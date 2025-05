Hárman feljuthatnak, kilencen kieshetnek – mi várható még az NB II-ben?

Az idényben a labdarúgó NB II csapatainak létszáma 16-ra szűkült. A másodosztálynak a Szentlőrinc SE, a Békéscsaba 1912 Előre és az Opus Tigáz Tatabánya vágott neki újoncként, míg tavaly a Kisvárda FC és a Mezőkövesd Zsóry FC esett ki az NB I-ből a második vonalba. A magyar futball további két patinás fővárosi együttese – a Vasas FC és a Budapest Honvéd FC – is a mezőny tagja a 2024–25-ös évadban, de szinte biztos volt, hogy lesznek meglepetéscsapatok is, és a Szentlőrinc mellett a Kazincbarcikai SC és a HR-Rent Kozármisleny valóban ilyennek is bizonyult. Mostanra eltelt huszonhét forduló és hátravan még három, de egyelőre csupán az a biztos, hogy a Kisvárda kiharcolta a feljutást és hogy a Szentlőrinc, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia és a Mezőkövesd a következő idényt is a másodosztályban kezdi – ám hárman még a feljutásért, kilencen pedig a kiesés elkerüléséért csatáznak a következő hetekben.

A Gera Zoltán helyére érkezett Pintér Attila irányításával a Vasas lehet a labdarúgó NB II másik feljutója a Kisvárda mellett. Fotó: vasasfc.hu

Erős mezőny: a labdarúgó NB II élcsapatai – a Kisvárda újra az NB I-ben

Ha valaki a 28. forduló előtt néz rá először a tabellára, azt gondolhatja, hogy a Kisvárda végig magabiztosan teljesítve jut vissza azonnal az élvonalba. Ami a tavaszt illeti, valóban így is volt, hiszen a szabolcsiak 2025-ben még veretlenek, ráadásul a legutóbbi tizenegy mérkőzésükből kilencet meg is nyertek – ennek köszönhetően pedig múlt héten be is bizonyosodott Révész Attila együttesének feljutása.

Az idény eleje azonban nem a kisvárdaiakról szólt, akik hét forduló után még az alsóház tagjai voltak.

Akkor még a Szentlőrinc állt az élen, a nyomában a Kazincbarcikával, majd féltávhoz érve a Kozármisleny telelt az élen. E három csapatból kettő jelenleg is esélyes még a feljutásra (a lőrinciek is azok lennének, csak nem kértek NB I-es licencet), mellettük pedig a hullámzó évadot teljesítő Vasas harcolhatja ki az élvonalbeli szereplést Pintér Attila irányításával.

A tabella állása: Kisvárda Master Good 27 17 5 5 55-39 56 pont Kolorcity Kazincbarcika SC 27 13 9 5 48-28 48 Vasas FC 27 14 3 10 41-32 45 Szentlőrinc 27 11 10 6 38-28 43 HR-Rent Kozármisleny 27 12 6 9 40-38 42 Szeged-Csanád Grosics Akadémia 27 9 11 7 32-28 38 Mezőkövesd Zsóry FC 27 10 7 10 38-33 37 Budapest Honvéd FC 27 10 6 11 36-36 36 BVSC-Zugló 27 8 11 8 27-28 35 Aqvital FC Csákvár 27 9 6 12 38-44 33 Budafoki MTE 27 8 8 11 39-48 32 Soroksár SC 27 8 7 12 36-41 31 FC Ajka 27 7 10 10 30-37 31 Békéscsaba 1912 Előre 27 7 8 12 26-33 29 Gyirmót FC Győr 27 6 10 11 35-41 28 Opus Tigáz Tatabánya 27 6 5 16 25-50 23

A Vasas majdnem három hónapja nem játszott döntetlent, de ez idő alatt hat győzelem mellett négy döntetlen is becsúszott az angyalföldieknek. A Kozármisleny még szeszélyesebb: sorozatban négy vereség után következett négy győzelem, az elmúlt három találkozójukat azonban ismét elveszítették Pinezits Mátéék. A Waltner Róbert által irányított Szentlőrinc ősz végén került gödörbe, és ugyan 2025-ben csak egy veresége van a csapatnak, de idén többször játszott döntetlent, mint ahányszor nyert. Ahogyan az tehát hosszú távon lenni szokott, jelenleg a legkiegyensúlyozottabb csapat (a Kazincbarcika) áll a négy közül a legjobban. Erős Gábor együttese múlt vasárnap a hosszabbításban nyerte meg a Soroksár elleni bajnokiját.

A jelenlegi állás, a sorsolás nehézsége és a több győzelem alapján mégis a Vasasnak van a legnagyobb esélye arra, hogy a három csapat közül kiharcolja a feljutást.

Különösen pikáns lenne, ha Pintér Attiláék ezt az utolsó fordulóban a Honvéd ellen tennék meg.

A Kazincbarcika feljutása még most sem tűnik valószínűnek, de egyre közelebb van hozzá az idény egyik meglepetéscsapata. Fotó: Kazincbarcika SC

Mely csapatok búcsúzhatnak május végén?

A Budapest Honvéd sokáig kieső helyen állt, de a Kisvárdáról nyáron távozott Feczkó Tamás irányítása alatt tavasszal belelendültek a kispestiek, a legutóbbi hat meccsen veretlenek maradtak, és gyakorlatilag biztos bennmaradónak tekinthetőek. Utóbbi elmondható lenne a BVSC-Zugló csapatáról is, amely azonban eddig nem kapott licencet a következő idényre, és május 14-én dőlhet el a sorsa. Mögöttük azonban a Csákvár, a Budafok, a Soroksár, az Ajka, a Békéscsaba és az elmúlt tizennyolc bajnokijából mindössze egyet megnyert Gyirmót öt ponton belül áll, és közülük minden bizonnyal egy búcsúzni fog.

Mindegyikük játszik még legalább egy közvetlen riválissal, így ezúttal valóban elmondható, hogy az említett csapatoknak a saját kezükben van a sorsuk.

A sereghajtó Tatabánya a hétvégén éppen a Gyirmót vendége lesz, és egy vereséggel megpecsételődne a sorsa – ám pontszerzés esetén sem tűnik valószínűnek a bennmaradása, hiszen a 14. helyen álló Békéscsaba hat pontra van. Ám az utolsó fordulóbeli Tatabánya–Békéscsaba mérkőzésnek adott esetben még mindkét együttes számára lehet tétje, és még fontos lehet, hogy pontazonosság esetén bizonyosan a bányászváros csapata végez előrébb. Az utolsó, május 25-ei játéknapon ráadásul Gyirmót–Ajka találkozót is rendeznek, és az ottani vesztes is nagy bajba kerülhet.

A Gyirmót a 9. forduló után még vezette a másodosztályú bajnokságot, mostanra kieső helyen áll. Fotó: kisvardafc.hu

Az NB II további menetrendje 28. forduló:

május 11., vasárnap:

17.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc

17.00: BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny

17.00: FC Ajka–Aqvital FC Csákvár

17.00: Kisvárda Master Good–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

19.00: Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: Gyirmót FC Győr–Opus Tigáz Tatabánya

19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

május 12., hétfő:

20.00: Budapest Honvéd FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 29. forduló:

május 18., vasárnap:

17.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Szentlőrinc–Opus Tigáz Tatabánya

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE

17.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas FC

19.00: Budapest Honvéd FC–Kisvárda Master Good

19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC

19.00: Gyirmót FC Győr–HR-Rent Kozármisleny 30. forduló:

május 25., vasárnap:

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Békéscsaba 1912 Előre

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc

17.00: Soroksár SC–BVSC-Zugló

17.00: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár

17.00: Vasas FC–Budapest Honvéd FC

17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: Gyirmót FC Győr–FC Ajka

Kik jutnak fel a másodosztályba?

A tervek szerint a labdarúgó NB III-ban a tavalyihoz hasonlóan a négy bajnokot összesorsolják, és a két párharc győztese jut majd fel az NB II-be. A harmadosztályban is három-három forduló van hátra a bajnokságokból, de még egyik helyen sem dőlt el az első hely sorsa. Jelen állás szerint a Délkeleti csoportban a Tiszakécske vagy a Gyula, délnyugaton a Nagykanizsa vagy az Iváncsa, északkeleten a Karcag, a DEAC vagy a Putnok (hármuk közül egyelőre csak a debrecenieknek van NB II-es licencük), északnyugaton pedig a Mosonmagyaróvár vagy a Bicske szerezheti meg a bajnoki címet, hogy aztán osztályozó útján megpróbálja kiharcolni a részvételt a másodosztályban.