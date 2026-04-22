Alihoz hasonlítják az új brit bokszcsillagot, egy pimasz Sebész a ringben

Noha mindössze két éve profi, mégis sokan Muhammad Alit látják benne a ringben, míg a közelmúlt legjobbja, Terrence Crawford már tanácsokkal látja el. Ő a britek nagy reménysége, Benjamin Whittaker, aki a szakemberek szerint ha levetkőzi a színházi körítést a bokszáról, a világ legjobb bunyósa lehet. Az amatőrben olimpiai ezüstig jutó 28 éves ökölvívó az elmúlt hétvégén egy első menetes KO-val igazolta, lassan készen áll a legnagyobb kihívásokra.

Molnár László
2026. 04. 22. 5:25
A ringben nagyszájú Benjamin Whittaker az utolsó két meccsét egyaránt első menetes KO-val nyerte Forrás: Facebook/Ben Whittaker
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha az április 18-án este, a liverpooli M&S Bank Arénában rendezett gálán eredetileg nem ő lett volna a főszereplő, egy sajnálatos sérülés miatt mégis az övé lett a főmeccs. Tombolt a sportcsarnok, amikor a veretlen Benjamin Whittaker (11-0-1, 8 KO) belépett a ringbe, és nem egészen három perc múlva őrjöngve ünnepelte a profi boksz legújabb brit klasszisát. A 28 éves félnehézsúlyú bunyós – aki rendkívül technikás és látványos stílusáról ismert – már az első menetben kiütötte az argentin Braian Nahuel Suarezt (21-5, 20 KO). A tokiói olimpián ezüstérmes Whittaker jól kamatoztatta magasságbeli fölényét és hosszú karjaival sikeresen távol tudta tartani magától ellenfelét, majd a kötélhez szoruló argentin ellentámadását egy hatalmas jobbhoroggal előzte meg, ami végleg lezárta a csatát.

Benjamin Whittaker már a profik között is letette a névjegyét, hiszen az IBF és a WBC interkontinentális bajnoki övét már megszerezte (Fotó: Reuters/Andrew Couldridge)

Benjamin Whittaker amatőrként is jegyzett bokszoló volt

A 28 éves brit bunyós egyelőre még nem találkozott igazán nagy névvel a súlycsoportban, de ő maga azt mondta, egyre több tapasztalatot gyűjtött és ezáltal sokkal veszélyesebb lett a félnehézsúly nagymenőire nézve. Technikailag igencsak iskolázott ökölvívó, hiszen karrierje során kiemelkedő amatőr sikereket ért el, mielőtt 2022-ben profinak állt volna. 

Whittaker amatőrként a világ élvonalába tartozott, ahol 81 kg-os (félnehézsúly) kategóriában képviselte Nagy-Britanniát. Legnagyobb sikerét a 2021-es tokiói olimpián érte el, ahol ezüstérmet szerzett, miután a döntőben szoros mérkőzésen kikapott attól kubai Arlen Lopeztől, aki amellett, hogy kétszeres olimpiai bajnok, azóta szintén a profik között halad a csúcs felé, az első két meccsét egyaránt idő előtt, már az első menetben nyerte meg.

TOKYO, JAPAN - AUGUST 04: Benjamin Whittaker (red) of Team Great Britain exchanges punches with Arlen Lopez of Team Cuba during the Men's Light Heavy (75-81kg) final on day twelve of the Tokyo 2020 Olympic Games at Kokugikan Arena on August 04, 2021 in Tokyo, Japan.
(Fotó: Getty Images AsiaPac/Buda Mendes)

Whittaker amatőr statisztikája és eredményei:

  • amatőr mérleg: 53 győzelem, 13 vereség
  • alacsony KO-arány (3,64 százalék)
  • olimpiai ezüstérem: Tokió, 2020.
  • világbajnoki bronzérem: Jekatyerinburg, 2019.
  • Európa Játékok-ezüstérem: Minszk, 2019.
  • Európai uniós bajnoki cím: Valladolid, 2018.

Érdekesség, hogy a brit bunyósnak a profik között megváltozott a KO-k aránya, hiszen a 12 meccséből nyolc alkalommal nem volt szükség pontozókra, ami 73 százalékos arányt mutat. Nem véletlen, hogy ilyen kevés meccsel már ő az IBF interkontinentális bajnoka, illetve ő védi a WBC Silver bajnoki övét is a félnehézsúlyúak között.

Terence Crawford bírálatát megfogadta Benjamin Whittaker, aki most már a lehető leghamarabb akarja megnyerni a ringcsatáit (Fotó: Anadolu/Tayfun Coskun)

Crawford: a brit túl sokat foglalkozik az ellenfelek hergelésével

A The Surgeon (A Sebész) becenevét precizitásáról kapta, 191 cm-es magasságával és nagy ütőtávjával kiválóan kontrollálja a távolságot. Ugyanakkor nagyon is jellemző rá a „showboating”, vagyis a látványos, olykor provokatív hergelés a szorítóban, amivel gyakran megosztja a közönséget, de egyben a sportág egyik legnézettebb alakjává is teszi. Terence „Bud” Crawford (42-0, 31 KO), a sportág egyik legnagyobb élő legendája – a sportág történetének első bokszolója, aki három súlycsoportban lett vitathatatlan bajnok – egy dubaji találkozásuk alkalmával fejtette ki véleményét Ben Whittaker stílusáról. A beszélgetés során Crawford egyszerre ismerte el Whittaker tehetségét és fogalmazott meg kritikus, szakmai tanácsot.

– Whittaker kiváló ökölvívó, aki minden szükséges technikai képességgel rendelkezik a sikerhez. Ám a kelleténél több időt tölt látványos hergeléssel és show-elemekkel a ringben ahelyett, hogy időben befejezné a mérkőzéseit, amikor lehetősége adódna rá – fogalmazott Crawford.

Whittaker elismerte, hogy Crawford szavai mélyen elgondolkodtatták, és ez vezetett a stílusváltásához. Azóta sokkal agresszívabb és kíméletlenebb lett a szorítóban, amit a legutóbbi, gyors kiütéses győzelmei is igazolnak. Ugyanakkor nem tudja megtagadni önmagát, és egyik példaképe, Muhammad Ali szellemét idézve ő is a pszichológiai hadviselés híve: előszeretettel beszél az ellenfeleihez meccs közben, és az egészen kiváló lábmunkáját is használja a mentális fölény kialakításához.

Benjamin Whittaker első menetes KO-ja az argentin Suarez ellen:

A profik között is közeledik a csúcshoz

Benjamin Whittaker jelenleg a félnehézsúlyú kategória egyik leggyorsabban emelkedő csillaga, aki legutóbbi, 2026. április 18-i győzelmével tovább erősítette helyét a világranglistákon. A britek nagy kedvence több jelentős világszervezetnél is az élmezőnyben szerepel, ami megalapozza a jövőbeli világbajnoki kihívói státusát. 

Whittaker világranglistás helyezései (félnehézsúly)

  • WBC: 3. hely
  • IBF: 5. hely
  • WBO: 13. hely
  • WBA: 13. hely
  • Független világranglista: 3. hely

Hogy el fog jutni a csúcsra, az is igazolhatja, hogy nem más intézi menedzserként az ügyeit, dolgozik az előremenetelén, mint Eddie Hearn. A Matchroom Boxing promótere a legutóbbi győzelem után azonnal bejelentette a következő lépést: Whittaker a világ bokszrajongóinak milliói által nagyon várt, június 27-i, Brooklynban rendezett gálán lép ringbe, ahol a főmeccset a nagyváltósúly két veretlen csillaga, Jaron Ennis (35-0, 31 KO) és a WBA és a WBO világbajnoka, Xander Zayas (23-0, 13 KO) vívja majd. Noha az ellenfél még nem ismert, ezen a gálán debütálni Amerikában a lehető legnagyobb lehetőség.

Whittaker jelenleg önmagát tartja a legjobb brit félnehézsúlyúnak, és eltökélt szándéka, hogy minden idők egyik legjobb brit harcosává váljon. Bár elismeri a kategória nagyjait, például a WBC világbajnokát, David Benavidezt (31-0, 25 KO) és a WBA, a WBO és az IBF világbajnokát, Dmitrij Bivolt (24-1, 12 KO), akik ellen a jövőben szívesen kiállna, magabiztossága töretlen a saját képességeit illetően.

Benjamin Whittaker úgy véli, ő az egyik legeladhatóbb bunyós a világon (Fotó: Getty Images Europe/Francois Nel)

A család mindig erős hátteret biztosított a számára

Benjamin Whittaker háttere multikulturális és sportos, családja kulcsszerepet játszott abban, hogy a bokszot választotta. Édesapja jamaicai származású, édesanyjának pedig angol–osztrák felmenői vannak. A kis Benjamin gyerekkorában hiperaktív volt, és ADHD-val diagnosztizálták. Édesapja, Tony Whittaker javasolta neki az ökölvívást, hogy levezesse felesleges energiáit. 

Kettejük köteléke elvághatatlan kapocs, az édesapa a mai napig fia egyik legnagyobb támogatója. Ha kell, reggelente kerékpárral kíséri el fiát a futóedzéseire. Az apa egyébként a wolverhamptoni tanácsnál dolgozik, és évek óta a Wolverhampton Wanderers FC stadionjában is dolgozik. Bátyja, Jamie, tehetséges labdarúgó volt, de nem futott be profi karriert. Ennek ellenére Ben őt tekinti az egyik fő motivációjának, hogy ne pazarolja el a saját tehetségét, és maradjon a helyes úton. Bár nem közvetlen családtag, keresztapja és korábbi edzője, Joby Clayton, szintén meghatározó alak volt a fejlődésében.

A legjobbaktól leste el a boksz alapjait

Ben Whittaker stílusa nem véletlenül emlékeztet egyfajta szorítóban előadott táncra, tudatosan építette fel repertoárját a boksztörténelem leglátványosabb és legtechnikásabb bunyósai alapján.

Whittaker legfőbb inspirációi:

  • Prince Naseem Hamed (36-1, 31 KO): Ő a legnyilvánvalóbb hatás. Whittaker tőle vette át a pimasz stílust, a mélyre engedett kezeket, a váratlan szögekből érkező ütéseket és azt az „elkaphatatlan” aurát, amivel az ellenfeleit frusztrálja. Naseemhez hasonlóan ő is szórakoztatóipari termékként tekint a bokszra.
  • Floyd Mayweather Jr. (50-0, 27 KO): A védekezési technikáját és a távolságtartását Mayweather ihlette. Whittaker nagy hangsúlyt fektet arra, hogy „üss, de ne hagyd magad megütni”. A precizitása és az, ahogyan olvassa az ellenfél mozgását, a vállal való védekezés (philly shell) elemeivel kombinálva a „Money” korszakot idézi.
  • Roy Jones Jr. (66-10, 47 KO): A félnehézsúlyú legenda atletikussága és reflexei alapvető mintát jelentenek számára. Whittaker gyakran utánozza Jones azon képességét, hogy a semmiből, szinte fizikai törvényeket meghazudtolva robban be egy-egy kombinációval, majd azonnal biztonságba húzódik.
  • Pernell Whitaker (40-4-1, 17 KO): A névazonosságon túl a védekező zsenialitás és a „Sweet Pea” által tökélyre fejlesztett hajlongások, amikkel az ütések elől elhajol, szintén visszaköszönnek Ben mozgásában.

Whittaker célja, hogy ezeket a stílusokat ötvözve létrehozza a saját The Surgeon márkáját, ahol a technikai tökéletesség show-elemekkel párosul.
A szakma és a kritikusok véleménye Ben Whittakerről rendkívül megosztott: egyesek a jövő világbajnokát látják benne, míg mások szerint a látványos stílusa mögött fegyelmezetlenség húzódik meg. Jelenlegi trénere, Andy Lee „ijesztőnek” nevezi Whittaker potenciálját, kiemelve, hogy amatőr háttere miatt az alapjai rendkívül szilárdak. Promótere, Eddie Hearn úgy véli, Whittakerben megvan az a karizma és beszédkészség, ami a globális szupersztárrá váláshoz szükséges.

Sokan – köztük korábbi ellenfelei, mint Liam Cameron (24-7-1, 10 KO) – kritizálják a „showboating” (pimaszkodó) stílusát, amit gyakran az ellenfél iránti tiszteletlenségnek és arroganciának tartanak. Tony Bellew (30-3-1, 20 KO) szerint bár a stílusa szórakoztató, a magasabb szintű, elit ellenfelek ellen ez a fajta játékosság végzetes lehet, és könnyen kiütéshez vezethet. Whittaker maga is elismeri, hogy ő egy megosztó jelenség – vagy szeretik, vagy utálják –, de kitart amellett, hogy ez a stílus teszi őt eladhatóvá a televíziós közvetítéseknek és a nézőknek.

Benjamin Whittaker meccse Liam Cameron ellen:

