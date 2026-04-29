Megdöbbentő látlelet: csőd fenyeget az angol labdarúgásban

A Championship két középcsapata, a Norwich és a Sheffield United csatája:

Tovább ássa a másodosztályú csapatok sírját az „ejtőernyős kifizetések” rendszere

A Premier League és a Championship közötti szakadék egyfajta gazdasági gravitációt hozott létre. A jelenlegi 20 PL-klub hétszer több pénzen osztozik, mint a 24 másodosztályú csapat. A legnagyobb különbség a televíziós bevételeknél mutatkozik meg. Míg a Premier League-ben egy kieső csapat is több mint 100 millió fonttal vigasztalódhat, addig a Championshipben egy átlagos csapat tévés jogdíja alig haladja meg a 2,5-3 milliót.

2024-25-ös Premier League mezőnyének bevétele a helyezésük alapján Liverpool – 174,9 millió font Arsenal – 171,5 millió font Manchester City – 165,5 millió font Chelsea – 163,7 millió font Newcastle United – 160,2 millió font Aston Villa – 159,3 millió font Nottingham Forest – 152,5 millió font Brighton – 145,1 millió font Bournemouth – 143,4 millió font Brentford – 138,9 millió font Fulham – 135,5 millió font Crystal Palace – 136,1 millió font Everton – 131,8 millió font West Ham – 130,9 millió font Manchester United – 136,2 millió font Wolverhampton – 123,1 millió font Tottenham – 127,8 millió font Leicester – 116,9 millió font (kiesett) Ipswich Town – 111,1 millió font (kiesett) Southampton – 109,2 millió font (kiesett)

Ez a különbség kényszeríti ki az úgynevezett „ejtőernyős kifizetéseket”, amivel a kiesőket segítik, de ez egyben torzítja is a másodosztály esélyegyenlőségét. A kifizetések ezen fajtája a kiesést követő három évben jár, ugyanakkor ha a csapat azonnal visszajut, a pénzcsap elzárul. Konkrétan ez azt jelenti, hogy

a PL-ből kiesett csapat az első évben a központi televíziós bevételeinek 55 (kb. 45-50 millió font),

a másodikban az összegek 45 (kb. 35-40 millió font),

a harmadikban a 20 százalékát (kb. 15-20 millió font) kapja meg.

Igaz, ez csak akkor jár, ha a klub több mint egy idényt töltött a PL-ben a kiesés előtt. Miután egy átlagos Championship-klub éves bevétele 20-30 millió font, a kiesők csak a támogatásból ennek tehát a dupláját kapják. Ha ebben az ejtőernyős kifizetésben nem részesülő csapatok a feljutásért vívott küzdelemben fel akarják venni a versenyt, bizony anyagilag igencsak nagy kockázatot kell vállalniuk. Azaz az önerőből gazdálkodó klubok esélyei drasztikusan romlanak.