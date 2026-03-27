Német élvonalbeli klubban folytatja a magyar utánpótlás-válogatott játékos

Amiről az átigazolásokra szakosodott olasz transzferguru, Fabrizio Romano csütörtök délelőtt már posztolt a közösségi médiában, az péntek délelőtt hivatalossá vált. Az MTK Budapest 16 esztendős csatára, Vasiljevic Andrej a Bundesligában szereplő Hamburgba szerződött, az átigazolás pedig az EM Sports közreműködésével valósult meg.

A nagy pillanat: Vasiljevic Andrej aláírja a szerződését

A Hamburg lehet az ideális lépcsőfok

A 16 esztendős támadó – akinek édesapja, Dusan Vasziljevics korábban többek között a Cottbus, a Slavia Praha, az Újpest, a Videoton, a Honvéd és a Kaposvár mezét is viselte – a tavaszi szezon végéig az MTK-ban szerepel, a nyári felkészülést viszont már a német csapatnál kezdi.

– A mostani átigazolás abból a szempontból is különleges az életünkben, hogy olyan futballistáról beszélünk, akinek az édesapja is játékosügynökként dolgozik, ennek köszönhetően a nagyon stabil emberi háttér mellett erős szakmai támasza is a fiának – mondta az átigazolás kapcsán Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa. – Ezzel együtt Dusannal úgy éreztük, hogy a nemzetközi piacon szerzett sokéves tapasztalatunkkal és rálátásunkkal képesek vagyunk segíteni Andrej jövőjét. Az édesapjával két éve vagyunk szoros kapcsolatban, és örömteli, hogy a fia jövőjével kapcsolatban

ugyanazt a klubot gondoltuk ideális következő lépcsőfoknak. Nagyon bízunk ebben a projektben, mert olyan potenciál rejlik Andrejben, amely nemzetközi szinten is fényes karriert vetít előre.

Több topcsapat is versengett Vasiljevicért

A jelenleg a magyar U17-es válogatott összetartásán készülő támadóért több európai topcsapat is versengett, végül a német klub lett a befutó.

– Boldog vagyok, hogy olyan üzletben játszottunk szerepet, amely mind a Hamburg, mind az MTK számára fontos üzenetet hordoz. Ez a klubváltás is bizonyítja, hogy a fővárosi klub remek kiválasztási rendszerrel és képzéssel rendelkezik, és olyan emberek vezetik, akik értik a nemzetközi futball működését. Ennek is köszönhető, hogy közvetlenül Vitályos Viktor átigazolása után egy újabb, európai szinten is kiemelkedő transzfert sikerült megvalósítanunk közösen. Pécsi Ármin, Vitályos Viktor vagy most éppen Vasiljevic Andrej példája azt mutatja, hogy