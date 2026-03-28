A magyar válogatott szörnyű sorozatban van a Puskás Arénában, ilyen még nem volt Rossi alatt

2025-ben mindössze egy mérkőzést nyert meg hazai pályán a magyar válogatott a Puskás Arénában. Marco Rossi csapata ezt már szombaton, Szlovénia ellen beállíthatja, a 2026-os esztendő első válogatott mérkőzésén. A 2024-es Európa-bajnokság óta hazai pályán szerényebb teljesítménnyel büszkélkedik a válogatott, sőt ilyen rossz szériában még sosem volt a 2019-es stadionavató óta.

Perlai Bálint
2026. 03. 28. 5:45
A magyar labdarúgó-válogatott idei első mérkőzését Szlovénia ellen játssza a Puskás Arénában Fotó: ROBERT SZANISZLO Forrás: NurPhoto
Az írek elleni, továbbra is fájdalmas vereség óta először lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott március 28-án, szombaton 18 órától Szlovénia ellen. A helyszín ezúttal is a Puskás Aréna, ugyanakkor ez „csak” egy felkészülési mérkőzés lesz. Az új év most egy új korszak kezdetét is jelentheti, hiszen a magyar válogatott szeme előtt innentől a 2028-as Európa-bajnokságra való kijutás lebeg. A szlovénok elleni meccs azonban egyúttal egy rossz sorozat lezárását is jelentheti: a 2024-es Eb óta mindössze egy mérkőzést nyert meg a válogatott a Puskás Arénában.

Fotó: Illyés Tibor / MTI 

A magyar válogatott rossz szériája hazai pályán

Meghökkentő statisztika, de igaz. 

A németországi kontinenstorna óta nyolc mérkőzést játszottak Szoboszlai Dominikék hazai pályán, ezek közül csak Örményország ellen sikerült nyerni még októberben a vb-selejtezőn. Tehát egy győzelem, három döntetlen és négy vereség a mérleg.

 Ha ránézünk ezen meccsekre, illetve az akkor elfoglalt FIFA-ranglistát, akkor kicsit keserű lehet a szájíz.

  • Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0-0 (Nemzetek Ligája) – FIFA-világranglista: 32. vs. 75. 
  • Magyarország–Hollandia 1-1 (NL) – 30. vs. 7.  
  • Magyarország–Németország 1-1 (NL) – 30. vs. 11. 
  • Magyarország–Törökország 0-3 (NL) – 30. vs. 28.
  • Magyarország–Svédország 0-2 (felkészülési mérkőzés) – 37. vs. 28. 
  • Magyarország–Portugália 2-3 (vb-selejtező) – 38. vs. 6. 
  • Magyarország–Örményország 2-0 (vb-selejtező) – 41. vs. 103.  
  • Magyarország–Írország 2-3 (vb-selejtező) – 37. vs. 62. 

Nem akarjuk sokáig ragozni az írek elleni meccset, mert már tényleg lerágott csont, de a felsorolásból látszik, ott, illetve még a 2024 őszi bosnyákok elleni találkozón léptünk úgy pályára, hogy esélyesebbek voltunk. Persze, a svédek és a törökök elleni vereség sem mutat jól, most viszont ezen két válogatott kedden a vb-kijutásért játszhat – előbbi a lengyelek, míg utóbbi Koszovó ellen

2025-ben tehát mindössze egy mérkőzést nyert meg a válogatott a saját közönsége előtt, érdemes lesz nézni ezt a statisztikát 2026-ban, amikor vélhetően jobb lesz az összkép hét mérkőzésen.

Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Eddig a Puskás Arénában Marco Rossival 

A Puskásban idáig 33 mérkőzést játszott a válogatott – ezeket egytől-egyig már Rossi vezetésével –, ezzel az örökranglistán a negyedik helyen áll. A nemzeti csapat a legtöbbször a régi Népstadionban (192 mérkőzés), majd az egykori Fradi-pályán, az Albert Stadionban (80), aztán a régi Hidegkúti Nándor Stadionban lépett pályára. A Puskás Arénában a válogatott mérlege a mostani rossz sorozat ellenére továbbra is pozitív:

  • 14 győzelem
  • 8 döntetlen
  • 11 vereség

Ha ezeket az összecsapásokat megnézzük, akkor jól látható trend, hogy legutóbb éppen a 2021-es Eb után volt hullámzó a csapat teljesítménye. Mindez már ekkor sem volt újdonság, gondoljunk csak a 2016-os Eb-re, majd utána rögtön a Feröer-szigetek elleni idegenbeli döntetlenre, az persze már másik kérdés, hogy mennyire nevezhetőek ezek visszaesésnek, vagy inkább a tornákon való felülteljesítés után jövő józanító pofonnak.

Szóval ha a 2021-es torna utáni nyolcmeccses mintát nézünk, az összkép jobb, hiszen tíz pontot szereztünk (három győzelem és egy döntetlen), és ekkor volt ugyebár a fantasztikus NL-menetelés, amikor a németeket és az angolokat is megelőztük. Rossi válogatottja tehát idáig azért profitált a hazai pályából, ami a folyamatos telt ház és a remek hangulat után nem is nagyon kell magyarázni. 

Emiatt a következő négy felkészülési mérkőzésen, amelyet mind hazai pályán játszik a válogatott – Kazahsztán ellen Debrecenben –, a szurkolóktól van egyfajta elvárás a csapattal szemben.

Mindezt maguk a játékosok is érezhetik, Baráth Péter például így nyilatkozott a héten. – Az első tétmérkőzések, az őszi Nemzetek Ligája még messze van, de egymás között kimondtuk, hogy az addig sorra kerülő mind a négy felkészülési találkozót meg akarjuk nyerni.

Amikor csak San Marinót győztük le

Még egy történelmi kitekintőt így a végére. Ha a 2000-es éveket vizsgáljak a nemzeti csapatnál, akkor 2002-ben például a hat hazai mérkőzés alatt csak San Marinót győztük le. A Gellei Imre vezette válogatott felkészülési meccsekkel kezdte az évet, de a Fehéroroszország elleni 5-2-es hazai vereséget azért így is nehéz magyarázni. Mondjuk a négy hónappal későbbi, augusztusi, Raúllal és Fernando Morientesszel rohamozó spanyolok elleni 1-1-es döntetlen már sokkal szebb eredmény volt.

Hasonlóan sötét időket idézett 2005 is, amikor két hazai meccset nyertünk meg, azt is Málta (4-0), illetve Antiqua és Barbuda (3-0) ellen – ez volt az az év, amikor Lionel Messi piros lapot kapott a Puskás Ferenc Stadionban. Ilyen mélységekről talán 2018-ban lehetett beszélni, Rossi érkezése előtt, amikor a George Leekens irányította válogatott a Groupama Arénában előbb Kazahsztántól, majd Skóciától is kikapott, erős évkezdés volt. 

2026-ban Szlovénia és Görögország jön, szintén hazai pályán, nem túlzás azt mondani, annál jobb évkezdésben reménykedünk.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

