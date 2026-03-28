A magyar válogatott szörnyű sorozatban van a Puskás Arénában, ilyen még nem volt Rossi alatt

Az írek elleni, továbbra is fájdalmas vereség óta először lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott március 28-án, szombaton 18 órától Szlovénia ellen. A helyszín ezúttal is a Puskás Aréna, ugyanakkor ez „csak” egy felkészülési mérkőzés lesz. Az új év most egy új korszak kezdetét is jelentheti, hiszen a magyar válogatott szeme előtt innentől a 2028-as Európa-bajnokságra való kijutás lebeg. A szlovénok elleni meccs azonban egyúttal egy rossz sorozat lezárását is jelentheti: a 2024-es Eb óta mindössze egy mérkőzést nyert meg a válogatott a Puskás Arénában.

A magyar válogatott legutóbbi mérkőzése a Puskás Arénában Fotó: Illyés Tibor / MTI

A magyar válogatott rossz szériája hazai pályán

Meghökkentő statisztika, de igaz.

A németországi kontinenstorna óta nyolc mérkőzést játszottak Szoboszlai Dominikék hazai pályán, ezek közül csak Örményország ellen sikerült nyerni még októberben a vb-selejtezőn. Tehát egy győzelem, három döntetlen és négy vereség a mérleg.

Ha ránézünk ezen meccsekre, illetve az akkor elfoglalt FIFA-ranglistát, akkor kicsit keserű lehet a szájíz.

Nem akarjuk sokáig ragozni az írek elleni meccset, mert már tényleg lerágott csont, de a felsorolásból látszik, ott, illetve még a 2024 őszi bosnyákok elleni találkozón léptünk úgy pályára, hogy esélyesebbek voltunk. Persze, a svédek és a törökök elleni vereség sem mutat jól, most viszont ezen két válogatott kedden a vb-kijutásért játszhat – előbbi a lengyelek, míg utóbbi Koszovó ellen.