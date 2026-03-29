víváskardcsapatvilágkupa

Botrányos bíráskodás áldozata lett a magyar csapat Budapesten

Botrányos bíráskodást hozott a magyar és a spanyol férfi kardcsapat nyolcaddöntője a budapesti kardvívó Világkupa versenyen. A magyarok kikaptak a spanyoloktól és nem jutottak be a legjobb nyolc közé.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 16:42
A magyar kardcsapat kikapott a spanyoloktól és nem jutott be a legjobb nyolc közé Fotó: Zsolt Nekifor
Vasárnap Budapesten rendezték meg Zarándi Csaba férfi kardvívó Világkupa viadal csapatversenyét, amelyen a magyar csapat a nyolcaddöntőben a spanyol válogatott ellen lépett pástra. A mérkőzést 45-44-re a spanyol csapat nyerte meg, botrányos bíráskodás közepette.

A kardcsapat kudarca után lefagyott a magyar közönség

Az első három asszó után az ellenfél vezetett kis különbséggel, aztán Szatmári egy 7-4-es párharccal fordított. Ezt követően Gémesi növelte az előnyt, Rabb viszont 8-4-re kikapott, két kört követően így 30-29-re vezettek a spanyolok. Beállt Szilágyi, aki 6-3-mal fordított, majd Szatmári 5-2-es sikerrel öt tusra növelte az előnyt. Végül azonban Rabb nem tudta jól lezárni a mérkőzést Santiago Madrigallal szemben. A spanyol fokozatosan zárkózott fel, miközben néhány kétes tus, vitatható ítélet borzolta a kedélyeket. A csapattársak nyugtatták Rabbot, hogy csak a vívásra figyeljen, ne zavarják meg a bírói ítéletek. A közönség hangos füttyszóval fogadta, amikor a zsűri videózás után el is vett találatot Rabbtól, és a spanyolnak adta. Az utolsó akciónál, 44-44-nél Madrigal vitte be a győztes tust, amitől a csarnokot megtöltő nézősereg szinte lefagyott.

„Nem szeretek bírózni, mert abból nem tanulunk. Most viszont minden kétes találatot a spanyoloknak adott az iráni bíró. Az elején is voltak tévedései, de az utolsó öt tusnál kettő is, ami nagyon súlyos volt. Rabb Krisztián az elmúlt évben a hátán vitte a csapatot, most nem ment neki a vívás, van ilyen. Ezzel együtt nyernünk kellett volna. Nehéz lesz összeszedni, motiválni ezek után a fiúkat” – mondta az MTI-nek Nemcsik Zsolt vezetőedző, aki hozzátette, a Gémesi–Szilágyi csere előre eltervezett volt.

Eredmények. Férfi kardcsapat világkupa, Zarándi Csaba-emlékverseny, BOK csarnok, 24 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország–Spanyolország 44:45 (Szatmári +4, Szilágyi +3, Gémesi +2, Rabb -10).
A 9–16. helyért: Magyarország–Lengyelország 45:42 (Rabb +6, Gémesi +3, Szatmári -6).
A 9–12. helyért: Magyarország–Kína 45:30 (Gémesi +14, Szatmári +1, Rabb 0).
A 9. helyért: Magyarország–Olaszország 35:45 (Szatmári -2, Rabb -3, Gémesi -5).

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu