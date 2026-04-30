Érthetetlen jelenet az Európa-liga elődöntőjében, egy veterán új-zélandi döntött

Európa-liga, elődöntő, első mérkőzések
- Nottingham Forest (angol)–Aston Villa (angol) 1-0 (0-0), gólszerző: Wood (71. – tizenegyesből)
- SC Braga (portugál)–SC Freiburg (német) 2-1 (1-1), gólszerzők: Demir Ege Tiknaz (8.), Dorgeles (92.), illetve Grifo (16.)
Konferencialiga, elődöntő, első mérkőzések
- Sahtar Donyeck (ukrán)–Crystal Palace (angol) 1-3 (0-1), gólszerzők: Ocseretko (47.), illetve Sarr (1.), Kamada (58.), Strand Larsen (84.)
- Rayo Vallecano (spanyol)–Racing Strasbourg (francia) 1-0 (0-0), gólszerző: Zurawski (54.)
