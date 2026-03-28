A magyar válogatott szörnyű sorozatban van a Puskás Arénában, ilyen még nem volt Rossi alatt

Az írek elleni, továbbra is fájdalmas vereség óta először lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott március 28-án, szombaton 18 órától Szlovénia ellen. A helyszín ezúttal is a Puskás Aréna, ugyanakkor ez „csak” egy felkészülési mérkőzés lesz. Az új év most egy új korszak kezdetét is jelentheti, hiszen a magyar válogatott szeme előtt innentől a 2028-as Európa-bajnokságra való kijutás lebeg. A szlovénok elleni meccs azonban egyúttal egy rossz sorozat lezárását is jelentheti: a 2024-es Eb óta mindössze egy mérkőzést nyert meg a válogatott a Puskás Arénában.
A magyar válogatott rossz szériája hazai pályán
Meghökkentő statisztika, de igaz.
A németországi kontinenstorna óta nyolc mérkőzést játszottak Szoboszlai Dominikék hazai pályán, ezek közül csak Örményország ellen sikerült nyerni még októberben a vb-selejtezőn. Tehát egy győzelem, három döntetlen és négy vereség a mérleg.
Ha ránézünk ezen meccsekre, illetve az akkor elfoglalt FIFA-ranglistát, akkor kicsit keserű lehet a szájíz.
- Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0-0 (Nemzetek Ligája) – FIFA-világranglista: 32. vs. 75.
- Magyarország–Hollandia 1-1 (NL) – 30. vs. 7.
- Magyarország–Németország 1-1 (NL) – 30. vs. 11.
- Magyarország–Törökország 0-3 (NL) – 30. vs. 28.
- Magyarország–Svédország 0-2 (felkészülési mérkőzés) – 37. vs. 28.
- Magyarország–Portugália 2-3 (vb-selejtező) – 38. vs. 6.
- Magyarország–Örményország 2-0 (vb-selejtező) – 41. vs. 103.
- Magyarország–Írország 2-3 (vb-selejtező) – 37. vs. 62.
Nem akarjuk sokáig ragozni az írek elleni meccset, mert már tényleg lerágott csont, de a felsorolásból látszik, ott, illetve még a 2024 őszi bosnyákok elleni találkozón léptünk úgy pályára, hogy esélyesebbek voltunk. Persze, a svédek és a törökök elleni vereség sem mutat jól, most viszont ezen két válogatott kedden a vb-kijutásért játszhat – előbbi a lengyelek, míg utóbbi Koszovó ellen.
2025-ben tehát mindössze egy mérkőzést nyert meg a válogatott a saját közönsége előtt, érdemes lesz nézni ezt a statisztikát 2026-ban, amikor vélhetően jobb lesz az összkép hét mérkőzésen.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!