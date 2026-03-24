NB IMLSZfiatalszabály

Nagy változás jöhet az NB I-ben, az egyik legvitatottabb szabályozás alakulhat át

Jelentős módosítások körvonalazódnak a magyar labdarúgás egyik legtöbbet vitatott szabályozási területén: a fiatalszabály és az úgynevezett ötmagyaros ajánlás rendszerében. Sajtóértesülések szerint az MLSZ a jelenlegi kötöttségek enyhítésére készül, ami érdemben alakíthatja át az NB I-es klubok működését.

Bacsinszki Ádám
2026. 03. 24. 20:13
Az MLSZ jelentősen átalakíthatja a jelenlegi szabályozást Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A változtatások egyik legfontosabb eleme, hogy megszűnhet a jelenlegi, sokak által túl merevnek tartott előírás, amely a támogatások elérését szigorú feltételekhez köti az NB I-ben. A jelenlegi rendszerben ugyanis azok a klubok juthatnak teljes pénzügyi ösztönzéshez, amelyek minden mérkőzésen végig a pályán tartanak legalább öt magyar játékost, köztük egy U21-es futballistát. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a fiatal játékosokat nem csupán szerepeltetni kellett, hanem kilencven percen keresztül pályán is kellett tartani őket – a szakmai szempontoktól függetlenül. A rendszer emiatt komoly kritikákat kapott az edzőktől és a klubvezetőktől is.

A fiatalszabály is megváltozhat az NB I-ben
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A most tervezett módosítás egyik lényege éppen ennek a kényszernek a feloldása lehet. A Csakfoci.hu szerint megszűnhet az a követelmény, hogy egy fiatal játékosnak végig a pályán kell lennie a támogatás feltételeként, ami nagyobb mozgásteret adhat az edzőknek a cserék és a taktika terén.

 

Fellélegezhetnek az NB I-es edzők?

A szabályozás alapvető célja nem változik: az MLSZ továbbra is a magyar és a fiatal játékosok szerepeltetésének növelését kívánja ösztönözni. Ez a törekvés már a 2025–2030-as stratégiai irányokban is hangsúlyosan megjelent, amely a hazai játékosállomány erősítését tekinti kulcskérdésnek. A korábbi rendszer azonban több ponton is nehezen volt alkalmazható: az elvárás gyakran mesterséges helyzeteket teremtett, előfordult, hogy egy fiatal játékost nem a teljesítménye, hanem adminisztratív kényszer miatt tartottak a pályán.

Ezzel szemben az új elképzelések inkább rugalmasabb, összteljesítmény-alapú megközelítés irányába mutatnak.

A hangsúly az idény egészére helyeződhet át: a cél a 33×90, azaz összesen 2970 perc elérése.

A változtatás nagy rugalmasságot adhatna így az edzőknek, így egy fiatalt nyugodtan le lehetne cserélni, mert egy másik meccsen vissza lehetne hozni a kiesett perceket. Ugyanakkor a tervek szerint lesz egy úgynevezett plafon is annak érdekében, hogy ne lehessen bizonyos helyzetekben – például egy vesztes meccsen vagy a bajnokság végén – játszani a számokkal. Ennek érdekében egy meccsen maximum két vagy három támogatott korú játékos percei számolhatók majd el a kvótába. Természetesen egy klub ennél több fiatalt is pályára küldhet, viszont nem mindegyikük fog beleszámítani az elszámolásba. Ez a változtatás könnyebbséget hozhat az NB I-es csapatoknak: nem kell többé sérülés vagy gyengébb teljesítmény esetén is erőltetni egy fiatal futballista pályán tartását pusztán a játékpercek miatt.

Szintén változhat a kiemelt akadémiákat érintő NSMI-támogatás, valamint a másodosztályban a fiatalok szerepeltetéséhez kötött támogatás: előbbinél a rendszer jobban összhangba kerül majd az MLSZ-ajánlással, a vállalás jobban tekintettel lesz a klubok profiljára, míg utóbbi engedékenyebb lehet a játékosok életkorával.

A fiatalszabály és az ötmagyaros ajánlás már a bevezetése óta élénk vitákat generál a magyar labdarúgásban. Kritikusai szerint torzítja a versenyt és korlátozza a szakmai döntéshozatalt, ám a mostani módosítási tervek azt jelzik, hogy a szövetség érzékelte a rendszer gyakorlati problémáit, és kész finomhangolni azokat.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
