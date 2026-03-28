Djokovics szomorú bejelentése, tizenöt éve tartó sorozat szakad meg

Novak Djokovics nemrég a jelenleg is tartó miami tornától is visszalépett, akkor jobb vállsérülésére hivatkozott, és most a salakszezon első Masters-versenyét is kihagyja. A 24-szeres Grand Slam-bajnok 2011 óta mindig ott volt a hercegségbeli tornán, amelyet 2013-ban és 2015-ben meg is tudott nyerni.

A 38 esztendős szerb klasszis legutóbb az Indian Wells-i tornán lépett pályára március közepén, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott Jack Draper ellen.

Novak Djokovicsnak sok terve van

– Az álmaim nem csak eredményekről és az elismerésről szólnak.

Nyilván szeretnék nyerni legalább még egy Grand Slam-tornát, szeretnék egészséges maradni és a következő években is folytatni a játékot.

De számos más dolog van, amelyben szeretnék részt venni, hogy megfigyeljem a teniszben zajló változásokat: alig várom, hogy lássam, mit hoz a jövő, és ezt szeretném aktív játékosként is látni. Annyi tervem és álmom van, főleg apaként: ott akarok lenni a gyermekeimnek a céljaik eléréséhez, hiszen annyit utazom, hogy gyakran távol vagyok tőlük és a feleségemtől. És akkor van számos szakmai projekt, amelyet alig várok, hogy megoszthassak a világgal. A területek, amelyek érdekelnek, a jóllét, a karrierek hosszú élettartama, a fizikai és mentális egészség. Ezek azok a területek, ahol szerintem még nem tudtam igazán hozzájárulni – mondta korábban Djokovics.

Az európai salakszezon első nagy versenye április 12-ig tart majd, a címvédő a világelső spanyol Carlos Alcaraz. Miamiban vasárnap a cseh Jiri Lehecka és az olasz Jannik Sinner vívja a döntőt.