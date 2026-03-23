A szerb kézilabdázók máris megkezdték az üzengetést a magyaroknak

Nagyon kemény sorsolást kapott a magyar férfikézilabda-válogatott a 2027-es németországi világbajnokságra vezető úton. Gyakorlatilag kimondhatjuk: a lehetséges selejtezőbeli ellenefelek közül a legnehezebb, azaz Szerbia ellen kell kivívni a továbbjutást. A férfi kézilabda vb-selejtezők slágermeccse lesz ez az oda-visszavágós párharc, de ennél gyengébb muzsikát is szívesen elképzeltünk volna

A magyar és a szerb kézilabda-válogatott már a 2024-es Európa-bajnokságon is összecsapott egymással - Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

Sorsdöntő kézilabda ütközet, fókuszban a 2028-as olimpia

Az tehát egészen biztos, hogy a szerb és a magyar válogatott közül az egyik nem lesz ott a 2027-es németországi világbajnokságon. Amelyik nem jut ki, nagyon nehéz helyzetbe hozza magát, mert az olimpiai selejtezőre a legegyszerűbb út a vb-ről vezet. Amelyik csapat megnyeri a 2027-es világbajnokságot, egyenes ágon jut ki Los Angelesbe.

A 2-7. helyezettek pedig mehetnek az olimpiai selejtezőre.

Látható tehát, hogy az a csapat, amely nem vehet részt a vb-n, komoly hátrányba kerül, mert Európából már csak a 2028-as Európa-bajnokságról lehet elcsípni két olimpiai selejtezős helyet.

A magabiztos szerbek máris üzengetnek

A szerbek könnyen, kettős győzelemmel léptek át a litvánokon, de ebben semmi meglepetés nincs. A vasárnapi továbbjutás után máris megkezdték a lélektani hadviselést. A csapat balszélsője, Vanja Ilics volt az első, aki a magyaroknak üzent. Azt mondta, a litvánok elleni kettős siker nagy önbizalommal tölti el őket, egyben megnyugtatja a szerb csapatot. Hozzátette: a magyarok csak álmodjanak, de a májusi kettős mérkőzésen kemény feladat előtt állnak.

A lehető legmesszebb viszik a szerbek a magyarok elleni vb-selejtezőt

Abban sincs semmi meglepetés, hogy a Szerb Kézilabda-szövetség a magyar-szerb határtól a lehető legmesszebb, Nisben rendezi meg a kétfelvonásos csata első összecsapását, erre május 14-én kerül sor. A második mérkőzést három nappal később Veszprémben rendezik majd meg.

A szerbek persze megtehették volna, hogy a magyar határhoz közel, mondjuk Újvidéken vagy Szabadkán játszanak.

Ez eszükbe sem jutott. Nekik sem az az érdekük, hogy sok magyar drukker legyen ott a lelátón.