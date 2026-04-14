Előbb a gólkirályjelölt, majd a VAR játszott az FTC-szurkolók idegeivel

Élre állt a címvédő Ferencváros a labdarúgó NB I-ben. Az FTC ugyan hátrányba került, de végül 2-1-re nyert a Puskás Akadémia ellen a 26. fordulós meccsen, így Robbie Keane csapatának ugyanannyi pontja van, mint a trónkövetelő ETO FC-nek. A két bajnokesélyes vasárnapi, győri rangadója előtt az FTC helyzete a több győzelmének köszönhetően kedvezőbb riválisánál.

Koczó Dávid
2026. 04. 14. 20:43
Kanikovszki (36) szerzett vezetést az FTC-nek az első félidő végén a Puskás Akadémia ellen Fotó: Mirkó István
A Ferencváros és a Puskás Akadémia idénybeli harmadik meccse előtt az FTC-nél abban bíztak, hogy megszakad a sorozat: a két csapat augusztusi, budapesti, majd novemberi, felcsúti meccsén is 2-1-es vendégsiker született, s most újra a Groupama Aréna volt a helyszín. A lelátók meglepően foghíjasak voltak, talán a hétköznapi időpont miatt, bár jövő szerdán jó eséllyel többen látogatnak majd ki az FTC–ETO FC Magyar Kupa-elődöntőre, amely előtt az idény két legjobb magyar csapata a bajnokságban is összecsap. A győriek is feszült figyelemmel követhették a felcsútiak késése miatt néhány perc csúszással kezdődött meccset, hiszen ezen múlt, hogy az első vagy a második helyről várják-e a Fradi elleni vasárnapi rangadót.

Lukács Dániel mintha azt jelezné, hogy fél lábbal is tud gólt lőni az FTC-nek, az NB I-es gólkirályjelölt találata után azonban hamar fordított a Fradi a Puskás Akadémia ellen. Fotó: Mirkó István

A Puskás Akadémiának is maradt még tét, egy újabb, Ferencváros elleni győzelem esetén még csatlakozhatott a dobogóért folyó csatához.

 

Lukács Dániel újra gólt lőtt az FTC otthonában

Ettől még nem volt meglepő, hogy a Fradi játszott kezdeményező futballt, bár ez inkább a labdabirtoklásból, semmint a helyzetekből látszott, utóbbiból kevés akadt az első félórában. Igaz, Raemaekers fejesénél a keresztléc sietett a vendégek segítségére. Az FTC belga védője aztán szabadrúgásból is veszélyeztetett, ezt Szappanos védte, majd a kipattanót Zachariassen nem tudta kapura lőni.

Gólt viszont a Puskás Akadémia szerzett az első félidőben: éppen Raemaekers mellett megindulva Lukács vezethette Dibuszra a labdát, s nem is hibázott, ezzel már az idénybeli harmadik gólját lőtte a Fradi otthonában, összességében pedig a tizenötödiket, így négy fordulóval a zárás előtt egyedül vezeti a góllövőlistát.

Csak a VAR lassította a villámgyors Fradi-fordítást

Hamar jött a válasz: Zachariassen fejesét még hárítani tudta Szappanos, de Joseph közeli ismétlésével szemben már tehetetlen volt. Mindkét gólt vizsgálták a VAR-szobában, a Fradiét majdnem négy percig – fütyültek is rendesen a hazai drukkerek –, de végül mindkettő érvényes maradt, az alapos visszanézések eredménye csak a hosszabbítás mennyiségén (négy perc) látszott meg.

Azt viszont már a Ferencváros kezdte előnyből: O’Dowda lapos középre adásából a második hullámban érkező Kanikovszki lőtt a kapuba.

Az első félidő sűrű hajrája után a második eleje ismét nem hozott helyzeteket. A játékrész közepén óriási birkózás előzte meg a vendégek szögletét, amely után Harutunjan lőtt, Dibusz védett.

A hajrában Keane néhány percre beküldte Lisztes Krisztiánt, aki 2026-ban először léphetett pályára a Fradi első számú csapatában.

Dibusznak még egyet kellett védenie, de könnyedén megoldotta, a Fradi nyert és a tabella élére állt az ETO elleni csúcsmeccs előtt.

NB I, 26. forduló

FTC–Puskás Akadémia 2-1 (2-1), Groupama Aréna, 7155 néző, jv.: Rúsz.
Gólszerzők: Joseph (39.), Kanikovszki (45.), illetve Lukács (34.)

A bajnokság állása

  1. Ferencváros 59 pont (18 győzelem)
  2. ETO FC 59 (17 győzelem)
  3. DVSC 46
  4. ZTE 45
  5. Paks 44
  6. Kisvárda 40
  7. Puskás Akadémia 39
  8. Újpest 37
  9. Nyíregyháza 35
  10. MTK 32
  11. DVTK 25
  12. Kazincbarcika 17

 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

