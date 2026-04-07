Fontos döntést hozott az MLSZ az Újpest–Ferencváros rangadóról
A Magyar Labdarúgó-szövetség kedden a hivatalos honlapján nyilvánosságra hozta az NB I 31. és 32. fordulójának menetrendjét. A pontosított programból az is kiderül, hogy mikor játssza az egymás elleni rangadót az Újpest és a Fradi.
Az MLSZ közleménye szerint az Újpest és a Fradi a 32., utolsó előtti forduló záró mérkőzésén csap össze egymással, mégpedig május 3-án, vasárnap 16 órától.
A Fradi és az ETO egy időben játszik
A versenyszabályzat értelmében az utolsó körben egy időben kell megrendezni a bajnoki címért, az érmes és a nemzetközi kupaindulást jelentő helyezésekért küzdő csapatok mérkőzéseit, valamint a bennmaradásért harcoló együttesek találkozóit, ezért a 33. forduló pontos programját csak a 32. kört követően fogják elkészíteni.
A két forduló között ezúttal két hét telik el, mert május 9-én, szombaton 18 órától rendezik a Magyar Kupa döntőjét.
