Nagyot alkotna a Fradi és a Debrecen, cél a Bajnokok Ligája-negyeddöntő

Egy hónapos szünet után visszatér a női kézilabda Bajnokok Ligája, mégpedig az egyenes kieséses szakasszal, ahol a csoportból a 3. és a 6. helyen végzett csapatok azt döntik el, vajon melyik négy klub csatlakozhat majd a már negyeddöntős gárdákhoz. A februári csoportkör lezárása után a hétvégén megrendezendő rájátszás első mérkőzésein két magyar klub, a Fradi és a Debrecen is érdekelt, míg a címvédő Győr már páholyból figyeli a nyolc csapat élet-halál harcát. Az már a sorsoláskor kiderült, hogy amennyiben a DVSC túléli a rájátszást, éppen a győriek ellen játszhatna a budapesti Final Fourért. Ugyanakkor nem árt megjegyezni, hogy a debreceniek ellen a BL-címvédő sem mehetne biztosra, ugyanis a hajdúságiak Győrből is győztesen távoztak a csoportküzdelmek alatt (30-31). A Fradi továbbjutása esetén egy magyaros csapattal, a Vámos Petrával és az Albek Annával felálló Metzcel mérkőzhet meg a nyolc között.

Klujber Katrin, a Fradi átlövője holtversenyben Simon Petrával volt a zöld-fehérek legeredményesebb játékosa Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A Fradi helyzete könnyebb, a Dortmund verhető ellenfél

A zöld-fehérek vasárnap, a német Dortmund vendégeként lépnek pályára, melynek a kapusa nem más, mint a volt fradista Szikora Melinda, aki az idény végén visszavonul. A két csapat utoljára még 2022. február 19-én játszott egymás ellen, amikor is az FTC 23-21-re verte hazai pályán a németeket. A vasárnapi összecsapást – amely délután 14 órakor kezdődik Dortmundban – minden gárda jó formában várja. A BVB megnyerte a Német Kupát a HSG Bensheim-Auerbach ellen, míg az FTC döntetlent játszott a Győri Audi ETO KC-val a magyar bajnokságban, megszakítva ezzel a győriek pontveszteség nélküli menetelését.

A Fradi statisztikája a csoportmeccsek alatt

14 meccs, 10 győzelem, 4 vereség

708 lövés, 428 találat, 60,4 százalékos hatékonyság

hétméteresből 68 kísérlet, 47 gól, 69,1 százalékos hatékonyság

góllövők: Klujber Katrin és Simon Petra 67-67 gól, Emily Vogel 66 gól

kapusok: Janurik Kinga 82 védés (30 százalék), Laura Glauser 41 védés (32 százalék), Böde-Bíró Blanka 37 védés (28 százalék)

A ferencvárosiak egyébként egy rekordot is magukénak tudhatnak, hiszen a szerdai Győr elleni, döntetlenre végződő bajnoki csúcsrangadón immár 75. alkalommal maradtak veretlenek az Elek Gyula Arénában , és ebből 73 alkalommal győztesen hagyták el a pályát, mindössze a győriek most, 2023 januárjában pedig a debreceniek tudtak elvinni egy-egy pontot. Az utolsó vereséget a Siófok ellen szenvedték el a zöld-fehérek 2020. február 18-án. Érdekesség, hogy akkor a jelenlegi keretből négyen voltak pályán: Márton Gréta, Böde-Bíró Blanka, Klujber Katrin, valamint Hársfalvi Júlia. Nem véletlenül sajnálják Jesper Jensen tanítványai, hogy a BL-meccseket továbbra is Érden játssza a csapat.