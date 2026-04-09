Nem ütik meg a válogatott szintet? Reakciók Révész Attila nagy port kavaró szavaira

A kisvárdai sportigazgató és vezetőedző korábban arról beszélt, hogy Olekszandr Piscsur és Illya Popovics akár a magyar válogatottban is szerepet kaphatna, ugyanakkor a szövetség ezt közleményben cáfolta. Az MLSZ hangsúlyozta: Popovics posztján erős a konkurencia, míg Piscsur a jelenlegi FIFA-szabályozás miatt nem is lenne bevethető a magyar válogatottban, így Révész állításai nem állják meg a helyüket. A vita még az U21-es magyar válogatott Ukrajna elleni vereségét követően robbant ki, ezt követően mondta Révész Attila, hogy a két játékos akár magyar válogatott is lehetne, ám az MLSZ illetékeseinek nem kellettek, mondván: nem elég jók.

Bozsik Péter az MLSZ oldalán reagált. Fotó: Krizsán Csaba/MTI Fotószerkesztőség

A témában most Bozsik Péter az M4 Sport műsorában reagált, kiemelve, hogy olyan játékosokban kell gondolkodni, akik hosszú távon a magyar labdarúgás érdekét szolgálják.

– Tudjuk, hogy Kisvárda közel van az ukrán határhoz, Kárpátalján pedig van jó néhány magyar származású fiatal játékos, de nem vagyok biztos abban, hogy mindegyikük megüti azt a szintet, ami feltételezi, hogy később a magyar futballnak annyi hasznot hoznak, amiért érdemes lenne ennyi srácot harmad-, negyedszintű felmenővel Magyarországra igazolni.

A játékosok, akikről beszélünk – Popovics és Piscsur – a képességek tekintetében sem feltétlenül tartanak ott, hogy a válogatottnál egyáltalán szóba kerülhessenek.

A korábbi szövetségi kapitány szavait a Fehérváron utánpótlás szakmai vezetőként dolgozó Simek Péter egészítette ki, aki szerint jó gondolat, hogy a jövőben úgy igazítsák a támogatott korosztályt, hogy abból az U21-es nemzeti csapat a lehető legjobban profitálhasson.

– Ha a 2004-es korosztály is támogatott lenne, akkor azok a játékosok vélhetően sokkal több játékpercet kapnának az NB I-ben, ebben az esetben pedig az U21-es válogatottnak is nagyobb segítségére lennének. Szerintem van abban logika, hogy úgy legyen meghatározva a születési dátum, ami az U21-es válogatott legidősebb korosztálya, jelen esetben a 2004-es – fogalmazott, hozzátéve, hogy jelenleg kisebb mértékben ez a korosztály is adhat hozzá perceket a kiemelt akadémiával rendelkező csapatoknál.