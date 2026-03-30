Bajban az Arsenal? Minden edző rémálmát éli át Mikel Arteta

A célegyeneséhez érkezik a Premier League-idény, az utolsó válogatottszünetnek az elmúlt években a bajnoki ezüstöket halmozó, gyakran a végjátékban elbukó Arsenal. Hét fordulóval az évadot lezáró hármas sípszó előtt azonban nem hangzik rosszul az Ágyúsok kilencpontos előnye a Manchester City előtt, annak ellenére sem, hogy Pep Guardiola alakulata egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Persze az Égszínkékeket nem lehet leírni, a válogatottszünet előtt éppen az Arsenallal szemben nyerték meg a Ligakupát (2-0), de lassan csodával érne fel, ha ekkora hátrányt képesek lennének ledolgozni a PL-ben.

Az Arsenal helyett a Manchester City lett az angol Ligakupa győztese 2026-ban (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Az Arsenal tíz játékosa is megsérült a válogatottszünet alatt

Mikel Arteta a folytatás előtt csak amiatt izgulhatott, hogy a nemzeti csapatokhoz utazó játékosai ne szedjenek össze valamilyen sérülést a gyakran tét nélküli mérkőzéseken, miközben már a válogatottszünet előtt is voltak néhányan, akik nem álltak a rendelkezésére. Minden edző félelme azonban valósággá vált, egymás után érkeznek az arról szóló hírek, hogy az Arsenal futballistái szedték a sátorfájukat, és úton vannak London felé.

A legutóbbi kieső Martin Zubimendi, aki pénteken tizenhárom perc után cserét kért a spanyolok szerbek ellen 3-0-ra megnyert mérkőzésén, mert a térdével voltak gondjai. A 27 éves középpályás el is hagyta a tábort, megelőzésképp, nehogy súlyosabbá váljon a helyzet.

Zubimendi már a tizedik Arsenal-játékos, aki így járt a válogatottszünet alatt.

Piero Hincapie is játszott Ecuador Marokkó elleni 1-1-es döntetlenje alkalmával pénteken, ám a meccs után elvégzett orvosi vizsgálatok eredményei után úgy döntött, a hollandok elleni, keddi felkészülési mérkőzést már kihagyja.

Thomas Tuchel sosem háborgott

Ahogy arról már beszámoltunk, az angol válogatott táborából tömeges elvándorlás kezdődött, nyolcan is távoztak , köztük az Arsenal három futballistája is. Declan Rice és Bukayo Saka egészségi állapota miatt már Uruguay ellen (1-1) sem lépett pályára, és ugyanez lesz a helyzet kedden is, amikor Thomas Tuchel csapata Japánt látja vendégül a Wembley-ben. Rice és Saka el is hagyta a keretet, ahogyan Noni Madueke is, aki Uruguay ellen megsérült, térdrögzítővel a lábán távozott.