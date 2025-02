Gróf Dávid vagy Varga Ádám? A Fradi érdeke egyértelmű

Igencsak sűrű február elébe néz a Ferencváros, amelyre három sorozatban – hazai bajnokság, Magyar Kupa, Európa-liga – összesen nyolc mérkőzés vár ebben a hónapban. Már csak emiatt is megoldást kellett találnia a klubnak Dibusz Dénes ideiglenes pótlására. A válogatott kapus a januári végi, frankfurti El-mérkőzésen sérült meg, s egyelőre bizonytalan, hogy mikor térhet vissza. A klub vezetői nem kockáztatnak, hétfőn az idény végéig szerződtették Gróf Dávidot, aki a 2019/2020-as idényben már volt a Fradi játékosa.

Gróf zöld-fehér múltja

A 35 éves Gróf 2017-ben bajnok lett az akkor élvonalbeli Budapest Honvédnál, remek formában védett, ennek köszönhetően 2017-ben és 2018-ban válogatott kerettag volt, hét alkalommal a cserepadra is leülhetett. A kispesti szurkolók nehezen fogadták, amikor 2019 nyarán bejelentették, hogy az egyik kedvencüknek számító játékos éppen a nagy rivális Ferencvároshoz távozik.

Gróf Dávid a nyári felkészülést már a Fradival teljesítette, az akkori vezetőedző, a csapattal később nagy sikereket elért tréner, Szergej Rebrov edzőmeccseken is tesztelte, hogy mit tud az új kapus. Grófnak Dibusz Dénest kellett volna legyőzni az első számú kapus pozíciójáért, a 2019/2020-as bajnoki idény elején két mérkőzésen meg is kapta a lehetőséget, onnantól azonban állandósult a sorrend.

Dibusz lett Rebrov elsődleges választása a bajnokságban, Gróf pedig csak elvétve jutott szóhoz.

Az akkor 15 év után újra nemzetközi kupa, az Európa-liga csoportköráben szereplő Fradi európai kupamérkőzésein kizárólag Dibusz védett, Gróf a három Magyar Kupa-meccsen állhatott a kapuba.

A teljes idényt figyelembe véve mindössze tíz alkalommal kapott esélyt Gróf, szemben Dibusz Dénes negyven meccsével.

Bár mindezek után a 2020/2021-es idény felkészülését még zöld-fehérben kezdte meg Gróf, a történet vége az lett, hogy kölcsönadták az akkor NB II-es Debrecennek, onnan már nem is tért vissza Budapestre. Egészen mostanáig, amikor már a görög Levediakosztól érkezett.

Gróf Dávid (99) számára nem lesz ismeretlen a Ferencváros, korábban már viselhette a csapat szerelését (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Így áll most a Ferencváros kapusposzton

A Ferencváros labdarúgócsapatának keretében Gróf érkezésével már öt kapus szerepel (zárójelben a mezszámuk):

Varga Ádám (1)

Szécsi Gergő (29)

Radnóti Dániel (63)

Dibusz Dénes (90)

valamint Gróf Dávid (az ő új mezszáma még nem ismert).

Az alapfelállás szerint a válogatottban is immár alapember Dibusz elsőbbségéhez kétség sem férhet. A 34 éves csapatkapitány a hazai és a nemzetközi porondon is rengeteg tapasztalattal rendelkezik, hozzáállása példaértékű, múltja tekintélyt parancsoló, ráadásul a jelenben is bravúrokkal tudja segíteni csapatát. Sérülése azonban új helyzetet teremtett, február 1-jén ugyan újra edzésbe állt, de még időt vesz igénybe, mire újra tétmeccsen számolhatnak vele.

Dibusz távollétében a hierarchiában következő, korábban éles helyzetben is bizonyító, 25 esztendős Varga Ádám kapta meg a bizalmat, amellyel élt is – elég talán azt kiemelni, hogy az AZ Alkmaar elleni, múlt csütörtöki El-meccsen 4-3-as állásnál fontos pillanatban mutatott be bravúrt a hajrában.

Gróf Dávid leigazolását az indokolta, hogy Varga Ádám mögött nincs olyan kapus, akit kockázat nélkül be lehetne vetni fontos mérkőzéseken.

A 35 éves Szécsivel ugyan egyetlen alkalommal előfordult már (2023. május 28-án, Mezőkövesden), hogy élvonalbeli bajnokin védte a Ferencváros kapuját, mégis, az ő szerepe más a klubnál, vagy ahogy a kapusedző, Balogh Tamás fogalmazott egy korábbi interjúban, „más pozíciót foglal el a csapaton belül”. Jelenléte főként az edzéseken, az egymás elleni játéknál, illetve a lövőgyakorlatoknál kulcsfontosságú.

Radnóti Dániel pedig mindössze 18 éves, eddig az NB III-ban szereplő tartalékcsapatban szerzett tapasztalatokat a felnőtt futball világában, a nemzetközi porond, de még az NB I is túl nagy teher lenne neki. Erre persze éppenséggel rá is cáfolhatna az ifjú kapis, de az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás elárulta: jelenleg Radnóti sem tud teljes értékű munkát végezni.

Ez lehet Gróf szerepe a mai Fradiban

Akár a hazai focivilág egyik nagy sztoriját is írhatja tehát Gróf Dávid, aki hat év múltán, már pályafutása végső szakaszához közeledve új esélyt kap korábbi klubjánál, ahol ráadásul ezúttal nem is a korábbi posztriválisát kellene legyőznie.

Mégis nehéz elképzelni, hogy Gróf kiszorítaná Varga Ádámot. A Ferencváros érdeke sokkal inkább az, hogy ebben a kényszer szülte helyzetben Varga minél több éles mérkőzésen „edződjön”, hiszen életkoránál, múltjánál és eddigi teljesítményénél fogva ő lehet az, aki idővel átveszi majd az idén 35 éves, ám egyszer bizonyosan visszavonuló Dibusz Dénestől a stafétát.

Gróf sokkal inkább a nyugodt hátteret biztosíthatja a Ferencvárosnál: amennyiben az igencsak sűrű program közepette Varga bármi (eltiltás, betegség, sérülés) miatt harcképtelenné válik, Gróf Dávid személyében Robbie Keane vezetőedző egy olyan kapussal számolhat, aki megfelelő tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy akár az Európa-ligában is bevethető legyen.