekkor tizenegyes gyanús körülmények között lerántották a 16-oson belül, Szűcs azonban a levegőből, sarkazós mozdulattal így is majdnem gólt szerzett, a csapata kettős emberhátrányban fejezte be a találkozót. A másik magyar a honosított válogatott Callum Styles, akit szombaton a West Bromwich Albion vásárolt ki végleg a harmadosztályú Barnsley-val kötött szerződéséből, és aznap még érthető módon csak a lelátón szurkolt jövendő társainak.

Nagy-Britanniában maradva, az északír bajnokságban a Carrick Rangers és a Glentoran meccsén az utóbbi nyert 3-2-re, és a kapuját Gyollai Dániel védte, a skót élvonalban pedig a Motherwell Hegyi Krisztiánnal a kispadon fogadta és győzte le 3-1-re a Hearts együttesét.

ÖSSZEFOGLALÓ GÓLOKKAL, KIÁLLÍTÁSOKKAL ÉS SZŰCS KORNÉL SZÉP ALAKÍTÁSÁVAL

Top ligás lett a fiatal válogatott Balogh Botond a csapatával, a Parmával együtt jutott fel az olasz első osztályba, és ő a múlt héten, most szombaton is végigjátszotta a mérkőzést. Most a nagy nevű AC Milan volt az ellenfél hazai pályán , a Parma 2-1-re nyert, a magyar védő pedig ezúttal is meggyőző teljesítményt nyújtott. Horváth Krisztofer a kispadról nézte végig a Torino 2-1-es győzelmét az Atalanta ellen. Nagy Ádám továbbra is a Serie B-ben szerepel a Spezia tagjaként, amely otthon 2-1-re győzte a Frosinone együttesét, a magyar középpályás kezdőként a 87. percig volt a pályán. A francia élvonal fordulójában a Le Havre-ban Loic Nego a kezdőcsapatban kapott helyet, és végig a pályán maradt, a 45. percben remek gólszerzési lehetősége adódott, a lövése azonban célt tévesztett, de a csapata a második félidőben tíz perc alatt két gólt szerezve eldöntötte a csata sorsát.

Loic Nego (balra) remekül futballozott. Fotó: AFP

Svájcban a St. Gallen a múlt héten csak a nemzetközi porondon lépett pályára, a Konferencialiga play-offjának az első meccsén 0-0-ra végzett otthon a török Trabzonsporral, Csoboth Kevin a 72. percben jutott szóhoz csereként. Az osztrák Rapid Wien az Európa-liga rájátszásában érdekelt, az első mérkőzésen Bolla Bendegúzzal a védelemben 2-1-re kikapott a portugál Braga vendégeként, bajnokságban pedig a Linz otthonában is végig ott volt a védelem jobb szélén, de nyilván nem örült a 3-0-s vereségnek. A török élvonalban a Rizespor a Fenerbahcét látta vendégül, és súlyos, 5-0-ás vereséget szenvedett, a magyar védő a teljes játékidőt a pályán töltötte. Vancsa Zalán ezúttal sem kapott helyet a belga másodosztályú Lommel keretében, a helyi sajtó szerint ennek az az oka, hogy a klub eladja a fiatal magyar csatárt, és napokon belül kiderül, hol folytatja a pályafutását. A ciprusi Ominia Nicosia a Konferencialigában 6-0-ra kiütötte az azeri Zirát, Lang Ádám a kispadot koptatta, majd vasárnap az Achnas elleni bajnokin 3-0-ra nyert, a magyar védő a 88. percben állt be.

Balogh Botond (balra) az egyetlen magyar a Serie A-ban Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Görögországban két teljes magyar érdekeltségű meccset is rendeztek a bajnokságban. Az Aszterasz Tripolisz Ádám Martinnal a csatársorban fogadta Kovács Dániel és Koszta Márk csapatát, a Voloszt, Kovács csak tartalékkapus volt, Koszta viszont kezdett, és a 12. percben győztes gólt szerzett, majd a 66. percben lecserélték, 1-0-ra nyertek a vendégek; a Panathinaikosz pedig Kleinheisler Lászlót nem nevezve látta vendégül a Levadiakoszt, amelynek a kapuját Gróf Dávid védte, és a hazai csapat egy 97. percben szerzett góllal nyert 1-0-ra.

Gólszerző amerikás magyarok

Európán túlra tekintve újdonság, hogy mostantól Szaúd-Arábiában is van magyar futballista: a válogatott kerettag Szappanos Péter a héten Paksról szerződött a Közel-Keletre, az al-Fateh együtteséhez, amely azonnal bevetette, és 3-0-s vereséggel kezdett az al-Kadsziah otthonában . Észak-Amerikában a hét közepén játszották le a Ligák Kupájának az elődöntőit, az egyikben Gazdag Dániel csapata, a Philadelphia Union 3-1-re kikapott a Columbus Crew-től, a magyar légiós szerezte együttese gólját. A Sporting Kansas City 3-0-ra nyert az Orlando City ellen Sallói Dániel góllal vette ki a részét a sikerből.

Sallói ebben a bajnoki idényben a második gólját szerezte, az MLS-ben összesen (a rájátszásban elért öt góllal együtt) 52 találatnál jár és éppen a 200. alapszakaszmeccsén (összességében pedig a 211. MLS-meccsén) sikerült újabb gólt szereznie. Ezzel megelőzte a liga korábbi magyar gólrekorderét, Nikloics Nemanját, aki 97 bajnoki meccsen ért el 51 gólt.

A liga legeredményesebb magyarja a legutóbbi bajnokiján triplázó Gazdag Dániel – a Philadelphia Union játékosa 119 meccsen 58 gólt szerzett eddig az MLS-ben