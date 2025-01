Révész Bulcsú szoros döntőt játszott a korábbi vb-döntős ellen

Újdonsággal indult az év: 2025 első hétvégéjén zajlott az első magyarországi profi sznúkertorna. Természetesen ott volt a mezőnyben hazánk első profi sznúkerjátékosa, a tizennyolc éves Révész Bulcsú, aki az első idényét tölti a World Snooker Touron. Rutinos klasszisokkal kellett megküzdenie, Neil Robertson, Shaun Murphy és Barry Hawkins mind játszottak már világbajnoki döntőt, előbbi kettőnek a végső siker is összejött. Révész Bulcsú a két világbajnok kárára mégis bejutott az OMV Budapest Snooker Masters döntőjébe, ahol Barry Hawkins volt az ellenfele.

Barry Hawkins után Neil Robertson is elért egy maximum bréket az OMV Budapest Snooker Masters során (Fotó: Kurucz Árpád)

A döntő felvezetéseként vasárnap este a két világbajnok, Shaun Murphy és Neil Robertson egy rövid bronzmeccset vívtak egymás ellen a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban. A harmadik helyért nem szoktak játszani a sznúkerben, most viszont Robertson tökéletesen kihasználta az alkalmot, ugyanis maximumot, 147-es bréket lökött. Hasonló bravúrnak a torna első napján az elszenvedője volt az ausztrál, aki egyébként a tökéletes frém ellenére elveszítette 2-1-re a felszabadult hangulatú bronzmeccse Murphy ellen.

Mi történt Révész Bulcsú és Barry Hawkins döntőjében?

Még ha bemutatójellegű tornáról is van szó, a döntőre azért érezhetően megváltozott az atmoszféra, az öt nyert frémig tartó meccset Hawkins és a hazai közönség előtt természetesen Révész Bulcsú is szerette volna megnyerni. Egy-egy rövid interjú azért belefért, ahol Révész Bulcsú újra kijelentette, amit ősszel lapunknak adott interjújában is elárult: nem szeretné a sznúkerprofiknál bevett szokást követni, azaz nem vágyik becenévre.