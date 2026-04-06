Bódog Tamás beszólása a Fradinak üzenetértékű az ETO elleni aranyrangadóra

A Fradi 2-0-ra megnyerte a rangadót Debrecenben az NB I 28. fordulójában vasárnap, majd azt figyelhette, hogy az esti zárómeccsen mire megy az éllovas ETO FC a Nyíregyháza ellen. Bódog Tamás csapata nem tett szívességet az FTC-nek, mert 1-0-ra kikapott Győrben, de a vendégek edzője szerint Borbély Balázs csapata ezt most csak megúszta és abszolút verhető.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője nem aggódik Bódog Tamás véleménye miatt, a Győr továbbra is a Fradi előtt áll (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Benbouali 25. percben lőtt tizenegyesgólja döntötte el a Győr javára a kilencedik helyen álló Nyíregyháza elleni meccset, de Bódog Tamás úgy érzi, csapata többet érdemelt volna.

– Úgy gondolom, hogy ezt megúszta a Győr – jelentette ki. – Persze, voltak helyzeteik, és nem véletlenül vannak az első helyen, de attól függetlenül a döntetlenre rászolgáltunk volna, és le a kalappal a játékosaim előtt, mert mentek, és ráéreztek arra, hogy ez a Győr abszolút verhető. Sajnos a lehetőségeket kihagytuk.

Mit jelentenek a Fradi szempontjából Bódog Tamás szavai?

Jelen pillanatban úgy áll a bajnokság, hogy a Győr 56 ponttal első, a Fradi 53-mal második, de Robbie Keane csapatának eggyel kevesebb meccse van, jövő kedden pótolja a Puskás Akadémai elleni találkozót hazai pályán.

Erre a mérkőzésre közvetlenül az ETO–Fradi aranyrangadó előtt kerül majd sor, amelyet április 19-én rendeznek Győrben. Az a meccs minden bizonnyal a bajnoki címről is dönthet.

Most a kiesés ellen küzdő Nyíregyháza edzője, Bódog Tamás mondta azt, hogy ez az ETO hazai pályán is abszolút verhető. Ez pedig nagy terhet rak Robbie Keane csapatára: ha bajnok akar lenni a Fradi, illene nyernie Győrben, főleg, hogy az ősszel Borbély Balázsék elvitték a három pontot az Üllői útról, amiért vissza kellene vágni.

Borbély Balázs egyébként nem aggódik, elégedett azzal, hogy az ETO máris több pontot szerzett, mint az előző idényben, és a Nyíregyháza ellen sem látott nagy gondokat.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, készültünk is erre – nyilatkozta. – Kellemetlen, fizikálisan nagyon erős csapattal találkoztunk. Véleményem szerint jól megbirkóztunk a feladattal, egy helyzetet engedtünk az ellenfelünknek egy szöglet után, amit a kapusunk bravúrosan védett. A másik oldalon viszont egy begyakorolt pontrúgás után jutottunk tizenegyeshez, ami eldöntötte a mérkőzést.