Érthetetlen jelenet az Európa-liga elődöntőjében, egy veterán új-zélandi döntött

A labdarúgó Európa-liga elődöntőjében, az első mérkőzéseken: Nottingham Forest–Aston Villa 1-0, Braga–Freiburg 2-1. A Nottingham az új-zélandi Chris Wood 11-esből szerzett góljával kerekedett felül. Az Európa-liga másik elődöntőjében a Braga győztes gólja a 92. percben született.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 23:28
A Nottingham Forest új-zélandi csatára, Chris Wood góljával győzött 1-0-ra az Aston Villa ellen Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Európa-liga, elődöntő, első mérkőzések

  • Nottingham Forest (angol)–Aston Villa (angol) 1-0 (0-0), gólszerző: Wood (71. – tizenegyesből)
  • SC Braga (portugál)–SC Freiburg (német) 2-1 (1-1), gólszerzők: Demir Ege Tiknaz (8.), Dorgeles (92.), illetve Grifo (16.)

Konferencialiga, elődöntő, első mérkőzések

  • Sahtar Donyeck (ukrán)–Crystal Palace (angol) 1-3 (0-1), gólszerzők: Ocseretko (47.), illetve Sarr (1.), Kamada (58.), Strand Larsen (84.)
  • Rayo Vallecano (spanyol)–Racing Strasbourg (francia) 1-0 (0-0), gólszerző: Zurawski (54.)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
