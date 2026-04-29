Megdöbbentő látlelet: csőd fenyeget az angol labdarúgásban

A Championship két középcsapata, a Norwich és a Sheffield United csatája:
Tovább ássa a másodosztályú csapatok sírját az „ejtőernyős kifizetések” rendszere
A Premier League és a Championship közötti szakadék egyfajta gazdasági gravitációt hozott létre. A jelenlegi 20 PL-klub hétszer több pénzen osztozik, mint a 24 másodosztályú csapat. A legnagyobb különbség a televíziós bevételeknél mutatkozik meg. Míg a Premier League-ben egy kieső csapat is több mint 100 millió fonttal vigasztalódhat, addig a Championshipben egy átlagos csapat tévés jogdíja alig haladja meg a 2,5-3 milliót.
2024-25-ös Premier League mezőnyének bevétele a helyezésük alapján
- Liverpool – 174,9 millió font
- Arsenal – 171,5 millió font
- Manchester City – 165,5 millió font
- Chelsea – 163,7 millió font
- Newcastle United – 160,2 millió font
- Aston Villa – 159,3 millió font
- Nottingham Forest – 152,5 millió font
- Brighton – 145,1 millió font
- Bournemouth – 143,4 millió font
- Brentford – 138,9 millió font
- Fulham – 135,5 millió font
- Crystal Palace – 136,1 millió font
- Everton – 131,8 millió font
- West Ham – 130,9 millió font
- Manchester United – 136,2 millió font
- Wolverhampton – 123,1 millió font
- Tottenham – 127,8 millió font
- Leicester – 116,9 millió font (kiesett)
- Ipswich Town – 111,1 millió font (kiesett)
- Southampton – 109,2 millió font (kiesett)
Ez a különbség kényszeríti ki az úgynevezett „ejtőernyős kifizetéseket”, amivel a kiesőket segítik, de ez egyben torzítja is a másodosztály esélyegyenlőségét. A kifizetések ezen fajtája a kiesést követő három évben jár, ugyanakkor ha a csapat azonnal visszajut, a pénzcsap elzárul. Konkrétan ez azt jelenti, hogy
- a PL-ből kiesett csapat az első évben a központi televíziós bevételeinek 55 (kb. 45-50 millió font),
- a másodikban az összegek 45 (kb. 35-40 millió font),
- a harmadikban a 20 százalékát (kb. 15-20 millió font) kapja meg.
Igaz, ez csak akkor jár, ha a klub több mint egy idényt töltött a PL-ben a kiesés előtt. Miután egy átlagos Championship-klub éves bevétele 20-30 millió font, a kiesők csak a támogatásból ennek tehát a dupláját kapják. Ha ebben az ejtőernyős kifizetésben nem részesülő csapatok a feljutásért vívott küzdelemben fel akarják venni a versenyt, bizony anyagilag igencsak nagy kockázatot kell vállalniuk. Azaz az önerőből gazdálkodó klubok esélyei drasztikusan romlanak.
