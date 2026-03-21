Saját edzője osztotta ki a Debrecen kézilabdázóit a BL-ben, csoda kéne a továbbjutáshoz

Ez már az örömjáték a Debrecen női kézilabdázóinak, mondta Szilágyi Zoltán edző a dán Odense elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első, debreceni mérkőzése előtt, ahol a legjobb nyolc közé jutás volt a tét. Szilágyi mindezt azért mondta, mert a DVSC célja a csoportkörből való továbbjutás volt, ezt pedig abszolválta, nem is akárhogy: a 14 meccsen szerzett 12 pontból a két legédesebb egyértelműen a címvédő Győr otthonában aratott győzelem volt. Mindeközben a dán Odense a másik csoportban a Ferencváros mögött a negyedik helyen zárt. Sok sérülttel utazott Debrecenbe a női kézilabda BL tavalyi döntőse, amely mindössze tíz mezőnyjátékost nevezett be.

A DVSC magyar válogatott játékosa, Tóvízi Petra a Debrecen–Odense női kézilabda Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn. Fotó: MTI/Derencsényi István

Debrecen–Odense: fájó első félidő, holland show a kapuban

Idegesen kezdtek a csapatok, a nyolcadik percben mindössze 2-2 volt az állás. Nem meglepő módon az Odense a beállós játékát próbálta erőltetni Lysa Tchaptchet révén – aki nyártól a Ferencvárost fogja erősíteni –, így percek alatt 5-2-re mentek már a vendégek. A Debrecen azonban gyorsan felzárkózott, de az egyenlítés sokáig nem akart összejönni, pedig a piros mezeseknek nem egy labdájuk volt rá. Csakhogy a dánok kapusa, Yar Ten Holte az első félidőben 13 védést mutatott be (végül 21-nél állt meg) és ötvenszázalékos hatékonyságot tett le az asztalra.

A 25. percre a dánok ismét hárommal, 14-11-re vezettek, ekkora már egyre több könnyű gólt dobott az ellenfél. Szilágyi időkérése után sem javult a helyzet, a szünetre 18-13-as dán előnnyel mentek a csapatok.

Hámori Konszuéla az első félidőben gólokkal vette ki a részét a Debrecen támadásainál. Fotó: MTI/Derencsényi István

Ötgólos hátrányban a DVSC a női kézilabda BL-ben

A fordulást követően sem akart csökkenni az előny. A Debrecen már tudta a párharc előtt is, a legjobbjukat kell nyújtani, hogy egyáltalán felvegye a versenyt az Odensével. Ez viszont elmaradt. Sokatmondó statisztika, hogy az első hagyomány szélső gólra egészen a 41. percig kellett várni, Alicia Toublanc törte meg a csendet, csak ekkor már 18-26 volt az állás. A hajrában még a francia bírópáros döntései váltottak ki némi haragot a debreceni közönségen – az első dán kiállításra az 51. percig kellett várni.

Szilágyi szóvá is tette az időkérésnél, hogy a játékosai ne problémázzanak a döntéseken, továbbra is „puhányul játszanak”, mondta.

A fejmosás célt is ért 22-30-as eredménynél, hét perccel a vége előtt öt volt már csak a különbség kettős emberelőny után – noha a mínusz négyért két labda így is oda lett. A 37-32-as végeredmény után csoda kéne a Debrecentől, hogy magyar meccs legyen a negyeddöntőben, ugyanis ennek a párharcnak a győztese a sorozat címvédőjével, azaz a Győrrel találkozik.