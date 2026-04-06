Corbu magyarul nyilatkozott első Fradi-góljai után, nem haragudna meg Keane-re + videó

Marius Corbu egy csapásra nyerőember, már-már a Ferencváros hőse lett azzal, hogy két góljával 2-0-ra nyert a csapata Debrecenben. A bajnoki címért az ETO FC-vel ádáz csatát vívó címvédő fővárosiakhoz a télen érkezett korábbi felcsúti futballista a Magyar Nemzetnek beszélt a beilleszkedéséről, a góljairól. A 23 éves román-magyar kettős állampolgárságú, támadó középpályásként és szélsőként is bevethető Marius Corbu azt is elárulta, mit tenne, ha legközelebb nem tenné be a kezdőcsapatba Robbie Keane vezetőedző.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 06. 6:05
Marius Corbu boldog, hogy megszerezte első góljait a Fradiban Fotó: P. Fülöp Gábor
Marius Corbu ismét letette a névjegyét. Korábban a Puskás Akadémia színeiben több mint száz NB I-es mérkőzésen lépett pályára, s 12 gólt szerzett. A ciprusi kitérőt követően januárban a Ferencvárosba igazolt 23 éves futballista a hatodik fellépésén megszerezte az első találatait, győzelemre vezette a címvédőt a 2-0-ra megnyert debreceni rangadón. 

Marius Corbu kétszer ünnepelt a Nagyerdei Stadionban Fotó: Facebook/FTC

– Gondolkoztam azon, hogy el kellene jönnie ennek számomra. Elég rég találtam be, november végén, azt hiszem. Napi szinten sokat és keményen dolgoztam. Örülök neki, hogy most ezt itt sikerült megtennem – értékelt boldogan a kétgólos Marius Corbu, aki legutóbb késő ősszel az APOEL Nicosia színeiben volt eredményes. A Ciprus után újra Magyarországon szereplő támadó középpályás örömmel idézte fel a DVSC elleni két találatát, különösképpen a másodikat.

– Láttam, hogy érkezik a labda, és jobb külsővel próbáltam kapu felé irányítani. Jól sikerült. Biztos, hogy az első gól miatt már több volt az önbizalmam, viszont ha belegondolok, szoktam ilyet csinálni napi szinten. Szóval nem kellene, hogy probléma legyen, ha esetleg nem lett volna előtte egy gólom sem.

Marius Corbu beilleszkedett

A csángó származású, román és magyar állampolgársággal is rendelkező 23 éves labdarúgó tudatta, hogy gratuláltak neki a Fradi-játékosok, akik nap mint látták a benne rejlő potenciált , amit a kritikát is megfogalmazó Robbie Keane is megerősített a Magyar Nemzetnek.

Marius Corbu beilleszkedését tovább gyorsítja a két találata. A hatodik bajnokiján harmadszor volt a kezdőcsapat tagja, először volt végig a pályán.

– Erős játékoskeretünk van. Viszont mindig bárhova mész bármilyen szinten, a csapatnak és a vezetőedzőnek bizonyítanod kell, hacsak nem Ronaldóról vagy Messiről beszélünk. Két hónapja érkeztem, örülök, hogy eddig tartott a beilleszkedésem és nem tovább. Nagyon jól érzem magam. Örülök, hogy dupláztam, de a három pont volt a lényeg. Ránk szóltak a félidőben, hogy ez nem elég. Utána jól sikerült a mérkőzés, el is értük a célunkat – avatott be a román utánpótlás-válogatott, a felnőttek között is számításba vett támadó középpályás. Megkérdeztük tőle, hogy csalódott lenne-e, ha legközelebb kimaradna a Ferencváros tizenegyéből.

– Persze, de ha az történne, tovább dolgoznék, hogy bekerülhessek újból – mondta Marius Corbu, aki azt még nem tudta, hogy mivel kell meglepnie a csapattársait az első ferencvárosi góljai után.

