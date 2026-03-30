Bajban az Arsenal? Minden edző rémálmát éli át Mikel Arteta

Hét fordulóval a Premier League-idény lezárulta előtt viszonylag megnyugtató előnnyel vezeti a tabellát az Arsenal labdarúgócsapata. A 2003 óta első bajnoki címüket kergető Ágyúsok viszont aggódhatnak a befutó miatt, mert a válogatottszünet alatt súlyosbodott a sérüléshelyzet, egymás után térnek vissza Londonba az Arsenal játékosai.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 11:43
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta gondban lehet Fotó: AFP/Glyn Kirk
A célegyeneséhez érkezik a Premier League-idény, az utolsó válogatottszünetnek az elmúlt években a bajnoki ezüstöket halmozó, gyakran a végjátékban elbukó Arsenal. Hét fordulóval az évadot lezáró hármas sípszó előtt azonban nem hangzik rosszul az Ágyúsok kilencpontos előnye a Manchester City előtt, annak ellenére sem, hogy Pep Guardiola alakulata egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Persze az Égszínkékeket nem lehet leírni, a válogatottszünet előtt éppen az Arsenallal szemben nyerték meg a Ligakupát (2-0), de lassan csodával érne fel, ha ekkora hátrányt képesek lennének ledolgozni a PL-ben.

Az Arsenal tíz játékosa is megsérült a válogatottszünet alatt

Mikel Arteta a folytatás előtt csak amiatt izgulhatott, hogy a nemzeti csapatokhoz utazó játékosai ne szedjenek össze valamilyen sérülést a gyakran tét nélküli mérkőzéseken, miközben már a válogatottszünet előtt is voltak néhányan, akik nem álltak a rendelkezésére. Minden edző félelme azonban valósággá vált, egymás után érkeznek az arról szóló hírek, hogy az Arsenal futballistái szedték a sátorfájukat, és úton vannak London felé.

A legutóbbi kieső Martin Zubimendi, aki pénteken tizenhárom perc után cserét kért a spanyolok szerbek ellen 3-0-ra megnyert mérkőzésén, mert a térdével voltak gondjai. A 27 éves középpályás el is hagyta a tábort, megelőzésképp, nehogy súlyosabbá váljon a helyzet.

Zubimendi már a tizedik Arsenal-játékos, aki így járt a válogatottszünet alatt.

Piero Hincapie is játszott Ecuador Marokkó elleni 1-1-es döntetlenje alkalmával pénteken, ám a meccs után elvégzett orvosi vizsgálatok eredményei után úgy döntött, a hollandok elleni, keddi felkészülési mérkőzést már kihagyja.

Thomas Tuchel sosem háborgott

Ahogy arról már beszámoltunk, az angol válogatott táborából tömeges elvándorlás kezdődött, nyolcan is távoztak , köztük az Arsenal három futballistája is. Declan Rice és Bukayo Saka egészségi állapota miatt már Uruguay ellen (1-1) sem lépett pályára, és ugyanez lesz a helyzet kedden is, amikor Thomas Tuchel csapata Japánt látja vendégül a Wembley-ben. Rice és Saka el is hagyta a keretet, ahogyan Noni Madueke is, aki Uruguay ellen megsérült, térdrögzítővel a lábán távozott.

– Tudom, hogy ez az a válogatottszünet, amelyet az idény talán legfontosabb szakaszában rendeznek – mondta a sérültek témájában Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya. – A bajnoki címekért harcolnak a csapatok, hamarosan a negyeddöntőket rendezik meg a Bajnokok Ligájában. Mi ezzel tisztában vagyunk, de nekünk is megvannak a magunk céljai. A srácok játszani akarnak, és ennek így is kell lennie. Ezt egy klubcsapat vezetőedzőjeként én is mindig elfogadtam. Sosem szóltam bele a kezdőcsapatok összeállításába, sosem gyakoroltam nyomást a szövetségi kapitányokra. Sőt, inkább abban reménykedtem, hogy kiválasztják a játékosaim, bíztam benne, hogy büszkék lesznek arra, hogy lehetőséget kapnak – tette hozzá.

Gabriel Magalhaes (Brazília), William Saliba (Franciaország), Eberechi Eze (Anglia), Leandro Trossard (Belgium) és Jurrien Timber (Hollandia) szintén távoztak a nemzeti csapataik táborából. Martin Ödegaard és Mikel Merino pedig nem is csatlakozott a norvégokhoz, illetve a spanyolokhoz. Előbbire térdsérülés miatt bő egy hónapja nem számíthat Arteta, Merinónak január végén bokaműtétje volt, a Ligakupa-döntőn mankókkal mutatkozott, és a következő idényben várható a visszatérése. Habár a vb-szereplésben még reménykedik a középpályás.

Premier League-tabella

  1. Arsenal 31 61-22 70
  2. Manchester City 30 60-28 61
  3. Manchester United 31 56-43 55
  4. Aston Villa 31 42-37 54
  5. Liverpool 31 50-42 49
  6. Chelsea 31 53-38 48
  7. Brentford 31 46-42 46
  8. Everton 31 37-35 46
  9. Fulham 31 43-44 44
  10. Brighton 31 41-37 43
  11. Sunderland 31 32-36 43
  12. Newcastle United 31 44-45 42
  13. Bournemouth 31 46-48 42
  14. Crystal Palace 30 33-35 39
  15. Leeds United 31 37-48 33
  16. Nottingham Forest 31 31-43 32
  17. Tottenham Hotspur 31 40-50 30
  18. West Ham United 31 36-57 29
  19. Burnley 31 33-61 20
  20. Wolverhampton 31 24-54 17

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
