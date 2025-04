Lőw Zsolt bámulatos útja Újpestről az RB Leipzig vezetőedzői tisztségéig

Ismét van magyar vezetőedző a Bundesligában! Lőw Zsoltot kedden mutatták be hivatalosan Lipcsében, a szakember pedig a klub hivatalos honlapjának beszámolója szerint a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy csak az idény végéig lesz az RB Leipzig vezetőedzője.

A korábban Thomas Tuchel pályaedzőjeként szakajtónyi trófeát – a Chelsea-vel egyensen a Bajnokok Ligáját – nyerő korábbi 25-szörös válogatott hátvéd most először vezetőedzőként bizonyíthatja a rátermettségét, amit Jürgen Klopp is elismer.

Nem kisebb feladat vár rá, mint felrázni a hullámvölgybe került RB Leipziget, konkrétabban: vagy a Német Kupát megnyerve jusson ki a csapattal az Európa-ligába, vagy a szezon végén az első négy helyen végezzen a német bajnokságban, amivel kiharcolná a Bajnokok Ligájában való indulást. A rutinos, 53 éves Peter Krawietz lesz Lőw asszisztensedzője, aki korábban - majd 25 évig - Jürgen Klopp munkáját támogatta, Liverpoolban is a sztáredző mellett volt.

Lőw Zsolt feljebb lépett, karrierje során először vezetőedzőként dolgozik, méghozzá a Bundesliga egyik élcsapatánál, az RB Leipzignél Fotó: Jan Woitas/DPA

Lőw Zsolt: Újpesttől a Bundesligáig

– Fontos hangsúlyozni, hogy csak hét hétig segítek itt, utána folytatom a korábbi munkát a Red Bull-csoportnál, itt pedig új edző veszi át a csapat irányítását – jelentette ki a magyar szakember.

Lőw Zsolt Magyarországon kizárólag az Újpestben játszott, ahol 97 meccsen 6 gólt lőtt és 2002-ben Magyar Kupa- és magyar szuperkupa-győztes lett. A Bundesligában a Cottbus, a ­Mainz és a Hoffenheim, a Bundesliga 2-ben a Hansa Rostock mezét is viselte.

– A Hoffenheimnek köszönhetem, hogy elindultam az edzői pályán. Ralf Rangnick hívására érkeztem a klubhoz egy igencsak sikertelen, a Hansa Rostocknál eltöltött időszak után.

Életem egyik legjobb döntését hoztam meg, hiszen két év alatt a harmadik ligából a Bundesligába jutottunk, ráadásul kivertük a Bayernt a kupából. Ralf ekkor ismert meg játékosként és emberként is, látta, hogy szorgalmas, céltudatos játékos vagyok, akire mindenben számíthat.

Emiatt döntött úgy 2012-ben Ralf, hogy felhív és csatlakozhattam a Red Bullhoz. Meglátta bennem a lehetőséget és elhívott Salzburgba, ahol az RB Salzburg második csapatának számító FC Liefering pályaedzőjeként kezdtem, majd folyamatosan lépkedtem előre a házi rangsorban, egészen az RB Leip­zig pályaedzői tisztsé­géig. Utóbbival egészen a Bundesliga második helyéig és a Bajnokok Ligá­jáig jutottam el – elevenítette fel Lőw Zsolt interjújában, melyet év elején adott a Magyar Nemzetnek. Hozzátette, legnagyobb büszkeségére a sikeresnek tartott focikarrierjét alaposan felülmúlta eddigi edzői pályafutása során.

Lőw 25 alkalommal vehette fel a címeres mezt játékosként Fotó: Attila Kisbenedek/AFP

Lieferingtől a Bayern Münchenig

A 45 éves szakember edzői karrierje a Red Bull csoportnál indult:

a Lieferingnél,

a Salzburgnál,

az RB Leipzignél ténykedett.

Majd Thomas Tuchel segítőjeként olyan kluboknál dolgozott, mint

a Paris Saint-Germain,

a Chelsea

és a Bayern München.

Olyan világsztárokkal volt napi munkakapcsolatbam, mint Neymar, Mbappé, Neuer és Thomas Müller.

Dicsőséglistáját osztrák, német, francia bajnoki cím, Bajnokok Ligája-, Világ- és Szuperkupa-győzelem gazdagítja.

Ezek a sikerek adták meg az alapját annak, hogy a hét csapatot is a tulajdonló céghez visszatérhetett, és nevezték ki az RB Global futballfejlesztési vezetőjének.

– Amikor először a Red Bullhoz kerültem, Oliver Mintzlaff már akkor is tagja volt a vezetőségnek. Mára ő lett a nagyfőnök. Végigkövette, ahogy az osztrák másodosztálytól milyen munkát végeztem a Bundesliga dobogójáig. Ugyancsak sokat köszönhetek a Bayern München egykori csatárának, Mario Gomeznek, aki a Red Bull Global technikai igazgatója. A elmúlt két évben mindketten folyamatosan azon voltak, hogy visszacsábítsanak a Red Bullhoz.

Jürgen Klopp tette fel az i-re a pontot. Ő járult hozzá ahhoz, hogy én legyek a jobbkeze.

Kimondottan támogatta ezt a döntést, ráadásul a nevem ott szerepelt azon nevek között a noteszében, akikkel dolgozni akart – mesélte a korább újpesti labdarúgó.

Thomas Tuchellel hat esztendőn keresztül dolgoztak együtt, és ez az idő igazi sikersztori volt mindkettőjük számára Fotó: Ralf Ibing / AFP/DPA/Sportphoto

– Szinte minden volt játékosomra, akikkel együtt dolgozhattam, szívesen gondolok vissza.

Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy Magyarországról indulva a Red Bullon keresztül vezető úton eljutottam oda, hogy ilyen világsztárokkal dolgozhattam. Arra azonban nagyon vigyáztam, hogy ez a nagy tisztelet azért a pályán ne látszódjon meg.

Neymarhoz teljesen másként kellett viszonyulni, mint az összes többi játékoshoz. Nagyon különleges volt vele a munka, és rengeteget tanultam ebből a munkakapcsolatból. Kyliannal az elején a nyelvi nehéz­ségek miatt lassabban sikerült kialakítani bensőséges kapcsolatot, ám ahogy javult a francia nyelvtudásom, sikerült összecsiszolódnunk. Egy mosolygós, vidám srác, aki a hatalmas, rá nehezedő nyomás ellenére mindig jókedvűen végezte az edzéseket. Müller már több is, mint egy játékos, hiszen az öltözőre is nagy hatással volt, míg Neuer esetében a sérülése ellenére is bíztunk benne, nem igazoltunk a helyére másik kapust, hanem felépítettük újra – fogalmazott a régi tanítványairól Lőw.

Lőw Zsolt segít az Újpestnek, de csak külsősként

Lőw Zsolt a februári interjúban úgy fogalmazott, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy valamikor egy magyar klub is csatlakozzon az RB-családhoz. Nem titkolta, az RB Globalnál betöltött futballfejlesztési vezetői pozíciójánál és a munkájánál fogva tudna a magyar futballnak segíteni, de ez egy stratégiai döntés, és az sem biztos, hogy a Red Bull jelenleg gondolkodik a bővítésen. Azt viszont őszintén kijelentette,

itthon nem vállalna munkát, mert úgy érzi, a karrierje jelenleg más irányba vezet.

Eddig is nagyon sokat segített, és segíteni is fog az Újpestnek a háttérből. Azt meg semmilyen körülmények között nem tudná elképzelni, hogy valaha is a Ferencváros vezetőedzője legyen.

Lőw Zsolt a lipcseiek másodedzőjeként annak idején még a játékvezetőkkel is szembeszállt, ha a csapat érdeke azt kívánta Fotó: Anke Waelischmiller/Sven Simon/ AFP

Első cél a Német Kupa döntőjébe jutás

Miután vasárnap délután az RB Leipzig menesztette korábbi vezetőedzőjét, Marco Rose-t, a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató csapatot, a szezon végéig Lőw Zsolt irányítja, aki hétfőn már munkához is látott Lipcsében és vélhetően ügyes trükkel oldotta is a görcsösséget a csapat játékosaiban.

– Teljes mértékben a szezonból hátralévő kilenc mérkőzésre koncentrálunk. Még mindig megvan az esélyünk, hogy elérjük a céljainkat a bajnokságban és a kupában is.

Mindent megteszünk, hogy bejussunk a Német Kupa berlini döntőjébe,

és hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a hátralévő bajnokikból – mondta el a magyar szakvezető.

Lőw Zsolt első tétmérkőzésére nem kell sokat várni:

az RB Leipzig április 2-án, szerdán a VfB Stuttgart vendégeként lép pályára a német kupasorozat elődöntőjében.

Ez rögtön egy mestervizsgával ér majd fel a számára. Egy biztos, a sváboknak is a kupa az utolsó esély arra, hogy kijussanak Európába, ám az utolsó öt meccsükből a bajnokságban hármat elbuktak, míg a másik kettő döntetlen lett, igaz, a lipcseiek sem éppen villogtak ezen időszakban: 1 győzelem 2-2 döntetlen és vereség mellett.

Lőw Zsolt megtartotta az utolsó edzését a lipcseieknek a szerda esti kupaelődöntő előtt Forrás: Rbleipzig.com

Mindenesetre a múlt a lipcseiek mellett szól, ha a Német Kupa elődöntői nézzük. Ugyanis eddig négy alkalommal jutottak el az elődöntőig, s mind a négy alkalommal győztesen hagyták el a gyepet, három alkalommal idegenben vívták ki a fináléba jutást.

SC Freiburg–RB Leipzig 1-5 – 2023. május 2.

RB Leipzig–Union Berlin 2-1 – 2022. április 20.

Werder Bremen–RB Leipzig 1-2 – 2021. április 30.

Hamburg–RB Leipzig 1-3 – 2019. április 23.

És ami tovább növelheti Lőw Zsolt önbizalmát, hogy az RB Leipzig kispadján debütáló edzők közül kétszer annyian győztek a bemutatkozó meccsükön, mint akik nem – 6 siker, 3 döntetlen –, a lényeg, hogy egyikük sem veszített. Reméljük, hogy nem a 45 éves magyar szakember lesz az, aki megszakítja ezt a sikersorozatot.