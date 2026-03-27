Újabb botrány a magyar sportban: a válogatott játékos beperelte a szövetséget

Idén sorra robbannak ki a botrányok a népszerű magyar csapatsportágakban. A vízilabdázóknál Zalánki Gergő, majd a kézilabdázóknál Fodor Csenge került nyilvános összetűzésbe a válogatottak szövetségi kapitányaival, illetve a sportáguk szövetségével a nemzeti csapatból való kimaradásuk miatt. Most a kosárlabdázóknál a szintén válogatott Kiss Angelika borította a bilit – az ő ügye más, mint Zalánkié vagy Fodoré, de abban nagyon is hasonló, hogy mindhárman a közösségi médiában álltak ki a vélt igazukért, szembeszállva a kapitánnyal vagy a szövetséggel.

Kiss Angelika itt a magyar női kosárlabda-válogatottban, de most a pályán kívül nyert csatát a szövetség ellen Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Kiss Angelika tavaly nyár óta az élvonalbeli Vasas kosárlabdázója, de korábban a DVTK színeiben kupagyőztes volt, valamint az Euroligában is szerepelt. A 24 éves center tagja volt a 2019-ben U19-es Európa-bajnoki ezüstérmes magyar válogatottnak, azóta volt a felnőtt nemzeti csapatban is játszott, és szerepelt a 3×3-as válogatottban is. Pénteken a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy beperelte az MKOSZ-t, és meg is nyerte az eljárást a szövetség ellen.

A magyar válogatott Kiss Angelika ezért ment neki a szövetségnek

Kiss Angelika arról ír, hogy tavaly nyáron sérülés miatt lemondta a szereplést az Universiadéra (egyetemi, főiskolai sportolók „olimpiája”) készülő válogatottban, amit a csapat edzője, Székely Norbert jóvá is hagyott. Csakhogy az új idény kezdete előtt három nappal a szövetség eltiltotta őt, felfüggesztette a játékjogát, így nem léphetett pályára az új csapata, a Vasas első három mérkőzésén.

A játékos elmondása szerint az ügynöke segítségével felvette a kapcsolatot egy ügyvédi irodával, és pert indított az MKOSZ ellen.

Kiss Angelika közlése szerint „a Sport Állandó Választottbíróság megállapította, hogy a szövetség jogtalanul függesztette fel a játékengedélyt, nem szabadott volna ezt megtennie”.

Kiss Angelika a következő megállapításokat tette:

„Orvosi igazolás ellenére történt ez így, bármilyen eljárás lefolytatása nélkül.”

„Nagyon csalódott és szomorú voltam, az egész helyzetet nagyon igazságtalannak tartottam.”

„A jogerős bírósági döntést követően a szövetség semmilyen elégtételt nem adott, tőlem bocsánatot nem kért.

„Most valószínűleg én vagyok a fekete bárány, amiért ezt meg mertem lépni, és kiálltam magamért.”

Az MKOSZ cikkünk megjelenéséig nem reagált a játékos nyílt posztjára.