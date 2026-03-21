Nagyot alkotna a Fradi és a Debrecen, cél a Bajnokok Ligája-negyeddöntő

Egy hónapos szünetet követően folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája 2025/26-os kiírása, amelynek nyolcaddöntőjében két magyar klub is érdekelt. Az előzetes esélylatolgatások alapján a Fradi helyzete tűnik könnyebbnek – a német Dortmund ellen játszik a negyeddöntőért, ráadásul idegenben kezd vasárnap –, míg a Debrecen számára a tavalyi döntős, a dán Odense legyőzése a komoly bravúr kategóriába tartozna. A hajdúságiak a szombati hazai meccsen mindenképpen szeretnének olyan eredményt elérni, amellyel lenne esélyük a továbbjutásra a visszavágón. Az Európa-liga negyeddöntőjében a Mosonmagyaróvár és az Esztergom egymással játszik, azaz a sorozat négyes döntőjében biztosan lesz magyar klub.

Molnár László
2026. 03. 21. 6:35
Simon Petra és a Ferencváros már a dortmundi odavágón is nyerni szeretne, hogy utána a Metz ellenében megküzdhessen a Final Fourért Fotó: MTI/Purger Tamás
Egy hónapos szünet után visszatér a női kézilabda Bajnokok Ligája, mégpedig az egyenes kieséses szakasszal, ahol a csoportból a 3. és a 6. helyen végzett csapatok azt döntik el, vajon melyik négy klub csatlakozhat majd a már negyeddöntős gárdákhoz. A februári csoportkör lezárása után a hétvégén megrendezendő rájátszás első mérkőzésein két magyar klub, a Fradi és a Debrecen is érdekelt, míg a címvédő Győr már páholyból figyeli a nyolc csapat élet-halál harcát. Az már a sorsoláskor kiderült, hogy amennyiben a DVSC túléli a rájátszást, éppen a győriek ellen játszhatna a budapesti Final Fourért. Ugyanakkor nem árt megjegyezni, hogy a debreceniek ellen a BL-címvédő sem mehetne biztosra, ugyanis a hajdúságiak Győrből is győztesen távoztak a csoportküzdelmek alatt (30-31). A Fradi továbbjutása esetén egy magyaros csapattal, a Vámos Petrával és az Albek Annával felálló Metzcel mérkőzhet meg a nyolc között.

Klujber Katrin, a Fradi átlövője holtversenyben Simon Petrával volt a zöld-fehérek legeredményesebb játékosa      Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A Fradi helyzete könnyebb, a Dortmund verhető ellenfél

A zöld-fehérek vasárnap, a német Dortmund vendégeként lépnek pályára, melynek a kapusa nem más, mint a volt fradista Szikora Melinda, aki az idény végén visszavonul. A két csapat utoljára még 2022. február 19-én játszott egymás ellen, amikor is az FTC 23-21-re verte hazai pályán a németeket. A vasárnapi összecsapást – amely délután 14 órakor kezdődik Dortmundban – minden gárda jó formában várja. A BVB megnyerte a Német Kupát a HSG Bensheim-Auerbach ellen, míg az FTC döntetlent játszott a Győri Audi ETO KC-val a magyar bajnokságban, megszakítva ezzel a győriek pontveszteség nélküli menetelését.

A Fradi statisztikája a csoportmeccsek alatt

  • 14 meccs, 10 győzelem, 4 vereség
  • 708 lövés, 428 találat, 60,4 százalékos hatékonyság
  • hétméteresből 68 kísérlet, 47 gól, 69,1 százalékos hatékonyság
  • góllövők: Klujber Katrin és Simon Petra 67-67 gól, Emily Vogel 66 gól
  • kapusok: Janurik Kinga 82 védés (30 százalék), Laura Glauser 41 védés (32 százalék), Böde-Bíró Blanka 37 védés (28 százalék)

A ferencvárosiak egyébként egy rekordot is magukénak tudhatnak, hiszen a szerdai Győr elleni, döntetlenre végződő bajnoki csúcsrangadón immár 75. alkalommal maradtak veretlenek az Elek Gyula Arénában , és ebből 73 alkalommal győztesen hagyták el a pályát, mindössze a győriek most, 2023 januárjában pedig a debreceniek tudtak elvinni egy-egy pontot. Az utolsó vereséget a Siófok ellen szenvedték el a zöld-fehérek 2020. február 18-án. Érdekesség, hogy akkor a jelenlegi keretből négyen voltak pályán: Márton Gréta, Böde-Bíró Blanka, Klujber Katrin, valamint Hársfalvi Júlia. Nem véletlenül sajnálják Jesper Jensen tanítványai, hogy a BL-meccseket továbbra is Érden játssza a csapat. 

Dortmund kontra Ferencváros (BL-statisztika)

  • a csoportban 6. hely (4 győzelem, 10 vereség) – 3. hely (10 győzelem, 4 vereség)
  • BL-szereplés: harmadik rájátszás, először juthat a BL-negyeddöntőbe – hatodik rájátszás, negyedszer juthat BL-negyeddöntőbe
  • egymás ellen: a 2021/22-es BL-idényben, 1 Fradi-siker, 1 döntetlen
  • a legeredményesebb játékosok: Alina Grijseels (55 gól) és Déborah Lassource (53 gól) – Klujber Katrin és Simon Petra (67-67 gól), illetve Emily Vogel (66 gól)

– Nyilván a Fradi az esélyes, ez nem kérdés! Többet kell kiadnunk magunkból, hogy tényleg egy jó meccset játsszunk velük. Remélem, nem fogunk feltett kézzel belemenni abba a meccsbe, úgyhogy én többet várok a csapattól, magamtól is, mindenkitől. Én nagyon örülök, hogy őket kaptuk, szeretek a Fradi ellen játszani, szeretek Budapestre menni, még akkor is, ha Érden van a meccs – jelentette ki a sorsolást követően a dortmundiak kapusa, Szikora Melinda.

A debreceniek bravúrra készülnek a tavalyi BL-finalista Odense ellen      Fotó: ehfcl.eurohandball.com

A debreceniekre nagy csata vár, de a Fradi megmutatta, miként kell legyőzni az Odensét

A Debrecen legfontosabb célja az volt, hogy továbbjusson a BL rájátszásába, aztán onnantól kezdve minden ajándék a számára. Persze ez nem azt jelenti, hogy a tavalyi BL-döntős Odense ellen feltett kézzel fog belemenni a párharcba. Ráadásul a csoportküzdelmek utolsó fordulójában éppen a Ferencváros mutatta meg – idegenben –, hogy a dánok egyáltalán nem legyőzhetetlenek, amikor 30-28-ra nyert ellenük.

A két csapat eddigi két BL-összecsapását az Odense nyerte, ráadásul a másodikon éppen Debrecenben ütötték ki 2024. január 20-án a debrecenieket (22-35). Az sem nagyon segíti Szilágyi Zoltán csapatát, hogy a BL-ben a második legeredményesebb góllövője, Jovana Jovovics sérüléssel bajlódik, igaz, az Odenséből Mie Höjlund biztosan, míg Louise Burgaard és Ingvild Bakkerud nagy valószínűség szerint nem lép majd pályára Debrecenben.

A Debrecen statisztikája a csoportmeccsek alatt

  • 14 meccs, 6 győzelem, 8 vereség
  • 688 lövés, 408 találat, 59,2 százalékos hatékonyság
  • hétméteresből 72 kísérlet, 50 gól, 69,4 százalékos hatékonyság
  • góllövők: Alicia Toublanc 83 gól, Jovana Jovovic 59 gól
  • kapusok: Jessica Ryde 83 védés (26 százalék), Adrianna Placzek 57 védés (27 százalék)

A siker kulcsa a jó védekezés

A DVSC-nek ez lesz a második rájátszásbeli szereplése a BL-ben, az elsőn nem sikerült kivívni a továbbjutást, miután a 2023/24-es kiírásban szoros összesítéssel, 56-55-ös eredménnyel kikapott a Vipers Kristiansandtól. Az Odensének ezzel szemben ez az ötödik ilyen párharca, melyből kétszer, 2021-ben és 2022-ben kiesett, míg 2023-ban és 2025-ben továbbjutott, sőt utóbbi esetben meg sem állt a fináléig. Egy biztos, a debreceniek védőjátéka sorsdöntő lehet, ugyanis a dán csapat a második leghatékonyabb támadójátékkal rendelkezik a sorozatban, 14 mérkőzésen 467 gólt szerezve, ami meccsenként 33,36 gólt jelent.

– Nagyon magas szintű koncentrációval kell játszanunk. Keményen és dinamikusan kell védekeznünk, oda kell figyelnünk a cserékre, és sorolhatnám. Nagyon nehéz feladat lesz, mivel az Odense egy kiváló csapat. Rendkívül erős játékosaik vannak, és nagyon jók az egy az egy elleni helyzetekben. Fel kell nőnünk a kihíváshoz – jelentette ki az EHF honlapján a csapat vezetőedzője, Szilágyi Zoltán.

A szakember szavait megerősítette a DVSC svéd válogatott játékosa, Kristin Thorleifsdottir is, aki második idényét tölti Debrecenben, és a mostani BL-kiírásban 42 gólt szerzett, amivel a csapat negyedik legjobb góllövője lett. Úgy véli, az Odense a legjobb négy csapat egyike, melynek játékosai gyors kézilabdát játszanak és erősek.

A DVSC svéd válogatott játékosa, Kristin Thorleifsdottir a mostani BL-kiírásban 42 gólt szerzett       Fotó: ehfcl.eurohandball.com

– Tagadhatatlan, hogy mi vagyunk a gyengébbek, ugyanakkor mindenünk megvan ahhoz, hogy nyerjünk. 

Ez az első hazai találkozó lesz a kulcsmeccs számunkra, ahol olyan eredményt kell elérnünk, hogy maradjon esélyünk a továbbjutás kivívására.

Rendkívül fontos többek között a bajnokság szempontjából is, hogy ilyen meccseket játsszunk, ahol gyorsabb a kézilabda, és más ritmusú a játék is – fogalmazott Thorleifsdottir.

Az Odense beállósa, Nikita van der Vliet tart a debreceni sportcsarnok hangulatától, illetve a csapattól is. Mint elmondta, játszott már itt jó párszor, és úgy véli, ez határozottan nem az a hely, ahol csak úgy kimegy egy csapat és nyer. 

– Tényleg mindent bele kell adnunk, és azon a szinten kell teljesítenünk, amilyen szinten tudunk, különben igencsak kellemetlen meglepetés érhet minket. Egyértelmű, hogy már az első meccsen is a győzelemért fogunk küzdeni. Sőt, szem előtt kell tartanunk, hogy minél nagyobb különbséggel nyerjünk, hogy a hazai visszavágóra nyugodtan készülhessünk – jelentette ki az Odense beállósa.

Elek Gábor irányításával az Esztergom a hazai bajnokság után a nemzetközi porondon is bravúrt bravúrra halmozott     Fotó: ehfel.eurohandball.com

Magyar házirangadó az Európa-liga négyes döntőjéért

Az Európa-ligában a csoportelső Esztergom az A csoport második helyét megszerző Mosonmagyaróvárral találkozik a negyeddöntőben, és ez azt jelenti, hogy a sorozat négyes döntőjében biztosan lesz magyar gárda. Erre szokták mondani, mindent kivettek abból a magyarok, amit a sors eléjük tett.

A március végi, oda-vissza vágós negyeddöntős párharcok:

március 21. szombat 

  • Viborg HK–CS Rapid Bucuresti 18.00
  • Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom 20.00 (Sport1 TV 19.45)

március 22. vasárnap

  • HC Lokomotiv Zagreb–JDA Dijon 14.00
  • Nyköbing–Thüringer HC 18.00
A mosonmagyaróváriak kapusának, Arenhartnak döntő szerepe volt abban, hogy a csapat eljutott az El-negyeddöntőbe      Fotó: ZENGŐ FERENC / ehfel.eurohandball.com

A két magyar együttes a párharc két mérkőzése között, március utolsó hetében az NB I-ben is találkozik majd egymással, akkor az odavágónak is otthont adó Mosonmagyaróváron. Az El-negyeddöntő továbbjutói a négyes döntőben május 16-án és 17-én játszanak, melynek eredetileg az előző három Final Fourt megrendező Graz adott volna otthont, jelenleg azonban nincs biztos házigazdája.

– A tapasztalat azt mutatja, hogy ha ezt a záróeseményt egy részt vevő klub környezetében rendezzük meg, az erősítheti a helyi elköteleződést, egyedi légkört teremthet, és fokozhatja mind a szervező klub, mind a verseny láthatóságát és hatását – mondta Markus Glaser, az EHF sportigazgatója, aki elárulta, a negyeddöntős klubokat felkérték, hogy 2026. március 15-ig nyújtsák be lehetséges pályázatukat a négyes döntő megrendezésére. A döntésre a négy finalista csapat ismeretében kerül sor.

A női kézilabda Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő

HC Podravka (horvát)–Esbjerg (dán)

  • 2026. március 21., szombat 16:00, Kapronca
  • 2026. márc. 29., vasárnap 14:00, Esbjerg

DVSC Schaeffler–Odense Handbold (dán)

  • 2026. március 21., szombat 18:00, Debrecen (Sport1 TV 17.45)
  • 2026. márc. 29., vasárnap 16:00, Odense (Sport1 TV 15.45)

BV Borussia Dortmund (német)–FTC-Rail Cargo Hungaria

  • 2026. március 22., vasárnap 14:00, Hamm (Sport1 TV 13.15)
  • 2026. március 28., szombat 16:00, Érd (Sport1 TV 15.15)

Ikast (dán)–Gloria Bistrita (román)

  • 2026. március 22., vasárnap 16:00, Ikast
  • 2026. március 28., szombat 18:00, Beszterce

A BL-negyeddöntő sorsolása: 

  • Borussia Dortmund (német)/Ferencváros–Metz (francia)
  • DVSC/Odense (dán)–Győri Audi ETO KC
  • Ikast (dán)/Gloria Bistrita (román)–Brest (francia)
  • Podravka (horvát)/Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román)

