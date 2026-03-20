A Fradi nem kegyelmez, kemény büntetésre számíthatnak a szurkolói

Szerdán kiesett a Fradi a labdarúgó Európa-ligából, majd csütörtökön az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közölte, súlyosan megbünteti a klubot a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt. Ezeket a Ferencváros sem tűri szó nélkül, a zöld-fehérek vezérigazgatója, Orosz Pál közölte, mire számíthatnak a vétkesek.

2026. 03. 20. 17:20
Az UEFA megbüntette a Ferencvárost a szurkolók viselkedése miatt
Azok után, hogy a Ferencváros otthon 2-0-ra megnyerte a párharc első mérkőzését, a portugáliai visszavágón 4-0-ra kiütötte a Braga a magyar csapatot, amely így a nyolcaddöntőben búcsúzott az Európa-ligától. Miközben még a zöld-fehérek a sebeiket nyalogatták, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közölte, büntetést szabott ki a klubra a szurkolók rasszista megnyilvánulásai és pirotechnikai eszközök használata miatt a Braga elleni hazai találkozón.

Orosz Pál kimondta, a Ferencváros elfogadhatatlannak tartja a kirekesztés bármely formáját (Fotó: Mirkó István / MI)

Az UEFA egyrészt életbe léptette a kapu mögötti B2-es szektor eddig felfüggesztett bezárását. Ez a Fradi következő hazai nemzetközi meccsére vonatkozik, ami várhatóan egy selejtezőmérkőzés lesz egy európai kupasorozatban. Emellett 31 250 euró pénzbüntetést is kapott a Ferencváros, részben amiatt, hogy tűzijátékot használtak a drukkerek az összecsapáson. A C4–C5-ös szektor határán ötszáz helynyi részleges kötelező lezárást is kapott a klub, de ezt a szankciót egy év próbaidőszakra felfüggesztette az UEFA.

A Ferencváros válasza az UEFA-büntetésre

A Ferencváros vezérigazgatója, Orosz Pál a Nemzeti Sportnak nyilatkozva reagált az UEFA döntésére. Mint mondta, a klub elfogadhatatlannak tartja a rasszista megnyilvánulásokat.

A Ferencváros elítéli és nem tűri a lelátón a kirekesztés bármilyen formáját. Beazonosítottuk azt a néhány szurkolót, akiket perbe fogunk és megtérítettjük velük az okozott kárt. Ahogy eddig sem tűrtük a rendbontást, a jövőben sem fogjuk. Büszkék vagyunk mind a pályán, mind a pályán kívül elért eredményeinkre

– szögezte le Orosz Pál.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

