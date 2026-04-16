„Nem volt játékra alkalmas állapotban” – Arteta a kapitányáról, akit nem érdekel mások véleménye

Az Arsenal lesz az Atlético Madrid ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében. A londoniak a portugál Sporting csapatát 1-0-s összesítéssel ejtették ki, de Mikel Arteta együttese a hazai visszavágón nyújtott teljesítménnyel kevésbé lehet elégedett. Az Arsenal sorozatban másodszor próbálkozhat a BL-döntőbe jutással, miközben Rui Borges csapata emelt fővel búcsúzhatott.

2026. 04. 16. 8:20
Az Arsenal csapatkapitánya, Declan Rice (középen) a Sporting elleni BL-visszavágó egyik legjobbja volt Fotó: AFP/Adrian Dennis
A Premier League-ben éllovas Arsenal alapszakaszgyőztesként jutott tovább a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába, ahol a német Leverkusen után a portugál Sporting együttesét is búcsúztatta. A lisszaboniak januárban a címvédő PSG-t, a nyolcaddöntőben pedig háromgólos hátrányból a Bodö/Glimtet is legyőzték, és a negyeddöntőben is egyenrangú ellenfelei voltak Mikel Arteta csapatának. A Sporting az 1-0-ra elveszített hazai odavágón több lövéssel próbálkozott ellenfelénél, majd Rui Borges legénysége a szerdai, 0-0-val zárult visszavágón is közel járt a gólhoz.

Francois Letexier játékvezető döntései is fontos szerepet játszottak az Arsenal és a Sporting londoni BL-negyeddöntőjén
Francois Letexier játékvezető döntései is fontos szerepet játszottak az Arsenal és a Sporting londoni BL-negyeddöntőjén (Fotó: NurPhoto/Peter Lous)

Nem a játékvezetőt hibáztatja a Sporting

Részben Francois Letexier játékvezető ténykedése is kellett az Arsenal továbbjutásához. A 13. percben Piero Hincapié a tizenhatoson belül rúgta bokán Geny Catamót, a 65. percben pedig egy középre szálló labdánál Christian Mosquera lökte meg Maximiliano Araújót, aki így nem tudott fejelni az üres kapura – Letexier (és az őt ki nem hívó VAR) egyik esetben sem ítélt tizenegyest. A Sporting trénere a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy erről inkább nem is akar beszélni, helyette inkább méltatta csapatát, amiért „a Peugeot felvette a versenyt a Mercedesszel”.

– Nem tudom azt mondani, hogy fáj, mert nagyon büszke vagyok a csapatra. 

Hogy őszinte legyek, a teljes párharcot nézve az Arsenal fölé nőttünk,

nekik szerencséjük volt, hogy az odavágó végén betaláltak, így most döntetlennel is továbbjuthattak. Összességében jobbak voltunk, hatalmas helyzeteink voltak, pedig az ellenfélnek fantasztikus védelme van – nyilatkozta Rui Borges, akivel ellentétben játékosa, Daniel Braganca inkább csalódottságot mutatott: a középpályás szerint megérdemelte volna a vezető gólt a Sporting. Csapattársa, Morten Hjulmand ugyanakkor önkritikus volt: a dán szerint unalmas mérkőzés volt, amelyen a portugálok nem tettek eleget a sikerért.

Mikel Arteta az Arsenal BL-továbbjutásáról

A túloldalon annál nagyobb volt az öröm. Mikel Arteta hangsúlyozta, hogy hatalmas pillanat, hogy a klub a története során először van ott egymás után két évben is a legrangosabb európai kupasorozat elődöntőjében. – Láttam a tüzet a játékosokban, főleg a nehéz pillanatokban, amikor olyan szituációkban adtuk el a labdát, melyek nem jellemzőek ránk. Mindenki odatette magát: 

Declan (Rice – a szerk.) kedden még fáradt volt, nem volt játékra alkalmas állapotban, aztán lejátszott egy ilyen kilencven percet,

de a többiek is mindent kiadtak magukból – mondta a londoniak trénere.

Mikel Arteta (jobbra) és Rui Borges ölelkezése a BL-negyeddöntő visszavágója előtt
Mikel Arteta (jobbra) és Rui Borges ölelkezése a BL-negyeddöntő visszavágója előtt (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Bár az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Martín Zubimendit választotta a mérkőzés legjobbjának, több lap is az Arteta által is kiemelt Rice-nak adta a legmagasabb osztályzatot. Az angol középpályás boldogan értékelt, és visszaemlékezett az Atlético Madrid elleni októberi, 4-0-s hazai győzelemre, amelyből szerinte csapata erőt meríthet az elődöntőre. Az Arsenal játékosát arról is kérdezték, mit gondol a visszavágón nyújtott teljesítményről: – Hogy csalódást keltő-e az eredmény? Nem, hiszen ismét bejutottunk az elődöntőbe. 

Kit érdekel, mit gondolnak mások? Csak az számít, mit gondol ez csapat és az edzőnk, és hogy a négy között vagyunk

– mondta Declan Rice.

Az Arsenal április 29-én az Atlético otthonában kezdi meg a BL-elődöntős párharcát, majd május 5-én azért fogadja a spanyolokat, hogy húsz év után, története során másodszor is finalista legyen az elitsorozatban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu