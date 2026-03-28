Szoboszlai DominikPuskás arénamagyar labdarúgó–válogatottTóth Balázs

Szoboszlainak nehéz döntést kellett meghoznia a lefújás után, nem mindenki örült a végén + videó

Mostanra már megszokott, hogy a magyar válogatott a hazai mérkőzése után kimegy a B közép elé, és elénekli a Himnuszt, ahogy az is, hogy Szoboszlai Dominik mezéért nagy a harc. Ez a szlovénok elleni 1-0-s győzelem után sem volt másképp. Ugyanakkor szombaton nemcsak Szoboszlai, hanem a válogatott első számú kapusa, Tóth Balázs is felejthetetlen estét okozott egy fiatal szurkolónak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 21:35
Szoboszlai Dominik ezúttal nem játszotta végig a magyar válogatott mérkőzését, de a mezét természetesen ezúttal is odaadta az egyik szurkolónak Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ha nehezen is, de a magyar válogatott győzelemmel kezdte a 2026-os évet. Marco Rossi csapata Szlovénia ellen 1-0-ra nyert a Puskás Arénában szombat este, mondhatni nem várt hőse lett a felkészülési mérkőzésnek, ugyanis a 2024 novembere után pályára lépő Schön Szabolcs a kispadról beállva volt eredményes a 79. percben. Rossi egyébként bátran nyúlt a kispadon ülő játékosokhoz, hétszer is cserélt, a 87. percben Szoboszlai Dominik is lejött, természetesen vastaps és hatalmas ováció közepette.

A magyar válogatott játékosai a Szlovénia elleni mérkőzés után a B közép előtt, ezúttal is Szoboszlai Dominik volt az élen. Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik és Tóth Balázs meze is elkelt

A lefújás után értelemszerűen ezúttal sem maradt el a Himnusz eléneklése a B közép előtt. Igaz, ezúttal ez különleges volt, ugyanis az alsó karéj a FIFA őszi büntetése nyomán le volt zárva, így az ultrák a második szinten foglaltak helyet.

Ezt követően a játékosok körbesétáltak, és az 50 ezer kilátogató drukkernek megköszönték a biztatást.

Szoboszlai Dominik ki is ment pacsizni a szurkolókkal, és az egyik gyerek meg is kapta a csapatkapitány mezét. Ahogy korábban, úgy most is hatalmas harc ment ezért, a Liverpool sztárjának sem volt könnyű a választás. 

A nyertes persze nagyon örült, a körülötte lévők viszont csalódottak voltak. Szoboszlai ezután is adott még pár autogramot, majd a társakkal az öltözőbe ment.

De nem ő volt az egyetlen, aki a mezét átadta a drukkereknek. Sokatmondó, hogy a szurkolók már a Blackburn kapusának, Tóth Balázsnak a felsőjéért is mindent megtesznek. A 28 éves kapus is odaadta az egyes számú mezét, akinek a második félidőben egyébként egy nagy védése is volt, az 1-0-s győzelemhez ez is kellett. 

Szurkolói videón Szoboszlai Dominik és Tóth Balázs, ahogy odaadják a mezüket:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
