A Fradi után Szoboszlai csapata is segített szorosabbá tenni a magyar bajnokságot

A Délnyugati csoportban éllovas Nagykanizsa az augusztusi 4. forduló óta veretlen volt az NB III-ban, ám vasárnap az FTC második számú csapatához látogatott, amely a harmadik helyen kezdte meg a fordulót. A Népligetben nem is volt könnyű dolga a kanizsaiaknak, akik végül a mérkőzést kettős emberhátrányban és 3-1-es vereséggel fejezték be. A márciusban a saját szurkolóit kritizáló Gabala Krisztián vezetőedző együttese így is maradt a tabella első helyén, este pedig annak kellett szurkolnia, hogy az üldöző Iváncsa pontot veszítsen a Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt szakmai vezetésével készülő Főnix-Gold otthonában.

Az FTC második számú csapata a Nagykanizsa legyőzésével megerősítette a harmadik helyét az NB III Délnyugati csoportjában (Fotó: Fradi.hu)

Az FTC II győzelme és Szoboszlaiék veresége szorosabbá tette az NB III-at

A Főnix vendégeként az iváncsaiak végül nem botlottak, 2-0-ra győztek Székesfehérváron, így két fordulóval a vége előtt már csak két pont a hátrányuk a veretlenségi sorozatát elveszítő Nagykanizsa mögött. A Ferencváros II maradt harmadik, a Főnix pedig visszacsúszott a kieső helyekre.

A másik három NB III-as csoportban is nyitott maradt még a bajnoki cím kérdése. Délkeleten a Gyula hazai vereségét kihasználva a Tiszakécske győzött, így utóbbi csapatnak már öt pont az előnye a riválisával szemben – a második helyezett Vasas II nem juthat fel a másodosztályba. Északnyugaton ugyan a Mosonmagyaróvár (a Nagykanizsához hasonlóan) vasárnap elszenvedte idénybeli második vereségét, ám a Bicske is kikapott, így maradt a kétpontos különbség a móváriak javára. Északkeleten pedig a Karcag, a DEAC és a Putnok is győzött, így sorrendben 64, 61 és 60 ponttal állnak az első három pozícióban – ugyanakkor hármuk közül egyelőre csak a debrecenieknek van NB II-es licencük.

A tervek szerint a labdarúgó NB III-ban a tavalyihoz hasonlóan a négy bajnokot összesorsolják, és az így kialakult két osztályozós párharc győztese jut majd fel a másodosztályba.