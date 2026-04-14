Előbb a gólkirályjelölt, majd a VAR játszott az FTC-szurkolók idegeivel

A Ferencváros és a Puskás Akadémia idénybeli harmadik meccse előtt az FTC-nél abban bíztak, hogy megszakad a sorozat: a két csapat augusztusi, budapesti, majd novemberi, felcsúti meccsén is 2-1-es vendégsiker született, s most újra a Groupama Aréna volt a helyszín. A lelátók meglepően foghíjasak voltak, talán a hétköznapi időpont miatt, bár jövő szerdán jó eséllyel többen látogatnak majd ki az FTC–ETO FC Magyar Kupa-elődöntőre, amely előtt az idény két legjobb magyar csapata a bajnokságban is összecsap. A győriek is feszült figyelemmel követhették a felcsútiak késése miatt néhány perc csúszással kezdődött meccset, hiszen ezen múlt, hogy az első vagy a második helyről várják-e a Fradi elleni vasárnapi rangadót.

Lukács Dániel mintha azt jelezné, hogy fél lábbal is tud gólt lőni az FTC-nek, az NB I-es gólkirályjelölt találata után azonban hamar fordított a Fradi a Puskás Akadémia ellen. Fotó: Mirkó István

A Puskás Akadémiának is maradt még tét, egy újabb, Ferencváros elleni győzelem esetén még csatlakozhatott a dobogóért folyó csatához.

Lukács Dániel újra gólt lőtt az FTC otthonában

Ettől még nem volt meglepő, hogy a Fradi játszott kezdeményező futballt, bár ez inkább a labdabirtoklásból, semmint a helyzetekből látszott, utóbbiból kevés akadt az első félórában. Igaz, Raemaekers fejesénél a keresztléc sietett a vendégek segítségére. Az FTC belga védője aztán szabadrúgásból is veszélyeztetett, ezt Szappanos védte, majd a kipattanót Zachariassen nem tudta kapura lőni.