Szoboszlainak nehéz döntést kellett meghoznia a lefújás után, nem mindenki örült a végén + videó

Ha nehezen is, de a magyar válogatott győzelemmel kezdte a 2026-os évet. Marco Rossi csapata Szlovénia ellen 1-0-ra nyert a Puskás Arénában szombat este, mondhatni nem várt hőse lett a felkészülési mérkőzésnek, ugyanis a 2024 novembere után pályára lépő Schön Szabolcs a kispadról beállva volt eredményes a 79. percben. Rossi egyébként bátran nyúlt a kispadon ülő játékosokhoz, hétszer is cserélt, a 87. percben Szoboszlai Dominik is lejött, természetesen vastaps és hatalmas ováció közepette.

A magyar válogatott játékosai a Szlovénia elleni mérkőzés után a B közép előtt, ezúttal is Szoboszlai Dominik volt az élen. Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik és Tóth Balázs meze is elkelt

A lefújás után értelemszerűen ezúttal sem maradt el a Himnusz eléneklése a B közép előtt. Igaz, ezúttal ez különleges volt, ugyanis az alsó karéj a FIFA őszi büntetése nyomán le volt zárva, így az ultrák a második szinten foglaltak helyet.

Ezt követően a játékosok körbesétáltak, és az 50 ezer kilátogató drukkernek megköszönték a biztatást.

Szoboszlai Dominik ki is ment pacsizni a szurkolókkal, és az egyik gyerek meg is kapta a csapatkapitány mezét. Ahogy korábban, úgy most is hatalmas harc ment ezért, a Liverpool sztárjának sem volt könnyű a választás.

A nyertes persze nagyon örült, a körülötte lévők viszont csalódottak voltak. Szoboszlai ezután is adott még pár autogramot, majd a társakkal az öltözőbe ment.

De nem ő volt az egyetlen, aki a mezét átadta a drukkereknek. Sokatmondó, hogy a szurkolók már a Blackburn kapusának, Tóth Balázsnak a felsőjéért is mindent megtesznek. A 28 éves kapus is odaadta az egyes számú mezét, akinek a második félidőben egyébként egy nagy védése is volt, az 1-0-s győzelemhez ez is kellett.