Bódog Tamás beszólása a Fradinak üzenetértékű az ETO elleni aranyrangadóra

Tovább őrzi hárompontos előnyét az ETO FC a labdarúgó NB I első helyén a címvédő FTC előtt, miután vasárnap este 1-0-ra győzött a kiesés ellen küzdő Nyíregyháza ellen hazai pályán. Bódog Tamás, a vendégek edzője ugyanakkor beszólt a győrieknek, szerinte ez az ETO abszolút verhető. Szavai nagy terhet raknak Robbie Keane Fradijára, amely hamarosan Győrbe látogat az aranyrangadóra.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 8:27
Bódog Tamás győri nyilatkozata a Fradinak is üzenetértékű lehet Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Fradi 2-0-ra megnyerte a rangadót Debrecenben az NB I 28. fordulójában vasárnap, majd azt figyelhette, hogy az esti zárómeccsen mire megy az éllovas ETO FC a Nyíregyháza ellen. Bódog Tamás csapata nem tett szívességet az FTC-nek, mert 1-0-ra kikapott Győrben, de a vendégek edzője szerint Borbély Balázs csapata ezt most csak megúszta és abszolút verhető.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője nem aggódik Bódog Tamás véleménye miatt, a Győr továbbra is a Fradi előtt áll
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője nem aggódik Bódog Tamás véleménye miatt, a Győr továbbra is a Fradi előtt áll (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Benbouali 25. percben lőtt tizenegyesgólja döntötte el a Győr javára a kilencedik helyen álló Nyíregyháza elleni meccset, de Bódog Tamás úgy érzi, csapata többet érdemelt volna.

– Úgy gondolom, hogy ezt megúszta a Győr – jelentette ki. – Persze, voltak helyzeteik, és nem véletlenül vannak az első helyen, de attól függetlenül a döntetlenre rászolgáltunk volna, és le a kalappal a játékosaim előtt, mert mentek, és ráéreztek arra, hogy ez a Győr abszolút verhető. Sajnos a lehetőségeket kihagytuk.

Mit jelentenek a Fradi szempontjából Bódog Tamás szavai?

Jelen pillanatban úgy áll a bajnokság, hogy a Győr 56 ponttal első, a Fradi 53-mal második, de Robbie Keane csapatának eggyel kevesebb meccse van, jövő kedden pótolja a Puskás Akadémai elleni találkozót hazai pályán.

Erre a mérkőzésre közvetlenül az ETO–Fradi aranyrangadó előtt kerül majd sor, amelyet április 19-én rendeznek Győrben. Az a meccs minden bizonnyal a bajnoki címről is dönthet.

Most a kiesés ellen küzdő Nyíregyháza edzője, Bódog Tamás mondta azt, hogy ez az ETO hazai pályán is abszolút verhető. Ez pedig nagy terhet rak Robbie Keane csapatára: ha bajnok akar lenni a Fradi, illene nyernie Győrben, főleg, hogy az ősszel Borbély Balázsék elvitték a három pontot az Üllői útról, amiért vissza kellene vágni.

Borbély Balázs egyébként nem aggódik, elégedett azzal, hogy az ETO máris több pontot szerzett, mint az előző idényben, és a Nyíregyháza ellen sem látott nagy gondokat.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt, készültünk is erre – nyilatkozta. – Kellemetlen, fizikálisan nagyon erős csapattal találkoztunk. Véleményem szerint jól megbirkóztunk a feladattal, egy helyzetet engedtünk az ellenfelünknek egy szöglet után, amit a kapusunk bravúrosan védett. A másik oldalon viszont egy begyakorolt pontrúgás után jutottunk tizenegyeshez, ami eldöntötte a mérkőzést.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu