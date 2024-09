Egymásnak esett az Egyesült Államok és Ukrajna Budapesten

Az Egyesült Államok a világranglistán második Hikaru Nakamura távollétében is első kiemeltként kezdte meg a budapesti sakkolimpiát, a csapat átlagos értékszáma imponálóan magas, 2757. Ukrajna ugyan csak a tizenötödik az előzetes rangsorban, de ez kissé félrevezető, Volokityin, Ivancsuk, Ponomarjov és Korobov is rutinos, kiválós sakkozó. Ivancsuk már többször bejelentette a visszavonulását, de természetesen Budapesten is játszik.

Ami Magyarországot illeti, Ács Péter szövetségi kapitány ugyanazt a csapatot nevezte a negyedik fordulóban Olaszország ellen is, mint egy nappal korábban Ausztriával szemben, tehát ismét Berkes Ferenc maradt ki. Egy órányi játék után bátorság lenne jóslásokba bocsátkozni, de a mieink biztatóan állnak.

Íme, mind a hat magyar csapat párosítása a negyedik fordulóban.

Nyílt torna:

Magyarország–Olaszország

Magyarország B–Japán

Magyarország C–Indonézia

Női torna:

Magyarország–Dánia

Magyarország B–Portugália

Magyarország C–Wales

