Fontos döntést hozott az MLSZ az Újpest–Ferencváros rangadóról

A Magyar Labdarúgó-szövetség kedden a hivatalos honlapján nyilvánosságra hozta az NB I 31. és 32. fordulójának menetrendjét. A pontosított programból az is kiderül, hogy mikor játssza az egymás elleni rangadót az Újpest és a Fradi.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 19:21
Az Újpest és a Ferencváros az utolsó előtti fordulóban találkozik egymással Forrás: MLSZ
Az MLSZ közleménye szerint az Újpest és a Fradi a 32., utolsó előtti forduló záró mérkőzésén csap össze egymással, mégpedig május 3-án, vasárnap 16 órától.

A Fradi a címvédésért harcol az NB I-ben Fotó: Bodnár Boglárka/MTI 

A Fradi és az ETO egy időben játszik

A versenyszabályzat értelmében az utolsó körben egy időben kell megrendezni a bajnoki címért, az érmes és a nemzetközi kupaindulást jelentő helyezésekért küzdő csapatok mérkőzéseit, valamint a bennmaradásért harcoló együttesek találkozóit, ezért a 33. forduló pontos programját csak a 32. kört követően fogják elkészíteni.

A két forduló között ezúttal két hét telik el, mert május 9-én, szombaton 18 órától rendezik a Magyar Kupa döntőjét.

NB I

31. forduló 
Április 24., péntek 
Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest 20.00 (tv: M4 Sport) 
Április 25., szombat 
Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 14.30 (tv: M4 Sport) 
Puskás Akadémia FC–Újpest FC 17.00 (tv: M4 Sport) 
Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 19.30 (tv: M4 Sport) 
Április 26., vasárnap 
Ferencvárosi TC–Paksi FC 17.00 (tv: M4 Sport) 
Debreceni VSC–ETO FC 19.30 (tv: M4 Sport)  

32. forduló 
Május 1., péntek 
Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia FC 20.00 (tv: M4 Sport) 
Május 2., szombat 
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 13.00 (tv: M4 Sport+) 
Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good 16.00 (tv: M4 Sport) 
ETO FC–Diósgyőri VTK 19.15 (tv: M4 Sport) 
Május 3., vasárnap 
Paksi FC–Debreceni VSC 13.30 (tv: M4 Sport) 
Újpest FC–Ferencvárosi TC 16.00 (tv: M4 Sport) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
