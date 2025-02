Róth Ferenc a Plzen csapatának szurkol az FTC ellen, a ZTE bajnoka Csehországban él

A székesfehérvári születésű Róth Ferenc az Idnes portálnak nyilatkozott. Miután 2005-ben elköszönt a Pápa csapatától, a cseh bajnokságba, a Slovácko együtteséhez igazolt, a 2007/08-a szezonban pedig a Viktoria Plzen csapatát erősítette. 2016-ban a Doubravkában zárta le pályafutását. A ZTE-vel 2002-ben magyar bajnok, 46 éves Róth Ferenc Csehországban telepedett le, itt ismerte meg a feleségét, és Plzen közelében élnek két lányukkal. A cseh média számára adta magát a téma, hogy megkeressék a Viktoria Plzen–Ferencváros Európa-ligás párharc mai, első meccse előtt.

Róth Ferenc a Pápa színeiben Fotó: Németh Ferenc/Nemzeti Sport

A ZTE bajnokcsapata, Róth Ferenc a felső sor jobb szélén

Róth Ferenc: A Viktoria jobb és képzettebb csapat

Róth Ferenc elmondta, hogy a mai mérkőzést a televízióban nézi, a visszavágón viszont ott lesz a stadionban, a klub megkérte, hogy segítsen tolmácsolni.

– Bár a Ferencvárosban most nem sok magyar játékos van – jegyezte meg a cikk szerzőjének mosolyogva Róth Ferenc. – Régóta vártam már, hogy a Plzen összekerüljön egy magyar csapattal, és most összejött. Amikor még Magyarországon játszottam, megkeresett a Ferencváros, de vissza kellett utasítanom apám miatt, aki utálta a Fradit, ő az Újpestnek szurkolt. Már nincs velünk, de megígértem neki, hogy soha nem szurkolok a Ferencvárosnak. Szóval már csak ezért is a Viktoriáért szorítok. De nem lesz könnyű dolga, a Ferencváros jól szerepelt az Európa-liga alapszakaszában, ugyanannyi pontot szerzett, mint a Plzen. Az nagy előny, hogy a srácok idegenben kezdenek, és ott a döntetlen jó eredmény lenne. Ám az biztos, hogy telt ház előtt, viharos hangulatban lesz részük Budapesten. A Viktoria hazai pályán szerintem nyer majd, mert jobb és képzettebb csapat.

Róth Ferenc felelevenített egy számára nagyon szép emléket az FTC-vel kapcsolatban. 2005. augusztus 21-én az NB I harmadik fordulójában a Ferencváros az Üllői úton félidőben már 3-0-ra vezetett a Pápa ellen, de a vége 3-3 lett, és a vendégek mindhárom gólját ő szerezte. Akkor az FTC-t László Csaba, a Pápát Szentes Lázár irányította, és Róth Szűcs Lajos kapujába talált be háromszor.

– A szünetben nagy vihar volt az öltözőnkben, bejött a tulajdonos (Bíró Péter – a szerk.), és azt mondta, hogy szégyent hozunk a klubra. Fordulás után aztán sikerült három gólt szereznem, és 3-3-as döntetlent értünk el. Apám olyan boldog volt, hogy két hétig a kocsmában ünnepelt.