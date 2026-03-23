Varga Barnabás sérüléséről aggasztó dolgokat közölt az AEK Athén edzője

A görög bajnokság 26. fordulójának vasárnapi játéknapján az AEK Athén odahaza 3-0-ra győzte le a Kifiszia együttesét, ezzel a válogatottszünetre fordulva a fővárosiak kétpontos előnnyel nyerték meg az alapszakaszt. A mérkőzés már a 26. percre eldőlt, akkor ugyanis Luka Jovics találatát és egy öngólt követően Varga Barnabás maga is feliratkozott az eredményjelzőre: egy bal oldali beadás után közelről lőtt a vendégek kapujába. A magyar válogatott támadó január közepén érkezett Görögországba, ahol már a hatodik gólját szerezte az AEK színeiben. A találkozót azonban ezúttal nem játszotta végig, a szünetben lecserélte őt Marko Nikolics vezetőedző.

Varga Barnabás gólnak és győzelemnek örülhetett az AEK Athén mérkőzésén, a sérülésének már kevésbé. Forrás: Instagram.com/aekfc_official

Varga Barnabás sérüléséről beszélt Marko Nikolics

Először azt lehetett hinni, hogy a háromgólos vezetés tudatában Nikolics pihenteti kulcsembereit, elvégre nem sokkal később Jovics és a mérkőzés legjobbjának választott Aboubakary Koita is elhagyta a pályát, de a szerb tréner a találkozót követően elárulta: Varga Barnabás sérülést szenvedett.

– Az első félidőben megsérült, ha emlékeznek, pont a kispadunk előtt, középen.

Bokaficam lehet. Folytatni akarta a játékot, de a bokája elkezdett bedagadni, és egyre nagyobb és nagyobb lett. Magyar válogatott kötelezettségei is vannak, így jelenleg nem fest túl jól a helyzet.

Remélem, a rájátszásra már rendben lesz. De ő egy igazi férfi, még ezzel a bokával is folytatni akarta a szünet után. Bízom benne, hogy ezzel a mentalitással a sérülések is gyorsabban gyógyulnak – árulta el Nikolics.

A később megsérült Varga Barnabás gólja:

🤌 Το 3-0 της ΑΕΚ, από το πολύ ωραίο γύρισμα του Πήλιο και το εξαιρετικό πλασέ του 𝑩𝒂𝒓𝒏𝒂𝒃á𝒔 𝑽𝒂𝒓𝒈𝒂#AEKFC #slgr pic.twitter.com/xKxYc8SD4m — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) March 22, 2026

Az AEK Athén és a magyar válogatott is hiányolhatná Vargát

Vasárnap egy másik, a magyar válogatott keretébe meghívott futballista is megsérült: Dárdai Márton fejsérülés miatt távozott idő előtt a német másodosztályú Hertha BSC düsseldorfi bajnokijáról. Marco Rossi szövetségi kapitány nemzeti együttese szombaton 18 órától Szlovénia, jövő kedden 19 órától pedig Görögország válogatottját fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában – egyelőre nem tudni, kell-e változtatni a keret összeállításán a sérülések miatt.