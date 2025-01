Szalai Attila „szuperokos” leigazolása miatt ujjong a Standard Liege edzője

Gyakorlatilag másfél év alatt a földbe állt Szalai Attila karrierje Németországban. A török Fenerbahce és a magyar válogatott alapembereként igazolt 2023 nyarán a Bundesligában szereplő Hoffenheimba, amely 12,3 millió eurót fizetett érte. Ez akkoriban a német klub történetének harmadik legdrágább vételét jelentette, tehát mondhatjuk, hogy mélyen a zsebébe nyúlt a magyar védőért. Ami ezután történt, arra senki sem számított: Szalai az első Bundesliga-meccsén még kezdő volt, de öngólt vétett, a félidőben lecserélték, és ezzel kezdetét vette az elátkozott másfél év.

Szalai Attila a tavaly nyári Eb óta nem futballozott tétmeccsen Fotó: PA

Szalai mindössze négy bajnokin kapott lehetőséget az első németországi fél évében, aztán a Hoffenheim egyből kölcsönadta a szintén élvonalbeli Freiburgnak. Tavaly januárban ott is borzasztóan mutatkozott be, az első meccsén lényegében gólpasszt adott az ellenfélnek. Ezzel pedig mintha végleg leírták volna őt a németek. A Freiburgban fél év alatt három Bundesliga-meccsen lépett pályára, úgy tért vissza tavaly nyáron a Hoffenheimbe. Azóta pedig egyetlen mérkőzésen sem futballozott, így megváltásként érhette, hogy a belga Standard Liege kölcsönvette az idény végéig.

Alig több mint két évvel ezelőtt Szalai Attila piaci értéke még 15 millió euró volt, most mindössze kétmillió. Időközben a Marco Rossi vezette magyar válogatottból is kiszorult. Első lépésként az Európa-bajnokságon csak a kezdőből, aztán már a keretből is – a tavalyi Eb óta nem kapott meghívót.

Szalai Attila utolsó esélye lehet a Standard Liege

A 26 éves, 46-szoros válogatott védő alighanem az utolsó esélyét ragadhatja meg Belgiumban. Ha a Standard Liege-ben sem tud bizonyítani, onnan már nagyon nehéz lesz a visszaút a nemzeti csapatba is. Ugyanakkor sokatmondó, hogy Németországban még a várakozásokat alulmúló teljesítménye után sem mondtak rosszat róla.

– Attila a nehéz helyzete ellenére mindig kifogástalanul viselkedett, mindig a csapat szolgálatára állt – méltatta a magyar védőt Andreas Schicker, a Hoffenheim sportigazgatója, aki elmondta, hogy volt egy őszinte beszélgetése a játékossal, és egyetértettek abban, hogy egy újabb kölcsön jelentheti a megoldást az ügyében.

Belgiumban pedig „szuperokos” igazolásnak tartják Szalai Attila megszerzését. Erről a klub vezetőedzője, a korábbi horvát válogatott Ivan Leko beszélt.

– Le vagyok nyűgözve, a sportigazgatónk és az ügyvezetőnk fantasztikus munkát végzett, szuperokos döntéseket hoztak. Gyorsan volt szükségünk új játékosokra, hogy javuljanak az eredmények, és csak ismételni tudom magam, elképesztően jó munkát végeztek a három friss igazolással, Szalai Attila, Ibrahim Karamoko és Andréas Hountondji megszerzésével.

A Standard Liege Belgium egyik legismertebb csapata, tízszeres bajnok, ám legutóbb 2009-ben szerezte meg az aranyérmet, amikor még Bölöni László volt a vezetőedzője. Manapság messze van a klub a hasonló sikerektől, az előző idényben a tizedik helyen zárta az alapszakaszt, és most is csak a középmezőnyben található, 21 forduló után a nyolcadik a belga élvonalban.

Juhász Roland: Mérgező helyzet volt, jó döntést hozott

– Papíron hiába visszalépés a Bundesligából a belga bajnokság, nagyon jó döntést hozott Attila – jelentette ki lapunk megkeresésére Juhász Roland, aki 2005 és 2013 között a Standard Liege legnagyobb riválisa, az Anderlecht védője volt. – Belgiumban az FC Bruges és az Anderlecht mellett a Standard Liege a legnagyobb csapat. Most nem olyan erősek, mint amikor még én is Belgiumban játszottam, de láthatóan azon dolgoznak, hogy visszakapaszkodjanak az élbolyba. Az Anderlecht után nekik van a legjobb szurkolótáboruk, mindig nagyszerű a hangulat Liege-ben.

Juhász Rolandnak is volt nehéz időszaka, ő a belgiumi karrierje végén élte meg azt, hogy nem számítottak a játékára, így Fehérvárra hazaigazolva építette fel újra magát, aminek köszönhetően egészen a 2016-os Eb-ig meghatározó tagja maradt a válogatottnak is.

– Nagyon nehéz belülről megélni egy ilyen szituációt – árulta el a nemzeti csapatban 95-ször szereplő Juhász. – Kezdetben még azt gondolod, hogy ha az edzéseken mindent beleadsz, előbb-utóbb esélyt kapsz, de egy idő után már belefásulsz a hiábavaló várakozásba. Ez mérgez belülről. Most az a legfontosabb, hogy Attila újra rendszeresen játsszon, és erre Belgiumban minden esélye megvan. Ismerem őt annyira, hogy tudjam, mennyire fontos neki a válogatott, és ez az egyetlen út ahhoz, hogy oda visszakerüljön.

A Standard Liege legközelebb vasárnap lép pályára a Sint-Truiden otthonában. Szalai Attila 210 nap után először léphet pályára tétmeccsen, legutóbb tavaly június 23-án az Eb-n, Skócia ellen a válogatottban játszott.