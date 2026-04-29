Megdöbbentő látlelet: csőd fenyeget az angol labdarúgásban

Az angol másodosztály a világ egyik legizgalmasabb, és több kimutatás szerint is Európa hatodik legerősebb bajnoksága, ám gazdaságilag egy ketyegő bombához hasonlít. Az elmúlt évtizedben a Championship klubjai összesen hárommilliárd fontos veszteséget halmoztak fel, és ez az összeg a következő időszakban tovább nőhet. Mindez nem csupán a rossz gazdálkodás eredménye, hanem egy rendszerszintű kényszeré: a Premier League-be való feljutás „aranyjegye” annyit ér, hogy a klubtulajdonosok hajlandók mindent kockára tenni érte.

Molnár László
2026. 04. 29. 5:32
A Coventry-szurkolók a következő szezonban már Premier League meccseken bíztathatják kedvenceiket Fotó: Richard Sellers - PA Images Forrás: PA Images
A Championship két középcsapata, a Norwich és a Sheffield United csatája:

Tovább ássa a másodosztályú csapatok sírját az „ejtőernyős kifizetések” rendszere

A Premier League és a Championship közötti szakadék egyfajta gazdasági gravitációt hozott létre. A jelenlegi 20 PL-klub hétszer több pénzen osztozik, mint a 24 másodosztályú csapat. A legnagyobb különbség a televíziós bevételeknél mutatkozik meg. Míg a Premier League-ben egy kieső csapat is több mint 100 millió fonttal vigasztalódhat, addig a Championshipben egy átlagos csapat tévés jogdíja alig haladja meg a 2,5-3 milliót. 

2024-25-ös Premier League mezőnyének bevétele a helyezésük alapján

  1. Liverpool – 174,9 millió font
  2. Arsenal – 171,5 millió font
  3. Manchester City – 165,5 millió font
  4. Chelsea – 163,7 millió font
  5. Newcastle United – 160,2 millió font
  6. Aston Villa – 159,3 millió font
  7. Nottingham Forest – 152,5 millió font
  8. Brighton – 145,1 millió font
  9. Bournemouth – 143,4 millió font
  10. Brentford – 138,9 millió font
  11. Fulham – 135,5 millió font
  12. Crystal Palace – 136,1 millió font
  13. Everton – 131,8 millió font
  14. West Ham – 130,9 millió font
  15. Manchester United – 136,2 millió font
  16. Wolverhampton – 123,1 millió font
  17. Tottenham – 127,8 millió font
  18. Leicester – 116,9 millió font (kiesett)
  19. Ipswich Town – 111,1 millió font (kiesett)
  20. Southampton – 109,2 millió font (kiesett)

Ez a különbség kényszeríti ki az úgynevezett „ejtőernyős kifizetéseket”, amivel a kiesőket segítik, de ez egyben torzítja is a másodosztály esélyegyenlőségét. A kifizetések ezen fajtája a kiesést követő három évben jár, ugyanakkor ha a csapat azonnal visszajut, a pénzcsap elzárul. Konkrétan ez azt jelenti, hogy 

  • a PL-ből kiesett csapat az első évben a központi televíziós bevételeinek 55 (kb. 45-50 millió font), 
  • a másodikban az összegek 45 (kb. 35-40 millió font), 
  • a harmadikban a 20 százalékát (kb. 15-20 millió font) kapja meg. 

Igaz, ez csak akkor jár, ha a klub több mint egy idényt töltött a PL-ben a kiesés előtt. Miután egy átlagos Championship-klub éves bevétele 20-30 millió font, a kiesők csak a támogatásból ennek tehát a dupláját kapják. Ha ebben az ejtőernyős kifizetésben nem részesülő csapatok a feljutásért vívott küzdelemben fel akarják venni a versenyt, bizony anyagilag igencsak nagy kockázatot kell vállalniuk. Azaz az önerőből gazdálkodó klubok esélyei drasztikusan romlanak.

Ráadásul, ha egy kicsit távolabbról kezdjük vizsgálni a világ hatodik legerősebb bajnokságának a gazdasági működését, akkor láthatjuk, hogy a baj még nagyobb. Már akkor fel kellett volna kapnia a fejét az illetékeseknek, amikor a 2008-09-es szezonban a Championship klubjai összesen 160 millió fontos veszteséget szenvedtek el, ami akkoriban új rekordnak számított. 

A 2019-20-as Covid által sújtott szezonban már visszasírták a tíz évvel korábbi adatokat, ugyanis rekordméretű, 450 millió fontos veszteséget hozott ez az idény, 

míg a jelenlegi, még futó szezon a kiadások tekintetében minden idők legrosszabb szezonja felé halad. Egy biztos, 2006 óta 19 év alatt a Championship klubjai elképesztő, 4,3 milliárd fontot veszítettek, amiből – mint azt fentebb megírtuk – 3 milliárd az utolsó évtized „termése".

A Blackburn magyar kapusa, Tóth Balázs (jobbra) szintet lépett Angliában, a Stoke ellen talán a bajnokság védését mutatta be
A Blackburn magyar kapusa, Tóth Balázs (jobbra) szintet lépett Angliában, a Stoke ellen talán a bajnokság védését mutatta be      Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A Championship elitje elitfizetést ad a játékosoknak a remélt feljutás érdekében

Ráadásul a bérezés terén is egyre nagyobb a gond. Egy átlagos Premier League-játékos heti 60 000 fontot visz haza, ami éves szinten több mint hárommillió. A Championshipben az átlagbér heti 10 000 font körül mozog. A probléma ott kezdődik, hogy a feljutásért küzdő másodosztályú csapatok gyakran PL-szintű fizetéseket kínálnak, miközben a bevételeik ezt nem, vagy éppen hogy fedezik. Nem ritka, hogy egy klub a teljes éves bevételének 90-100 százalékát csak a játékosok bérére költi.

Egyetlen klub sem maradhat fenn hosszú távon ebben a rendszerben, és ha ez így folytatódik, katasztrófa fog bekövetkezni. Sötét felhők gomolyognak az angol futballpiramis felett, és úgy tűnik számomra, hogy valódi összeomlás következhet be, ahol csak a Premier League maradhat fenn

– figyelmeztetett Michael Eisner, a Portsmouth elnöke.

Szavait alátámasztják a közgazdászok is, hiszen a számok szerint a 2024–25-ös idényben mindössze három klub tudott profitot felmutatni a Championshipben – Luton City 17 millió, Sheffield United 2,6 millió és a Stoke City 60 millió font –, és ebből az utóbbi csak azért, mert tulajdonosa egy 90 millió fontos kölcsönt engedett el. A többi klub tulajdonosi hitelekből és tőkeinjekciókból él, ami a ligát teljesen kiszolgáltatottá teszi a befektetők kedvének. Ha a „buborék” kidurran, az a világ egyik legnépszerűbb, a hatodik legerősebb bajnokságának összeomlásához vezethet.

A jelenlegi szezon negatív meglepetését a 2016-ban, a Premier League-ben bajnoki címet szerző Leicester kiesése jelentette a Championshipből. Ugyanis a klub túllépte a PL-klubok számára három évre engedélyezett maximum 105 millió fontos veszteséget – ez a Championshipben mindössze 39 millió font összesen –, így eleve pontlevonással kezdték az idényt. Nem a mínusz hat pont miatt estek ki, hanem a gyenge, széteső teljesítményük miatt.

A Championship 2024/25-ös szezonjában többi klubjának veszteségei

  • Bristol City: –18,6 millió font
  • Burnley: –10,2 millió font
  • Cardiff: –35,1 millió font
  • Coventry: –21,6 millió font
  • Derby:–11,3 millió font
  • Hull City: –10,2 millió font
  • Leeds: –49,1 millió font
  • Middlesbrough: –11,4 millió font
  • Millwall: -–0,3 millió font
  • Norwich City: –20,7 millió font
  • Oxford: –17,5 milió font
  • Portsmouth: –4,4 millió font
  • Preston: – 17,8 millió font
  • QPR: –20,3 millió font
  • Sunderland: –4 millió font
  • Swansea: –21,6 millió font
  • Watford: –16,2 millió font
  • West Brom: –18,8 millió font 

Kieran Maguire, a brit futball pénzügyi szakértője a BBC Sportnak elmondta, az aggasztja a legjobban, hogy az érdekeltek, a klubok érzéketlenné váltak a hatalmas számok láttán. Mint közölte, a rendszert kezdi aláásni, hogy mindez a gazdálkodás kezd megjelenni 

a League One-ban, ahol az átlagos éves veszteségek az elmúlt néhány idényben megháromszorozódtak, körülbelül kétmillió fontról hatmillió fontra. 

Persze ez még aprópénz a Championshipben tapasztalt összegekhez képest, ugyanakkor jól mutatja, alsóbb szinten is gondok vannak.

A Premier League-státus miatt a mezszponzorációk és stadionnév-értékesítések értéke általában négyszeresére nő a másodosztályhoz képest. Nem véletlen, hogy a Championship rájátszásának döntőjét a fentiek miatt hívják a „világ legdrágább meccsének”, mivel a két csapat közötti különbség egyetlen mérkőzésen dől el, amelynek tétje a cikkben bemutatott százmilliók sorsa.

A Coventry már bajnokként tagja a jövő szezon Premier League-mezőnyének, a Wrexham a rájátszásban való részvételért küzd:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

