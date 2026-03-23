Varga Barnabás sérüléséről aggasztó dolgokat közölt az AEK Athén edzője

Dárdai Márton után egy másik magyar válogatott labdarúgó is sérülés miatt hagyta el a pályát vasárnap. A görög bajnokságban szereplő AEK Athén csapatát Varga Barnabás góllal segítette, ám a második félidőben már nem játszott. Marko Nikolics vezetőedző elárulta, mi történt.

2026. 03. 23. 5:11
Varga Barnabás az AEK Athén színeiben a Konferencialiga negyeddöntőjében a Rayo Vallecano ellen készülhet
Varga Barnabás az AEK Athén színeiben gólt lőtt, majd megsérült Forrás: Instagram.com/aekfc_official
A görög bajnokság 26. fordulójának vasárnapi játéknapján az AEK Athén odahaza 3-0-ra győzte le a Kifiszia együttesét, ezzel a válogatottszünetre fordulva a fővárosiak kétpontos előnnyel nyerték meg az alapszakaszt. A mérkőzés már a 26. percre eldőlt, akkor ugyanis Luka Jovics találatát és egy öngólt követően Varga Barnabás maga is feliratkozott az eredményjelzőre: egy bal oldali beadás után közelről lőtt a vendégek kapujába. A magyar válogatott támadó január közepén érkezett Görögországba, ahol már a hatodik gólját szerezte az AEK színeiben. A találkozót azonban ezúttal nem játszotta végig, a szünetben lecserélte őt Marko Nikolics vezetőedző.

Varga Barnabás gólnak és győzelemnek örülhetett az AEK Athén mérkőzésén, a sérülésének már kevésbé. Forrás: Instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás sérüléséről beszélt Marko Nikolics

Először azt lehetett hinni, hogy a háromgólos vezetés tudatában Nikolics pihenteti kulcsembereit, elvégre nem sokkal később Jovics és a mérkőzés legjobbjának választott Aboubakary Koita is elhagyta a pályát, de a szerb tréner a találkozót követően elárulta: Varga Barnabás sérülést szenvedett.

– Az első félidőben megsérült, ha emlékeznek, pont a kispadunk előtt, középen. 

Bokaficam lehet. Folytatni akarta a játékot, de a bokája elkezdett bedagadni, és egyre nagyobb és nagyobb lett. Magyar válogatott kötelezettségei is vannak, így jelenleg nem fest túl jól a helyzet. 

Remélem, a rájátszásra már rendben lesz. De ő egy igazi férfi, még ezzel a bokával is folytatni akarta a szünet után. Bízom benne, hogy ezzel a mentalitással a sérülések is gyorsabban gyógyulnak – árulta el Nikolics.

A később megsérült Varga Barnabás gólja:

Az AEK Athén és a magyar válogatott is hiányolhatná Vargát

Vasárnap egy másik, a magyar válogatott keretébe meghívott futballista is megsérült: Dárdai Márton fejsérülés miatt távozott idő előtt a német másodosztályú Hertha BSC düsseldorfi bajnokijáról. Marco Rossi szövetségi kapitány nemzeti együttese szombaton 18 órától Szlovénia, jövő kedden 19 órától pedig Görögország válogatottját fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában – egyelőre nem tudni, kell-e változtatni a keret összeállításán a sérülések miatt.

Az AEK-nak a válogatottszünet után a PAOK, az Olimpiakosz és a Panathinaikosz csapataival szemben kell harcolnia a görög bajnoki címért a rájátszásban, míg a Konferencialiga negyeddöntőjében a spanyol Rayo Vallecano vár Varga Barnabásékra.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
