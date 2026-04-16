„Nem volt játékra alkalmas állapotban” – Arteta a kapitányáról, akit nem érdekel mások véleménye

A Premier League-ben éllovas Arsenal alapszakaszgyőztesként jutott tovább a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába, ahol a német Leverkusen után a portugál Sporting együttesét is búcsúztatta. A lisszaboniak januárban a címvédő PSG-t, a nyolcaddöntőben pedig háromgólos hátrányból a Bodö/Glimtet is legyőzték, és a negyeddöntőben is egyenrangú ellenfelei voltak Mikel Arteta csapatának. A Sporting az 1-0-ra elveszített hazai odavágón több lövéssel próbálkozott ellenfelénél, majd Rui Borges legénysége a szerdai, 0-0-val zárult visszavágón is közel járt a gólhoz.

Francois Letexier játékvezető döntései is fontos szerepet játszottak az Arsenal és a Sporting londoni BL-negyeddöntőjén (Fotó: NurPhoto/Peter Lous)

Nem a játékvezetőt hibáztatja a Sporting

Részben Francois Letexier játékvezető ténykedése is kellett az Arsenal továbbjutásához. A 13. percben Piero Hincapié a tizenhatoson belül rúgta bokán Geny Catamót, a 65. percben pedig egy középre szálló labdánál Christian Mosquera lökte meg Maximiliano Araújót, aki így nem tudott fejelni az üres kapura – Letexier (és az őt ki nem hívó VAR) egyik esetben sem ítélt tizenegyest. A Sporting trénere a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy erről inkább nem is akar beszélni, helyette inkább méltatta csapatát, amiért „a Peugeot felvette a versenyt a Mercedesszel”.

– Nem tudom azt mondani, hogy fáj, mert nagyon büszke vagyok a csapatra.

Hogy őszinte legyek, a teljes párharcot nézve az Arsenal fölé nőttünk,

nekik szerencséjük volt, hogy az odavágó végén betaláltak, így most döntetlennel is továbbjuthattak. Összességében jobbak voltunk, hatalmas helyzeteink voltak, pedig az ellenfélnek fantasztikus védelme van – nyilatkozta Rui Borges, akivel ellentétben játékosa, Daniel Braganca inkább csalódottságot mutatott: a középpályás szerint megérdemelte volna a vezető gólt a Sporting. Csapattársa, Morten Hjulmand ugyanakkor önkritikus volt: a dán szerint unalmas mérkőzés volt, amelyen a portugálok nem tettek eleget a sikerért.

Mikel Arteta az Arsenal BL-továbbjutásáról

A túloldalon annál nagyobb volt az öröm. Mikel Arteta hangsúlyozta, hogy hatalmas pillanat, hogy a klub a története során először van ott egymás után két évben is a legrangosabb európai kupasorozat elődöntőjében. – Láttam a tüzet a játékosokban, főleg a nehéz pillanatokban, amikor olyan szituációkban adtuk el a labdát, melyek nem jellemzőek ránk. Mindenki odatette magát:

Declan (Rice – a szerk.) kedden még fáradt volt, nem volt játékra alkalmas állapotban, aztán lejátszott egy ilyen kilencven percet,

de a többiek is mindent kiadtak magukból – mondta a londoniak trénere.