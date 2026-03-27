Kiss AngelikaMKOSZmagyar női kosárlabda-válogatott

Újabb botrány a magyar sportban: a válogatott játékos beperelte a szövetséget

A magyar válogatott kosárlabdázó, Kiss Angelika a közösségi oldalán tette közzé a történetét, miszerint pert nyert a sportág hazai szövetsége ellen. Az élvonalbeli Vasas játékosa ellen a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) elmondása szerint jogtalanul járt el, amikor felfüggesztette őt. Kiss Angéla úgy érzi, most ő lesz a fekete bárány, amiért ki mert állni az igazáért.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 18:03
A magyar női kosárlabda-válogatott játékosa, Kiss Angelika kitálalt, hogy miért perelte be az MKOSZ-t Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Idén sorra robbannak ki a botrányok a népszerű magyar csapatsportágakban. A vízilabdázóknál Zalánki Gergő, majd a kézilabdázóknál Fodor Csenge került nyilvános összetűzésbe a válogatottak szövetségi kapitányaival, illetve a sportáguk szövetségével a nemzeti csapatból való kimaradásuk miatt. Most a kosárlabdázóknál a szintén válogatott Kiss Angelika borította a bilit – az ő ügye más, mint Zalánkié vagy Fodoré, de abban nagyon is hasonló, hogy mindhárman a közösségi médiában álltak ki a vélt igazukért, szembeszállva a kapitánnyal vagy a szövetséggel.

Kiss Angelika itt a magyar női kosárlabda-válogatottban, de most a pályán kívül nyert csatát a szövetség ellen Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Kiss Angelika tavaly nyár óta az élvonalbeli Vasas kosárlabdázója, de korábban a DVTK színeiben kupagyőztes volt, valamint az Euroligában is szerepelt. A 24 éves center tagja volt a 2019-ben U19-es Európa-bajnoki ezüstérmes magyar válogatottnak, azóta volt a felnőtt nemzeti csapatban is játszott, és szerepelt a 3×3-as válogatottban is. Pénteken a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy beperelte az MKOSZ-t, és meg is nyerte az eljárást a szövetség ellen.

A magyar válogatott Kiss Angelika ezért ment neki a szövetségnek

Kiss Angelika arról ír, hogy tavaly nyáron sérülés miatt lemondta a szereplést az Universiadéra (egyetemi, főiskolai sportolók „olimpiája”) készülő válogatottban, amit a csapat edzője, Székely Norbert jóvá is hagyott. Csakhogy az új idény kezdete előtt három nappal a szövetség eltiltotta őt, felfüggesztette a játékjogát, így nem léphetett pályára az új csapata, a Vasas első három mérkőzésén.

A játékos elmondása szerint az ügynöke segítségével felvette a kapcsolatot egy ügyvédi irodával, és pert indított az MKOSZ ellen. 

Kiss Angelika közlése szerint „a Sport Állandó Választottbíróság megállapította, hogy a szövetség jogtalanul függesztette fel a játékengedélyt, nem szabadott volna ezt megtennie”.

Kiss Angelika a következő megállapításokat tette:

  • „Orvosi igazolás ellenére történt ez így, bármilyen eljárás lefolytatása nélkül.”
  • „Nagyon csalódott és szomorú voltam, az egész helyzetet nagyon igazságtalannak tartottam.”
  • „A jogerős bírósági döntést követően a szövetség semmilyen elégtételt nem adott, tőlem bocsánatot nem kért.
  • „Most valószínűleg én vagyok a fekete bárány, amiért ezt meg mertem lépni, és kiálltam magamért.”

Az MKOSZ cikkünk megjelenéséig nem reagált a játékos nyílt posztjára.

Kiss Angelika bejegyzését teljes egészében, változtatás nélkül közöljük:

„Nehéz. Sosem gondoltam volna, hogy valami ilyesmiről kell majd posztoljak vagy írjak. 12 éves korom óta abban a szerencsés helyzetben lehettem, hogy meghívót kaphattam a korosztályos válogatottakba. Szerintem ennél nagyobb megtiszteltetés nincs, mikor címeres mezben a hazádat képviselheted. Az évek során nagyon sok élménnyel gazdagodtam, illetve életre szóló barátokat találtam, amiért nagyon hálás vagyok. Minden nyáron megtisztelve éreztem magam, amiért az edzők bíztak bennem és meghívót küldtek. Tavaly nyáron azonban le kellett mondanom az Universiade összetartást, egészségügyi gondjaim miatt. Szezon közben ugrótérddel küszködtem, rendszeresen jártam kezelésekre. Májusban, az Universiade csapat vezetőedzőjével, valamint Székely Norberttel megbeszélve lemondtam az összetartást, Ők ezt jóváhagyták, semmi probléma nem volt, egészen a szezon kezdése előtt 3 napig. Akkor közölték velem, hogy el leszek tiltva. Orvosi igazolás ellenére történt ez így, bármilyen eljárás lefolytatása nélkül. Eltiltottak, ki kellett hagynom az új csapatom első 3 mérkőzését. Nagyon csalódott és szomorú voltam, az egész helyzetet nagyon igazságtalannak tartottam. Az ügynököm segítségével felvettük a kapcsolatot egy ügyvédi irodával és pert indítottunk az MKOSZ ellen. A Sport Állandó Választottbíróság megállapította, hogy a szövetség jogtalanul függesztette fel a játékengedélyemet, nem szabadott volna ezt megtenniük. Bár a pert megnyertük, csalódott vagyok, hogy a szövetség ellen ilyen eszközökhöz kellett nyúlnom azért, hogy bebizonyítsam az igazam. Csalódott vagyok azért is, mert a jogerős bírósági döntést követően a szövetség semmilyen elégtételt nem adott, tőlem bocsánatot nem kért. Most valószínűleg én vagyok a fekete bárány, amiért ezt meg mertem lépni, és kiálltam magamért, de nem bánom, tiszta lelkiismerettel tudok lefeküdni aludni.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

