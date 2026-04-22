Alihoz hasonlítják az új brit bokszcsillagot, egy pimasz Sebész a ringben

Noha az április 18-án este, a liverpooli M&S Bank Arénában rendezett gálán eredetileg nem ő lett volna a főszereplő, egy sajnálatos sérülés miatt mégis az övé lett a főmeccs. Tombolt a sportcsarnok, amikor a veretlen Benjamin Whittaker (11-0-1, 8 KO) belépett a ringbe, és nem egészen három perc múlva őrjöngve ünnepelte a profi boksz legújabb brit klasszisát. A 28 éves félnehézsúlyú bunyós – aki rendkívül technikás és látványos stílusáról ismert – már az első menetben kiütötte az argentin Braian Nahuel Suarezt (21-5, 20 KO). A tokiói olimpián ezüstérmes Whittaker jól kamatoztatta magasságbeli fölényét és hosszú karjaival sikeresen távol tudta tartani magától ellenfelét, majd a kötélhez szoruló argentin ellentámadását egy hatalmas jobbhoroggal előzte meg, ami végleg lezárta a csatát.

Benjamin Whittaker már a profik között is letette a névjegyét, hiszen az IBF és a WBC interkontinentális bajnoki övét már megszerezte (Fotó: Reuters/Andrew Couldridge)

Benjamin Whittaker amatőrként is jegyzett bokszoló volt

A 28 éves brit bunyós egyelőre még nem találkozott igazán nagy névvel a súlycsoportban, de ő maga azt mondta, egyre több tapasztalatot gyűjtött és ezáltal sokkal veszélyesebb lett a félnehézsúly nagymenőire nézve. Technikailag igencsak iskolázott ökölvívó, hiszen karrierje során kiemelkedő amatőr sikereket ért el, mielőtt 2022-ben profinak állt volna.

Whittaker amatőrként a világ élvonalába tartozott, ahol 81 kg-os (félnehézsúly) kategóriában képviselte Nagy-Britanniát. Legnagyobb sikerét a 2021-es tokiói olimpián érte el, ahol ezüstérmet szerzett, miután a döntőben szoros mérkőzésen kikapott attól kubai Arlen Lopeztől, aki amellett, hogy kétszeres olimpiai bajnok, azóta szintén a profik között halad a csúcs felé, az első két meccsét egyaránt idő előtt, már az első menetben nyerte meg.

Whittaker amatőr statisztikája és eredményei:

amatőr mérleg: 53 győzelem, 13 vereség

alacsony KO-arány (3,64 százalék)

olimpiai ezüstérem: Tokió, 2020.

világbajnoki bronzérem: Jekatyerinburg, 2019.

Európa Játékok-ezüstérem: Minszk, 2019.

Európai uniós bajnoki cím: Valladolid, 2018.

Érdekesség, hogy a brit bunyósnak a profik között megváltozott a KO-k aránya, hiszen a 12 meccséből nyolc alkalommal nem volt szükség pontozókra, ami 73 százalékos arányt mutat. Nem véletlen, hogy ilyen kevés meccsel már ő az IBF interkontinentális bajnoka, illetve ő védi a WBC Silver bajnoki övét is a félnehézsúlyúak között.