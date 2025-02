Szalah már Henry és De Bruyne rekordjaira tör, de egy új kihívója érkezett az anfieldi fáraónak

Pep Guardiola csapata alig heverte ki a Bajnokok Ligája kiesést miután Kylian Mbappé vezette Real Madrid a hazai pályán elért 3-1-es győzelemmel kiejtette őket a legnívósabb európai kupasorozatból, újabb kőkemény mérkőzés vár a megtizedelt bajnokcsapatra. A középhátvéd Rúben Dias sérüléssel bajlódik, de Nathan Aké végre visszatért, miután a tél nagy részét sérülés miatt kihagyta. Azonban a sérült John Stones hiánya miatt újabb rés keletkezett a korábban stabil és összeszokott védelem falán, ami nem sok jóval kecsegtet a Mohamed Szalah vezette Liverpool vendégjátéka előtt.

A Liverpool játékosai Mohamed Szalah gólját ünneplik. Fotó: AFP/Paul ELLIS

Szalah könnyített szerepben

A harminckét éves egyiptomi támadó idén fantasztikus formában futballozik. Szalah huszonhat bajnoki mérkőzésen 24 gólt és 15 gólpasszt szerzett, ami jól mutatja, hogy anfieldi fáraó nemcsak gólvágó, hanem játékmesterként is nagy hasznára van Arne Slot csapatának. A statisztikák szerint az egész Premier League-ben nincs még olyan csapat, amely annyira egyetlen játékosára támaszkodna támadásban, mint a Liverpool Szalahra.

Az egyiptomi sztár az idei szezonban a csapat bajnoki góljainak közel 62 százalékában közvetlenül is szerepet vállalt.

Ez történelmi szempontból is kiemelkedő arány, ugyanis az angol bajnokság történetében mindössze Matt Le Tissier töltött be ennél is meghatározóbb szerepet egy csapat támadójátékában egy szezonban: az egykori angol válogatott csatár az 1993/1994-es idényben 34 gólban játszott szerepet, ami 69 százalékát jelentette a Southampton által szerzett 49 góljának.

Szoboszlai gyakran végzi el Szalah helyett a védőmunkát, de az egyiptomi ezt gólokkal hálálja meg. Fotó: AFP / Glyn KIRK

Természetesen Arne Slot a védekezésben picit könnyebbé tette Szalah szerepkörét, azaz a holland edző ritkábban kéri az egyiptomit, hogy zárjon vissza. Ennek egyszerű oka van, a Liverpool célja, hogy Szalah az ellenfél kapujához minél közelebb kapja meg a labdát, amikor a labdaszerzések után a Vörösök újra támadásban lendülnek. Az egyiptomi támadó helyett a piszkos munkát így a legtöbbször Szoboszlai vagy Curtis Jones végzi el.

Szalah tavaly decemberben jelentette ki, hogy egyetlen dolog jár a fejében: megnyerni a bajnokságot a Liverpoolal. Ugyanakkor az egyiptomi támadó tisztában van vele, hogy egy Premier League-elsőség és különösen egy Bajnokok Ligája-győzelem mit jelenthet számára egyénileg. Akár még az Aranylabda-szavazáson is az első helyen végezhetne, feltéve, ha az említett címek megszerzése mellett sikerülne beállítania egy Premier League-rekordot.

Szalah Henry és De Bruyne nyomdokaiban

Az angol bajnokság történetének egy idényre vonatkozó gólpasszrekordját (20) a 2002–2003-as szezonban állította fel a franciák világbajnok csatára, az Arsenal legendája Thierry Henry. 22 év elteltével a Manchester City játékosa, Kevin De Bruyne a 2019–2020-as idényben szintén húsz gólpasszal zárt . A helyzetek kialakítását tekintve Szalah teljesítménye lenyűgöző az idei szezonban: ő lett az első játékos, aki egy Premier League-szezonban legalább 15 gólt szerzett és 15 gólpasszt adott, azóta hogy Eden Hazard 2018–2019-ben elérte ezt a bravúrt (16 gól, 15 assziszt). A liverpooliak legjobbja akár meg is döntheti Henry és De Bruyne gólpasszrekordját idén, ami egy PL vagy BL-címmel karöltve nagyot dobhatna az egyiptomi klasszis Aranylabdás esélyein.

Az már csak hab a tortánt, hogy Szalah 24 góljával vezeti a Premier League góllövőlistáját, és 181 találattal az örökranglista hatodik helyén áll . Alan Shearer (260), Harry Kane (213), Wayne Rooney (208), Andy Cole (187) és Sergio Agüero (184) még előtte van, de már négy góllal megelőzte meg a hetedik helyezett Frank Lampardot, és hattal a nyolcadik Thierry Henryt.

Amíg Szalah kimagasló karrierje csúcsán próbál meg minél több trófeát begyűjteni, addig az ellenfél Manchester City-nél egy húszas éveiben járó honfitársa még csak most kezdi bontogatni a szárnyait a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában.

Marmoush álma valóra vált

A legjobb egyiptomi tehetségeket általában az ország két legnagyobb klubja, az El Zamalek vagy az Al Ahly szerzi meg, de a Manchester City támadója, Omar Marmoush már fiatalon inkább Európa topbajnokságaira összpontosított: tizennyolc évesen a Bundesliga-ban szereplő Wolfsburghoz szerződött, de előtte tizennégy évet töltött az egyiptomi Deglánál, amely csak 2002-ben alakult meg.

Karrierje kezdetén Marmoush egyetlen edzést sem akart kihagyni, miközben a szülei ragaszkodtak ahhoz, hogy az ifjú tehetség a tanulásra is koncentráljon.

Abban az életkorban, amikor más tinédzserek esténként szórakozni mentek volna, ő csak arra ügyelt, hogy eleget pihenjen a másnapi edzésekre.

Ráadásul a Degla filozófiája remekül illett hozzá, hiszen a klub nemcsak a pályán, hanem az életben is a fejlődést helyezte előtérbe.

Omar Marmoush csak az edzésekre figyelt egészen fiatal kora óta, és ezen a szokásán később sem változtatott. Fotó: NurPhoto via AFP / Jose Breton/NurPhoto

A Degla utánpótláscsapataiban bal szélsőként kezdett, de remekül mozgott a támadósor bármelyik pozíciójában. Szélsőként befelé cselezve közvetlen veszélyt jelentett a kapura, bátran vállalkozott lövésekre és cselezésekre, ráadásul fizikailag is erős volt.

A 2016/2017-es szezonban az egykori Premier League-csatár, Mido vette át a Degla irányítását, és tovább fejlesztette Marmoush játékát. A támadó három gólt szerzett nyolc kezdőként lejátszott meccsen, mielőtt 18 évesen Wolfsburgba igazolt volna. Később egy-egy évet töltött a St. Pauli és a Vfb Stuttgart csapatainál kölcsönbe, majd 2023-ban az egyiptomi csatár ingyen csatlakozott a Eintracht Frankfurt csapatához. Marmoush Németországban főként a labda nélküli mozgásán dolgozott, s emellett már a gyengébbik, bal lábával is magabiztosan képes volt lőni.

Az egyiptomi játékos remekelt Frankfurtban: 67 meccsen 37 gólt és 20 gólpasszt szerzett a német klub színeiben.

Marmousch remekelt a Frankfurt színeiben a Bundesligában. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / Tom Weller/dpa

Az újabb szintlépés nem sokat váratott magára, hiszen alig egy évvel később az angol bajnok Manchester City igazolta le őt, a klub körülbelül 70 millió eurót fizetett érte, és a harmadik meccsén egy pazar mesterhármassal segítette győzelemhez Pep Guardiola együttesét a Newcastle United ellen.

– Gyűlöli a vereséget, még ha nem is futballról van szó. Ha veszít, az szinte elviselhetetlen számára, de mindent megtesz azért, hogy legközelebb győzni tudjon – mesélte róla egykori csapattársa és gyerekkori barátja, Zikry, aki szerint Marmoush gyerekkori álma vált valóra azzal, hogy a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában játszhat.