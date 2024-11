Mick Schumacher hiába várja, nem kap új lehetőséget a Formula–1-ben

Közel négy évvel ezelőtt, 2020. december 2-án jelentette be az F1-es Haas-istálló, hogy szerződteti az akkor már Formula–3-as bajnok, a később elhódított Formula–2-es bajnoki cím felé tartó Mick Schumachert, aki így tragikus sorsú édesapja, Michael Schumacher második, 2012-es visszavonulása után csempészte vissza a legendás családnevet az F1-be.

Mick Schumacher a 2021-es Haas volánja mögött (Forrás: x.com/schumachermick)

Rajongók milliói, és valószínűleg marketingszakemberek tömege áhították világszerte, hogy a „kis Schumi” sikeres legyen, a Haas volánja mögött viszont erre esélye sem volt 2021-ben. Az amerikai istálló nem titkoltan átmeneti szezont teljesített, a koronavírus miatt gazdasági nehézségek is hátráltatták, a gárda szűkös forrásait az új szabályrendszer első évére, 2022-re készülő autóra fordították. Ez meg is látszott a 2021-es eredménysoron, Schumacher legjobb helyezése egy 12. pozíció volt a Hungaroringen. A Haas a mezőnyben egyedüliként nulla ponttal zárta az évet, az ifjú Schumacher azonban „házon belül” jobbnak bizonyult csapattársánál, Nyikita Mazepinnél.

A hibák megpecsételték a sorsát

A következő évben az orosz–ukrán háború „elsodorta” Schumacher mellől Mazepint, akit visszatérőként Kevin Magnussen váltott. A rutinos dán a 2022-es évad első felében többször is pontszerző helyre kormányozta a jelentősen feljavult Haast, amelynek volánja mögött Mick Schumacher eleinte gyengébben teljesített. A szezon második felében már felvette a ritmust, sőt időnként jobbnak bizonyult márkatársánál, de az év során azonban többször is nagy balesetet szenvedett, jelentős kiadásokra kényszerítve az anyagiakban továbbra sem dúskáló csapatát. A Haas vezetése – élén a Netflixen futó F1-es sorozatnak köszönhetően népszerű, szókimondásáról is híres csapatfőnökkel, Günter Steinerrel – ezt nem nézte jó szemmel, így az év előrehaladtával egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Schumachernek nem lesz maradása a Haasnál. Mire ezt hivatalosan is bejelentették, a németnek már nem volt lehetősége máshol elhelyezkedni, így 2023-ra kiszorult a mezőnyből.

Hiába előzte meg többször is csapattársát, elkövetett hibái az ifjabb Schumacher állásába kerültek 2022-ben (Forrás: x.com/schumachermick)

Ekkor Michael Schumacher utolsó csapata, a Mercedes mentőövet dobott, és tavaly év elejétől kezdve teszt- és tartalékversenyzőként szerződtette Mick Schumachert. A fiatal német több helyszínen is jelen volt tartalékként, ám leginkább szimulátorozással tudta segíteni a stuttgartiak munkáját, elvétve tesztlehetőséget is kapott. Mivel 2024-re is ülés nélkül maradt, pozícióját megtarthatta, ezzel párhuzamosan az F1-ben is érdekelt Alpine hosszú távú versenyzésben szereplő csapatába is bekerült.

A visszautasítások éve

A 2025-ös helyekért zajló „pilótakeringő” Lewis Hamilton ferraris átigazolásával kezdődött, majd sokáig sakkban tartotta a piacot az általa kiszorított Carlos Sainz, aki végül a Williamshez igazolt Alex Albon mellé. Mick Schumacher így nem került szóba a Williamsnél, Logan Sargeant augusztus végi menesztésekor viszont felmerült, hogy az év hátralévő részében a britekhez szegődhet. A Williams végül saját nevelésű fiatalját, Franco Colapintót ültette be az autóba. Schumacher logikus választás lett volna a Hamilton utódját kereső Mercedesnél is, ott azonban már a szeptemberi bejelentés előtt letették a garast a szupertehetségesnek tartott 18 esztendős olasz, a Mercedes-nevelt Andrea Kimi Antonelli mellett.

Schumacher neve szóba került az Alpine és a Sauber kapcsán is, a franciák tesztlehetőséget is adtak a németnek, végül mégis egy újonc, a csapat pilótanevelő programjában pallérozódó Jack Doohan mellett döntöttek. A Sauber Nico Hülkenberg mellé november 6-án egy szintén pályakezdőt, Gabriel Bortoletót igazolta le. Ezek után jelenleg már csak egy kiadó hely van a 2025-ös mezőnyben, a Red Bullhoz tartozó RB-istálló nem nevezte még meg második versenyzőjét, az F1-es viszonyokat ismerve azonban az a pozíció nem elérhető a Red Bull kötelékén kívül állóknak. Nagyon úgy fest, hogy Mick Schumacher sorsa megpecsételődött.

Mick Schumacher az Alpine WEC-csapatának autójában versenyzett 2024-ben (Forrás: x.com/schumachermick)

A történet még nem ért véget

– Az élet nem mindig alakul a terveink szerint, és a kudarcokkal nem könnyű szembenézni. De minden kihívás lehetőség a tanulásra, a fejlődésre és arra, hogy erősebben térhess vissza. Ez csak egy fejezet, nem a teljes sztori. Az út folytatódik, és eltökélt szándékom teljesíteni – üzente vasárnap az Instagram-oldalán Schumacher, aki talán már maga is lemondott a visszatérésről.

Érdekes kérdés, hogy milyen lehetőségeket tartogat a jövő Mick Schumacher számára. Nem elképzelhetetlen, hogy a Mercedes az ő pozíciójában alkalmazza majd a Saubertől az idény végeztével távozó korábbi versenyzőjét, Valtteri Bottast. A hírek szerint az Alpine továbbra is számítana a fiatalabb Schumacherre a hosszú távú autós projektjében, de lehetőségként kínálja magát az amerikai formulaautós széria, az IndyCar is.