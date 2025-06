Reszkess, Budapest! Hosszú estét remél a győriek magyar játékosa

Gratulálok a Győrnek! A második félidőben kezdtünk el védekezni, ez egy döntőben nagyon késő. Összességében kicsit csalódott vagyok most, de holnap már örülni fogunk az ezüstéremnek. Kicsit fáradtan jöttünk ki a mai meccsre, messze voltunk a legjobbunktól, de ahogy mindig tesszük, most is hatalmasat küzdöttünk. A játékosaimra ezért mindig is nagyon büszke leszek. Egy szó mint száz: jobb volt ma a Győr.